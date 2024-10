Despertarse por las mañanas resultará más divertido con Nintendo Sound Clock: Alarmo – disponible próximamente

Despertarse en el mundo de un juego de Nintendo es un sueño para muchas personas. ¡Y ese sueño por fin se va a hacer realidad! Presentamos Nintendo Sound Clock: Alarmo, un despertador interactivo diseñado para darles un toque del encanto de Nintendo al hogar y a la rutina diaria de los usuarios. Alarmo estará disponible en tiendas a mediados de enero y, hasta entonces, los suscriptores de Nintendo Switch Online pueden adquirirlo por anticipado como exclusiva temporal a través de My Nintendo Store a partir de esta semana.

En este tráiler se puede ver Nintendo Sound Clock: Alarmo en acción: Nintendo Sound Clock: Alarmo – ¡Despertaos en un mundo de juegos!

Nintendo Sound Clock: Alarmo cuenta con un sensor que reacciona a los movimientos de los usuarios y les permite posponer la alarma simplemente moviéndose o detenerla directamente saliendo de la cama.*2 Hay 35 escenas disponibles con las que hacer más entretenidas las mañanas, inspiradas en cinco títulos de Nintendo: Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 y Ring Fit Adventure. Basta con elegir la escena deseada, establecer la hora a la que despertarse, ¡y Alarmo se ocupa del resto!

Por las mañanas, los usuarios disfrutarán de sonidos y música procedentes de la escena que hayan elegido. Podrán despertarse en compañía de sonidos del Reino Champiñón con Mario y sus amigos, arrancar la aventura de la jornada con Link y la princesa Zelda o disfrutar de un derroche de frescura con los inkling de Splatoon 3. Y estos son solo un puñado de ejemplos de las experiencias disponibles.

Los usuarios también podrán consultar las estadísticas*3 para ver cuánto se mueven mientras duermen, establecer una señal horaria inspirada en el título que elijan y alternar entre el modo enérgico y el modo suave para la alarma. En el modo enérgico, la alarma se intensificará gradualmente cuanto más tiempo permanezcan en la cama los usuarios, mientras que en el modo suave disfrutarán de un nivel de intensidad más consistente. También hay disponible un modo botón, que ofrece una experiencia más tradicional en la que hay que pulsar un botón para posponer la alarma del despertador. Además, es posible activar la opción «Sonidos plácidos» para relajarse escuchando música y sonidos reposados en el momento de meterse en la cama. Por otro lado, si los usuarios vinculan su cuenta Nintendo*4, podrán descargar más escenas por medio de actualizaciones gratuitas, a medida que estén disponibles, incluidas escenas de Mario Kart 8 Deluxe y Animal Crossing: New Horizons. Hay mucha más información detallada sobre el desarrollo de Nintendo Sound Clock: Alarmo en nuestra serie de entrevistas Pregunta al desarrollador, disponible en el sitio web de Nintendo.

Tanto si los usuarios quieren que la experiencia de despertarse por las mañanas parezca sacada de un videojuego, como si desean decorar su hogar con el estilo de Nintendo o simplemente relajarse en compañía de sus personajes favoritos, Nintendo Sound Clock: Alarmo es más que un mero despertador: ¡le da un toque de diversión al día a día! Hasta mediados de enero, solo los suscriptores de Nintendo Switch Online y Nintendo Switch Online + Paquete de expansión podrán comprar Alarmo como exclusiva temporal a través de My Nintendo Store. Los usuarios pueden adquirir cualquiera de dichas suscripciones u obtener más información sobre las ofertas y ventajas que incluyen cada una en la página de Nintendo Switch Online en el sitio web de Nintendo.

Nintendo Sound Clock: Alarmo es un despertador interactivo equipado con un sensor que reacciona a los movimientos de los usuarios. Incluye escenas con las que hacer más entretenidas las mañanas y darle un toque del encanto de Nintendo a la rutina diaria, inspiradas en Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 y Ring Fit Adventure. Se añadirán más escenas próximamente por medio de actualizaciones gratuitas, procedentes de Mario Kart 8 Deluxe y Animal Crossing: New Horizons. Nintendo Sound Clock: Alarmo estará disponible en tiendas a mediados de enero de 2025, y los suscriptores de Nintendo Switch Online pueden adquirirlo por anticipado a través de My Nintendo Store a partir de esta semana.

