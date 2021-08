Velocidad, autoridad, contenido, indexabilidad y optimización, las claves para un buen posicionamiento web en buscadores son as 5 claves para mejorar el SEO de tu página web.

La creación de una página web, ya sea para compartir aficiones, promocionar un negocio o comercializar productos y servicios, es imprescindible para dar visibilidad a cualquier iniciativa hoy en día. Sin embargo, no basta con crear una web atractiva, también es necesario apostar por una buena estrategia de posicionamiento en buscadores para que el público objetivo pueda encontrar de un modo sencillo el sitio web que se pretende dar a conocer.

Por este motivo, Antoine Blot, responsable SEO de Hubside, comparte las principales claves para mejorar el SEO de una página web:

1. Velocidad

Cuando un usuario accede a una página web pretende encontrar la información que busca de una forma rápida y sencilla. Para que la velocidad de carga de la página no sea lenta y el visitante no abandone la web, es importante optimizar los recursos de la home. Una manera de hacerlo es apostar por imágenes en formato .JPEG con calidad optimizada para páginas web, no sobrecargar la página de inicio y reducir el número de colores y tipos de fuente que se utilizan.

2. Autoridad

Buscadores como Google, miden la autoridad de los sitios web según el tipo de contenido que ofrecen y la calidad del mismo. Para conseguir una buena puntuación de autoridad se debe incorporar en la página web contenido interesante y original, conseguir que otras páginas con buena autoridad enlacen al sitio web, evitar enlaces con errores 404 o redirecciones innecesarias 302 y enlazar a otras páginas de la propia web que estén relacionadas.

3. Contenido

A la hora de crear el contenido en una página web se debe hacer hincapié en que esté optimizado para SEO. En este sentido, el primer paso es incorporar un blog en la página web en el que poder hacer publicaciones relevantes de forma regular. Cuando se hagan post en el blog se deben incluir etiquetas y palabras clave, así como mantener URLs amigables para que los buscadores comprendan la información que hay en cada una de las páginas. Por último, se debe buscar que el contenido sea atractivo. Esto se puede hacer, por ejemplo, mediante el uso de vídeos o imágenes que amenicen la lectura y aporten un valor añadido al contenido en texto plano.

4. Indexabilidad

Tener un sitio web optimizado es un gran paso para lograr un buen posicionamiento en buscadores. Para conseguir que los buscadores encuentren un sitio web, es imprescindible tener en cuenta la indexabilidad. Para tener un sitio web indexable, es decir, para que los buscadores puedan rastrear el contenido del sitio web, el primer paso es realizar un buen esquema de la información de la página mediante un menú claro que permita a los robots descubrir la información que se encuentra alojada y clasificarla. No obstante, es importante indicar a los robots de buscadores las páginas que no se quieran indexar para no hacer perder el tiempo a los rastreadores. Otro punto importante en este paso es incluir texto complementario para aquellos elementos que no son rastreables, como las imágenes o los vídeos, a través del atributo alt.

5. Optimización

A la hora de optimizar el contenido de una página web es importante incorporar títulos H1 y H2 relacionados con el texto y que tengan gancho, así como un Snagit, que es la descripción que aparece en Google antes de acceder a un sitio web. Asimismo, es interesante relacionar las palabras clave de la página web con URLs que permitan conocer, tanto a los rastreadores como a los visitantes, el contenido que van a encontrar en la web, sin siquiera haber leído la página completa.

En definitiva, además de crear una página visualmente atractiva y con contenido de interés para nuestro público objetivo, es necesario optimizar y explotar sus posibilidades con una correcta optimización de SEO.