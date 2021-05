Programas de inmersión laboral: Participación de Talio en los proyectos Goraka y 3R

Desde la Diputación Foral de Bizkaia y GAIA han llevado a cabo programas de inmersión laboral como Goraka y 3R, con la finalidad de impulsar la incorporación de profesionales en las empresas mejorando su empleabilidad. Estos proyectos son programas totalmente gratuitos con el único fin de apoyar a personas desempleadas de un área específico, desde un punto de vista práctico. Se les da a los integrantes la oportunidad de enseñar todas sus capacidades además de seguir formándose, siendo a su vez, beneficiarios del certificado de profesionalidad.

Programa 3R

Talio ha tenido la oportunidad de ser parte del Programa 3R, un proyecto de la Diputación de Bizkaia y Cluster GAIA que ha tenido como finalidad impulsar la incorporación de profesionales afectados por la Covid al sector ICTA, orientándoles al conocimiento y al uso de las nuevas tecnologías mediante un acompañamiento con Reorientación, Recualificación y Recolocación.

Demanda de Perfiles IT

La demanda de los perfiles IT cada vez es más notable en el mercado laboral actual. La transformación digital que sufren las nuevas corporaciones requiere de expertos especializados en áreas, por lo que se ha incrementado y seguirá aumentando la demanda de perfiles IT en los próximos años. A estos profesionales les conviene disponer de credenciales, certificaciones y experiencia demostrables, ya que incrementan notablemente sus posibilidades en el mundo laboral. Es por ello que para estos perfiles la formación inicial es imprescindible.

Temáticas que se han trabajado

Se ha ofrecido formación en temáticas con mucha demanda en el sector tecnológico para aumentar la competitividad de los profesionales, puesto que la transformación digital precisa de personal cualificado. Los participantes han podido obtener el certificado en Business IT con la formación en Transformación Digital, donde han aprendido a detectar aspectos de mejora en las organizaciones teniendo en cuenta las oportunidades existentes actualmente.

Ciberseguridad

Los riesgos que corren los equipos informáticos han aumentado notablemente, por lo que la protección de los servidores, dispositivos móviles y otros sistemas electrónicos es hoy en día indispensable. En consecuencia, la ciberseguridad y los expertos en el área son cada vez más demandados por el sector empresarial, ya que son claves para asegurar su confidencialidad y seguridad.

Así, el primer paso ha sido la introducción de los grupos en el mundo de la ciberseguridad, las auditorías y el análisis forense entre otros temas, donde han podido conocer las técnicas de ataque más utilizadas, al igual que los métodos de defensa.

Inteligencia Artificial (IA)

En segundo lugar, se ha percibido la necesidad de formarlos en los fundamentos teóricos de la Inteligencia Artificial y sus principales ramas: El Aprendizaje automático, el aprendizaje Profundo, Robótica, Procesamiento del Lenguaje y Sistemas Expertos.

Internet de las Cosas

El conocimiento del potencial que supone Internet de las Cosas en cada industria, además de los nuevos negocios que surgen gracias a esta ciencia de datos es necesario para estos profesionales que buscan desarrollarse en el sector TIC, tanto como conocer el modo de aplicarlo con éxito.

Inteligencia Experiencial

Por último, mediante la Inteligencia Experiencial han adquirido una visión más amplia sobre la forma en la que la industria 4.0 revolucionará el mundo de los negocios a causa de la realidad aumentada y al mundo 3D.

¿Qué ha conseguido Talio?

Formar a sesenta profesionales con perfiles IT acreditándoles el certificado, experiencia y conocimientos demostrables que aumenta sus posibilidades en el mundo laboral, capacitándoles a su vez, de las herramientas necesarias para enfrentarse a los retos que plantean las empresas actuales.

El Programa 3R ha conseguido que muchos de los participantes hayan sido contratados por las empresas, mientras que los demás perfiles formados están todavía disponibles para contratar. Por ello, si se es una empresa interesada en conocer a estos profesionales, facilitan el siguiente email para ponerse en contacto, [email protected]

¿Cómo se ha llevado a cabo?

El principal objetivo de este proyecto es ofrecer a las personas participantes conocimientos suficientes sobre las nuevas tecnologías, creando personal cualificado capaz de maximizar la eficiencia y generación del negocio.

En el programa 3R Empresa se ha ofrecido: Acompañamiento y orientación, formación presencial y online y recolocación en los citados sectores estratégicos.

1- Reorientación

La primera fase comprende a la Reorientación Profesional, realizada por profesionales del sector, donde se han desarrollado las siguientes actuaciones:

1. Diagnóstico Individualizado Gamificado

2. Orientación Individualizado

3. Orientación Grupal

2- Recualificación

En la segunda fase, la Recualificación, se han impartido una serie de píldoras formativas, ofreciendo una visión de la Transformación Digital y de las KET (Key Enabling Technologies). Se plantean las siguientes formaciones:

• Formación básica de 35h compuesta por 3 Módulos transversales y comunes para todos los participantes. (El Sector ICTA, Transformación Digital y Metodologías Ágiles)

• Formación en base a las tecnologías transversales del sector (Ciberseguridad, Inteligencia Artificial-IA, Internet de las cosas-IOT e Inteligencia Experiencial)

3- Recolocación

En esta última fase, la Recolocación, se han establecido reuniones de contacto con empresas con el objetivo principal de impulsar la contratación de los participantes de los perfiles alineados a las competencias básicas de la transformación digital o acerca de otras demandas del sector ICTA.

Programas de inmersión laboral – Goraka

Desde la Diputación Foral de Bizkaia y GAIA han llevado a cabo programas de inmersión laboral como Goraka, un proyecto con un programa de prácticas para todos los participantes y 7 puestos de empleo asegurados.

El Proyecto Goraka se desarrolló este año 2020 dando la oportunidad a perfiles de todo tipo, tanto con experiencia como sin experiencia, de participar en programas como este, ofreciendo prácticas garantizadas para todos los participantes del proyecto, además, aquellas personas que mejor han demostrado su adaptación al sector han tenido la oportunidad de acceder a un contrato de (al menos) 6 meses en compañías colaboradoras como Ibermatica, Bilbomatica, Entelgy o CYC.

Los participantes obtienen el certificado de profesionalidad Desarrollo de Aplicaciones con Tecnologías Web, con especial enfoque en el Desarrollo de Aplicaciones JAVA (IFCD0210).

Talio, formando parte en el proyecto a promoviendo la inserción de trabajadores en situación de desempleo en empleos de su área. Además, desde programas de inmersión laboral, se busca la intermediación laboral entre las necesidades de los trabajadores y de las empresas, para así, tener un gran éxito de la integración de dicho colectivo.

El proyecto Goraka, así como Aterki Red o 3R son programas totalmente gratuitos con el único fin de apoyar a personas desempleadas de un área específica. Son proyectos prácticos donde dan a los integrantes la oportunidad de enseñar todas sus capacidades además de seguir formándose.

Desde el equipo de Talio, conocen la importancia de oportunidades como esta, por lo que animan a los profesionales a participar y continuar desarrollando sus capacidades.

"Tengan o no experiencia, esta es una oportunidad para crecer profesionalmente y abrir nuevas oportunidades laborales" recalca la responsable del proyecto, Eva García.

Para continuar desarrollándose como profesional, contactar con Talio.

