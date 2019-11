Quien nos lo iba a decir hace unas décadas que la industria del juego online se iba a convertir en un negocio millonario cuya expansión está unida a la expansión de las nuevas tecnologías e Internet.

Hoy en día es una enorme industria regulada pero tardó muchos años en adquirir el aspecto actual a pesar de que comenzó con varios obstáculos en su camino. A pesar de ello, la industria del juego online no ha parado de crecer en el mundo y todo ello gracias al desarrollo y acceso a Internet, a la variedad en la oferta de los jugadores online o en la seguridad y regulación en la industria.

¿Cómo atraer a los millennials al juego?

Los llamados millennials o también generación Y, son la generación del futuro nacidos en una época en la que la tecnología empezaba a ser más distribuida para todo el mundo cuya diferencia con la generación anterior, es que éstos usan el juego online y todo lo que ello conlleva.

Un alto porcentaje de usuarios utiliza el teléfono móvil como la plataforma principal para acceder a los juegos dejando atrás a las conocidas videoconsolas o a los juegos PC para su disfrute. Debido a ello, la industria del juego en línea está haciendo todo lo posible para seguir captando la atención de los millennials. Según algunos estudios, el 75% de los millennials suele jugar con videojuegos en algún momento de la semana y el 60% considera que ayudan a desarrollarse.

En los últimos tiempos, los millennials están accediendo al mercado, no solo como meros trabajadores, sino como usuarios con gran poder de decisión sobre las compras. Este nuevo paradigma en el mercado hace que la manera de vender se tenga que reinventar totalmente para fijar la atención de la generación digital.

Esta generación digital se encuentra en edades comprendidas entre 19 y 34 años. Si hay una característica que define a los millennials, es que son unos adeptos de la tecnología, tal es así, que se puede considerar que están conectados 24/7. Para llegar a ellos, debemos captar su atención y movernos por su terreno, que no es más que el móvil.

El 74% de millennials señalan que el juego que más echan de menos es el Super Mario Bros, seguido por el Pacman, (49%) y el Street Fighter (47%).

Los Millennials viven en una era en la que pueden hacer o acceder a lo que quieran, como o cuando lo deseen. Los casinos online y páginas o aplicaciones de apuestas ofrecen entretenimiento desde cualquier lugar y es por eso que las apuestas móviles han ganado prominencia en la era de los millennials.

Hace unos años solo había juegos básicos de crupier en vivo como la ruleta, pero luego la industria (particularmente Evolution Gaming) avanzó y creó juegos de casino en vivo como Monopoly Live y Lightning Roulette. Todo esto para atraer a más tipos de jugadores y aquellos que disfrutan del juego, muestran que la experiencia es más que una sesión típica de juegos de la vieja escuela. Además gracias a la tecnología puede interaccionar con personas reales, por lo que los juegos van a ir poco a poco adaptándose como es el caso de ruleta con crupiers reales.

En cuanto al mercado laboral, se prevé que en 2025 los millennials sean el 75% de la fuerza de trabajo, por lo que serán los futuros clientes de las empresas.

Los Millennials han crecido con computadoras e Internet como hemos dicho antes y la industria del juego no es ajena a esto y se adapta al mercado. El juego online se ha convertido en una especie de amigo inseparable, tal es así, que está siendo utilizado para hacer apuestas online.

Las apuestas online hanprovocado la revolución más grande jamás vista en la industria de los apuestas, nadie puede negar el hecho de que los juegos móviles han inyectado nueva energía en la industria. Gracias a la existencia de teléfonos inteligentes y tabletas, los millennials pueden iniciar sesión en cualquier casino online las 24 horas del día durante los 365 días del año.

Los millennials usualmente no toman tantos riesgos económicos a la hora de apostar. Por lo general, no quieren gastar mucho dinero en cosas que no están seguros de que les pagarán.

Y entonces, ¿cómo atraer a los millennials al juego? sencillo, teniendo aplicaciones fáciles, atractivas y usables. Deben trasmitirles emoción y los costes deben de ser bajos para atraerles y si además les das recompensas, suelen ser usuarios fieles. Pero todo debe estar en el móvil. Esta generación suele estar expectante ante los cambios que trae el mercado, siendo usuarios muy pendientes de la evolución de la realidad virtual.

Considerando todo lo anteriormente dicho, podemos concluir que los millennials no parecen mostrar un alto interés por el juego “offline”.