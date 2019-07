El rediseño de Twitter ¿Qué opinas?

Twitter ha presentado el mayor rediseño de la red social de los últimos cinco años, por el que simplifica la experiencia de usuario en la página web, que se asemeja más a la móvil, y potencia los contenidos, tanto los favoritos como los que están por descubrir. A nivel técnico veremos en este artículo, que es una buena mejora para ahorrar datos y mejorar en tiempo de carga (WPO).

Fue en enero que Twitter anunció que lanzaría un nuevo diseño de escritorio simplificado para sus usuarios. Parece que ya está listo y se está desplegando a todos los usuarios.

En la red social de micro blogging fundada por Jack Dorsey la simplicidad siempre ha sido tan importante, que siempre se ha mirado con mucha lupa cualquier cambio.

Antes de introducir los cambios, la compañía realizó pruebas temporales de algunos de los nuevos elementos, para «asegurarse de que la nueva página refleja cómo usas Twitter». Se trata, como explica, del mayor rediseño de la plataforma en los últimos cinco años.

Woah, what’s this? A shiny new https://t.co/q4wnE46fGs for desktop? Yup. IT’S HERE. pic.twitter.com/8y4TMzqBGa

— Twitter (@Twitter) 15 de julio de 2019