Estudio sobre Internet en España. The Digital News Report 2019. La escucha de podcast llega al 39%. Ha llegado el informe ‘The Digital News Report 2019’, el informe elaborado por Reuters Institute con más de 75.000 encuestas en 38 países. USA y Suecia son los países de mayor consumo en menores de 35 años. En Reino Unido el 55% de las escuchas se hacen en smartphone. Los podcast se consumen principalmente en casa y con una duración de entre 20 y 40 minutos.

En España con una población de 46 millones y una penetración de Internet del 93%, nos dice que el 39% ha escuchado un podcast en el último mes.

En Grupo COPE apostamos por el contenido de calidad. Nuestras noticias, podcast, audios y vídeos. Desde hace años hemos apostado por los podcasts de nuestros programas y locutores. TA parte de poder escuchar todas nuestra radios en streaming. Se ha aumentado la producción denoticias de calidad en Internet. Esto hace que seamos el medio de comunicación que mas ha crecido en porcentaje de usuarios en el último año según comScore.

Estamos como uno de los medios con usuarios más fieles, ya que nuestros usuarios nos usan varias veces por semana, ya sea por la radio o online según The Digital News Report 2019. Además estamos inmerso en el proceso de digitalización del medio. Las webs que hemos rediseñado www.cope.es y www.cadena100.es están creciendo en audiencia y tienen críticas muy positivas gracias a su contenido de calidad y su diseño responsive.

Nuestros podcast son un éxito. Según el informe los podcast de Noticias, Lyfestyle y podcast deportivos están entre los más escuchados.

Los usuarios más jóvenes son los que más usan los podcast según el estudio. Siendo la franja de 18 a 24 años las que más escuchas generan.

La mayoría de los usuarios escuchan los podcast en casa, seguido de los medios trasporte públicos y privados.

Informe The Digital News Report 2019

Esto es la traducción de lo que dicen de España:

Los nuevos equipos directivos y el posicionamiento editorial revisado en El País y RTVE se llevaron a cabo en un contexto de cambio político y agitación en Madrid.

En las noticias en línea, los jugadores puros más fuertes prosperaron, mientras que las iniciativas para recuperar la confianza proliferaron antes de las elecciones de abril y mayo.

Un voto de no confianza derrocó a Mariano Rajoy (Partido Popular) como Primer Ministro a principios de junio de 2018, y Pedro Sánchez (Partido Socialista de los Trabajadores) formó un gabinete de ministros con once mujeres y seis hombres. Mientras tanto, Soledad Gallego-Díaz se convirtió en la primera jefa de redacción de El País y nombró un nuevo equipo directivo. El periódico enfrenta caídas de dos dígitos en las ventas, incluso si El País sigue liderando un mercado donde la circulación de los diez periódicos principales se redujo en 92,000 copias en 2018. La Vanguardia unificó sus salas de redacción impresas y digitales y dijo que rediseñaría ambas ediciones en 2019. .

El Mundo también rediseñó su sitio web para su 30 aniversario. Historias exclusivas de El Confidencial y Eldiario.es resultaron en la renuncia de dos ministros del nuevo gobierno, uno

por haber evadido impuestos en el pasado y el otro por dudas sobre cómo obtener un título de maestría. Los dos servicios de noticias líderes en el sector digital han reclutado nuevo personal, promovido a otros y fortalecido su cobertura europea. En medio de las dificultades financieras que afectan a los establecimientos de la comunidad social, dependientes de medios sociales, BuzzFeed España y Eslang de Vocento se cerraron por completo, y PlayGround anunció que estaba haciendo que más de la mitad de su nómina fuera redundante.

El País y El Mundo fueron los primeros socios españoles de The Trust Project, y mientras Público lanzó una Herramienta de Periodismo Transparente, otros se centraron en varias iniciativas de verificación de hechos, con Facebook seleccionando a Newtral, Maldita.es y AFP como socios para identificar la desinformación en Español. Los servicios de noticias de voz ahora están disponibles a través de Alexa, Google y Siri de una variedad de proveedores, incluyendo CCMA en lengua catalana, con noticias de EITB en vasco en el servicio de Amazon.

El proceso de renovación de la junta de gobierno de la emisora ​​pública RTVE se retrasó por motivos de los candidatos contra supuestas evaluaciones injustas. Un voto parlamentario fallido para elegir una junta interina para la emisora ​​nacional fue uno de los primeros signos de la debilidad del nuevo gobierno, y resultó en la elección de una administradora interina, Rosa María Mateo. La convocatoria del presidente Sánchez de una elección general rápida para el 28 de abril, solo cuatro semanas antes de las elecciones europeas, regionales y locales programadas, hizo que el proceso se detuviera por más tiempo. Mientras tanto, el servicio de televisión de la nueva corporación pública valenciana À Punt Media, quizás el primero de su tipo en ser verdaderamente multiplataforma desde su lanzamiento, salió al aire en junio de 2018 y ha experimentado una

captación lenta pero constante en su primer año.

Se están probando enfoques alternativos para cubrir noticias en los segundos canales de las tres emisoras principales. En TVE, La 2 Noticias se retiró del aire durante varias semanas, mientras que el personal cambió sus flujos de trabajo para crear una marca transmedia, que ahora produce tanto para Internet y redes sociales como para TV.

Atresmedia aumentó la programación de noticias, temas de actualidad y de información y entretenimiento en días laborables en laSexta hasta las 15 horas por día, con la adición de un nuevo programa de desayuno Arusitys de 7:30 a 11:00. Y en febrero de 2019, justo después de que se completara el trabajo de campo para esta encuesta, Mediaset dobló los dos programas diarios de Noticias Cuatro y su sitio web en una nueva marca de actualidad , Cuatro al día. Las ediciones de fin de semana de mejor desempeño conservan el tono editorial de un noticiero y aún son producidas por la división de noticias de Mediaset, pero los días de semana ahora es un programa de entrevistas de mayor alcance con reporteros en el campo, discusiones de estudio y solo algunas noticias de última hora . El programa incluye un nuevo programa ‘analizando «noticias falsas» y «clickbait» con humor «, Todo es mentira (‘Everything is a lie’), presentado por Risto Mejide, un locutor, jefe de publicidad, autor y ex juez de espectáculos de talentos.

Según se informa, Mediaset, que también canceló su programa diario de política al mediodía de Las Mañanas de Cuatro en junio de 2018, está trabajando en una nueva operación de noticias en línea.82 Mientras que las grandes marcas de noticias aún compiten por el volumen, los grandes grupos de medios Prisa y Vocento tienen Empezamos a vender publicidad programática juntos. Vocento continuó desplegando un estricto muro de pagos medido en más de sus títulos regionales, bajo la marca ON +.

Mientras tanto, otra cadena regional de periódicos, Prensa Ibérica, compró Grupo Zeta, editor de El Periódico (en Cataluña y otras regiones), Sport y un puñado de revistas. Según la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, a mediados de 2018, una de cada tres familias conectadas a internet en España ahora utiliza plataformas de pago para ver contenido audiovisual en línea, con Movistar + ligeramente por encima de Netflix.

El consumo es más móvil que nunca, y dos de cada tres usan sus teléfonos inteligentes para acceder a las noticias en línea. La penetración en el mercado de las conexiones de fibra a la red doméstica en España es del 44% de los hogares y el país encabeza un crecimiento anual según el Consejo Europeo de FTTH. Esto puede explicar por qué el 21% afirma utilizar las funciones de Internet de la TV conectada o inteligente para ponerse al día con lo que está pasando.

La confianza en las noticias entre los usuarios de Internet españoles se mantuvo estable, ya que continuaron accediendo a un gran número de fuentes.

Durante el trabajo de campo en enero, los debates sobre el papel de los medios de comunicación tuvieron que ver con el tratamiento en su mayoría sensacionalista de la aparición y el intento de rescate de un niño de 2 años atrapado en un pozo, que llenó las páginas y el tiempo de aire y aumentó el público durante dos semanas.

El estudio ha sido creado por Samuel Negredo, Alfonso Vara, Avelino Amoedo, and Elsa Moreno Center for Internet Studies and Digital Life, University of Navarra

Texto original del estudio en ingles:

New management teams and revised editorial positioning at El País and RTVE took place against the backdrop of political change and turmoil in Madrid.

In online news, the strongest pure players thrived while initiatives for regaining trust proliferated ahead of elections in April and May.

A no-confidence vote ousted Mariano Rajoy (Popular Party) as Prime Minister at the start of June 2018, and Pedro Sánchez (Spanish Socialist Workers’ Party) formed a cabinet of ministers with eleven women and six men. Meanwhile, Soledad Gallego-Díaz became the first female editor-in-chief at El País, appointing a new management team. The paper faces double-digit falls in sales, even if El País still leads a market where the circulation of the main ten newspapers decreased by 92,000 copies in 2018. La Vanguardia unified its print and digital newsrooms and said it would redesign both editions during 2019.

El Mundo also redesigned its website for its 30th anniversary. Exclusive stories from El Confidencial and Eldiario.es resulted in the resignation of two ministers of the new government, one

for having evaded taxes in the past and the other over doubts about how a master’s degree was obtained. Both leading digitalborn news services have recruited new staff, promoted others, and strengthened their European coverage. Amid the financial difficulties affecting millennial, socialmedia-dependent outlets, BuzzFeed Spain and Vocento’s Eslang closed altogether, and PlayGround announced it was making more than half of its payroll redundant.

El País and El Mundo were the first Spanish partners of The Trust Project, and while Público launched a Transparent Journalism Tool, others focused on various fact-checking initiatives, with Facebook selecting Newtral, Maldita.es, and AFP as partners to identify disinformation in Spanish. Voice news services are now available via Alexa, Google, and Siri from a range of providers, including CCMA in the Catalan language, with news from EITB in Basque in Amazon’s service.

The process of renewing the governing board of public broadcaster RTVE was delayed by pleas from candidates against alleged unfair assessments. A failed parliamentary vote to choose an interim board for the national broadcaster was one of the first signs of the new government’s weakness, and it resulted in the election of an interim administrator, Rosa María Mateo. President Sánchez’s calling of a snap general election for 28 April, just four weeks before the scheduled European, regional and local elections, caused the process to stall for even longer. Meanwhile the television service of the new Valencian public corporation À Punt Media, maybe the first of its kind to be truly multiplatform from launch, went to air in June 2018 and it has seen a slow but steady

uptake in its first year.

Alternative approaches for covering news are being tested on the second channels of the three main broadcasters. In TVE, La 2 Noticias was taken off air for several weeks, while staff changed their workflows to create a transmedia brand, now producing as much for online and social as for TV.

Atresmedia increased the live weekday news, current affairs and infotainment programming in laSexta up to 15 hours/day, with the addition of a new breakfast show Arusitys from 7:30 to 11am. And in February 2019, just after fieldwork was completed for this survey, Mediaset folded the two daily programmes of Noticias Cuatro, and their website, into a new current affairs

brand, Cuatro al día. The better-performing weekend editions retain the editorial tone of a newscast and are still produced by Mediaset’s news division, but on weekdays it is now a broader-ranging talk show with on-the-field reporters, studio discussion, and just some breaking news. The schedule includes a new show ‘analysing “fake news” and “clickbait” with humour’, Todo es

mentira (‘Everything is a lie’), presented by Risto Mejide, a broadcaster, advertising boss, author, and former talent show judge.

Mediaset, which also cancelled its daily live three-hour midday politics show Las mañanas de Cuatro in June 2018, is reportedly working on a new online news operation.82 While the bigger news brands still compete for volume, big media groups Prisa and Vocento have started to sell programmatic advertising together. Vocento continued to roll out a strict metered paywall across more of its regional titles, under the ON+ brand.

Meanwhile another regional newspaper chain, Prensa Ibérica, bought Grupo Zeta, publisher of El Periódico (in Catalonia and other regions), Sport, and a handful of magazines. According to the

National Commission on Markets and Competition, by mid-2018 one in three internet-connected households in Spain now use paid-for platforms to watch audio-visual content online, with Movistar+ slightly leading over Netflix.

Consumption is more mobile than ever before, with two in three using their smartphones to access online news. Market penetration of fibre-to-thehome connections in Spain is 44% of households and the country tops yearly growth according to FTTH Council Europe – this may explain why 21% claim to use the internet features of connected or smart TV to catch up with

what is going on.

Trust in news among Spanish internet users remained stable, as they continued to access a broad number of sources.

During fieldwork in January, debates about the role of the media had to do with the mostly sensationalistic treatment of thedisappearance and attempted rescue of a 2-year-old boy stuck in a shaft, which filledpages and airtime and boosted audiences for two weeks.

Samuel Negredo, Alfonso Vara, Avelino Amoedo, and Elsa Moreno Center for Internet Studies and Digital Life, University of Navarra

