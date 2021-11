SEO ¿Qué buscan los usuarios en Google?

Las búsquedas registradas en julio indican que los usuarios miran hacia adelante a pesar de que la pandemia continúa. Los usuarios están explorando sus opciones profesionales mientras las empresas vuelven al trabajo de oficina y se abren más oportunidades de empleo. Hemos visto un aumento en las búsquedas de conceptos como «job application» (solicitud de empleo), «work life balance» (equilibrio entre la vida profesional y la personal), «follow up email after interview» (correo de seguimiento tras entrevista de trabajo) y «how to write a resignation letter» (cómo escribir una carta de dimisión).

Los consumidores también buscan información sobre los requisitos para los viajes internacionales tras la pandemia, con un aumento de las búsquedas de «passport application» (solicitud de pasaporte), «visa requirements for» (requisitos de visado para), «need passport» (necesito pasaporte) y «for international travel» (para viajes internacionales).

Al mismo tiempo, los usuarios siguen pensando en el gasto, tal cual indican búsquedas como «loans for students» (préstamos para estudiantes), «no fees» (sin comisiones), «second hand stores» (tiendas de segunda mano) y «buy now pay later apps» (aplicaciones de compra ahora y paga después).

También estamos viendo cómo aumentan las búsquedas de «sustainability» (sostenibilidad), «volunteer opportunities near» (oportunidades de voluntariado cerca de mí), «charity shops» (tiendas de caridad) y «environment» (medioambiente), ya que los usuarios buscan formas de influir más positivamente en el mundo.1

A continuación te presentamos las últimas tendencias de búsqueda, elaboradas directamente por nuestro equipo de investigadores: