El Core Update de Google ha disparado la volatilidad de sus resultados desde el 13 de enero #SEO. Los SERP que más han cambiado tras la actualización son los relacionados con el sector Salud, con una fluctuación media de más del 500%. Por otra parte, el nuevo algoritmo no debería afectar a la estrategia de contenidos de las empresas que siempre han tenido la intención de proveer el mejor contenido para sus usuarios. Además, los expertos SEO de WAM destacan las cuatro preguntas que todo webmaster debería hacerse para ver el impacto del nuevo algoritmo en su página web.

Uno de estos cambios que se producen y que pueden ser vitales para muchos negocios, son las actualizaciones del algoritmo de Google, también conocidas como Core Updates. El día 13 de enero se anunció la primera actualización de la compañía americana en 2020. Siempre ante cuaquier actualización los SEO recomiendan leer su blog para webmaster.

Later today, we are releasing a broad core algorithm update, as we do several times per year. It is called the January 2020 Core Update. Our guidance about such updates remains as we’ve covered before. Please see this blog post for more about that:https://t.co/e5ZQUA3RC6

— Google SearchLiaison (@searchliaison) January 13, 2020