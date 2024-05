Compartir Facebook

Análisis detallado del PocketBook InkPad Color 3: Una evolución colorida en la lectura electrónica

El mundo de los e-readers se ha transformado significativamente con la llegada del nuevo PocketBook InkPad Color 3 a España, un dispositivo que marca un antes y un después en la experiencia de lectura digital. En esta revisión profunda, exploraremos las características innovadoras de este modelo, que no solo retiene las cualidades admiradas de sus predecesores sino que también introduce mejoras significativas que lo posicionan como un líder en el mercado de lectores electrónicos. PocketBook InkPad Color 3 se puede adquirir por 314 euros en Amazon

Os dejamos el vídeo del unboxing

Y el vídeo del análisis

Pantalla de última generación: Kaleido 3 y hardware a la altura

El PocketBook InkPad Color 3 incorpora una pantalla de tinta electrónica Kaleido 3 de 7,8 pulgadas, que representa una mejora notable frente a modelos anteriores. Esta pantalla ofrece una resolución de 1404 × 1872 píxeles en escala de grises y 702 × 936 píxeles en color, alcanzando una densidad de 300 DPI y 150 DPI respectivamente. Además, es capaz de mostrar hasta 4.096 colores, un 50% más que el InkPad Color 2, lo que enriquece considerablemente la visualización de contenido como cómics, mangas y libros ilustrados.

Las características técnicas, que hacen que este dispositivo cuente con un gran rendimiento. Eso es posible gracias a su procesador de cuatro núcleos (4 × 1,8 GHz), 1 GB de memoria RAM y su batería de 2900 mAh, que garantiza una carga contínua de un mes de duración. Cuenta con unas dimensiones de 13,4 × 18,95 × 0,795 centímetros y un peso 270 gramos, que sumará unos pocos gramos extra si le añades una funda protectora de la marca, que se sujetan a través de unas ranuras que hay bajo la tapa trasera extraíble de la parte posterior del e-reader. Su caja contiene el dispositivo, un cable de carga USB de tipo C y todala documentación básica.

El dispositivo cuenta con 32 GB de memoria integrada para que puedas crear tu biblioteca digital de libros perfecta. No tiene posibilida de ampliarlo una memoria microSD pero si por USB con compatibilidad (on the go) de su puerto USB, donde podrás conectar pendrive o con un adaptador unos auricularfes, ya que por debajo lleva un sistema operativo linux.

Iluminación adaptativa y modo oscuro: confort visual a cualquier hora

Una de las características más destacadas es su sistema SMARTlight, que permite ajustar el brillo y el tono de la pantalla para adaptarse a diferentes condiciones de iluminación, proporcionando una experiencia de lectura cómoda tanto de día como de noche. El modo oscuro, por otro lado, es ideal para sesiones de lectura nocturnas, ya que invierte los colores del texto y del fondo, minimizando el esfuerzo ocular.

Multifuncionalidad y compatibilidad extensiva

Además de ser un lector de libros, el InkPad Color 3 se destaca por su funcionalidad multimedia. Con un altavoz integrado y conectividad Bluetooth 5.0, el dispositivo facilita la escucha de audiolibros y música. La función Text-to-Speech, compatible con 26 idiomas, incluido el español, permite convertir cualquier texto en voz, haciendo de la lectura una actividad accesible para todos.

Este e-reader soporta un impresionante abanico de 25 formatos de libro sin necesidad de conversión, incluidos formatos populares como EPUB y PDF, y específicos para cómics como CBR y CBZ. También puede reproducir seis formatos de archivo de audio y visualizar imágenes en JPEG, BMP, PNG y TIFF.

Accesibilidad. Convierte texto en audio

La función Text-to-Speech permite pasar rápidamente de la lectura a la audición, lo que resulta ideal cuando hay problemas de acceso a la letra impresa. El Text-to-Speech en voz alta cualquier archivo de texto con una voz natural en uno de los 26 idiomas disponibles. Se puede empezar a escuchar un libro cuando y donde se necesite de la manera más sencilla.

Gracias al altavoz que viene integrado, los usuarios pueden sumergirse de la manera más sencilla en el mundo de los audiolibros en cualquier momento y sin necesidad de utilizar dispositivos adicionales. La conectividad Bluetooth (5.0) permite emparejar el e-reader con auriculares inalámbricos y otros dispositivos.

Conectividad y almacenamiento: sincronización y capacidad

El InkPad Color 3 está equipado con Wi-Fi de doble banda, lo que asegura una conectividad constante y rápida. Funciones como PocketBook Cloud y Dropbox permiten sincronizar y gestionar la biblioteca digital de forma eficiente. Además, su memoria interna de 32 GB proporciona amplio espacio para almacenar una extensa colección de libros y multimedia. Tambien tiene Bluetooth 5.0 para conectar lso auriculares.

Diseño resistente y ergonómico

Diseñado para ser tan ergonómico como estético, el e-reader cuenta con una protección IPX8 contra el agua, lo que lo hace resistente a la inmersión en agua dulce hasta dos metros de profundidad por hasta 60 minutos lo que permite que se moje con la lluvia de camnino al trabajo. Su forma y los botones de control físicos están pensados para facilitar la navegación y el confort durante la lectura prolongada.

Se adapta perfectamente a la mano y es extremadamente fácil de usar gracias a los botones mecánicos de control, la pantalla táctil y el sensor G para la autorrotación de la pantalla.

El atractivo y práctico lector de libros electronicos PocketBook InkPad Color 3 se convertirá en una puerta de entrada a un viaje lector envolvente y agradable y es uno de los mejores en calidad precio del mercado

Más que un e-reader

Dispone de varias aplicaciones básicas que te servirán para entreternerte cuando quieras aparcar la lectura durante un rato. Cuentas con calculadora, diccionario, galería y marco de fotos, navegador, lector de RSS, reloj y calendario y también con un reproductor de audio, además de algunos divertidos juegos que amenizarán tus ratos libres como el ajedrez, Scribble, Solitario y Sudoku-y una app para colorear que les encantará a los más peques de la casa.

Precio y disponibilidad

Actualmente, el PocketBook InkPad Color 3 se puede adquirir por 314 euros en Amazon. Este precio se justifica por su avanzada tecnología, versatilidad de uso y características robustas que garantizan una experiencia superior en lectura digital y multimedia.

Caracteristicas

Compatibilidad con formatos de cómic y manga, en total 25 formatos de libros, gráficos y cómics: PocketBook InkPad Color 3 admite todos los formatos más populares sin conversión, incluidos los formatos CBR y CBZ de cómic y manga.

6 formatos de audio: escuche audiolibros y música sin límites, ya que el e-reader admite los formatos M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP.

32 GB de memoria integrada para crear una biblioteca digital perfecta.

Hasta un mes sin recargar: gracias a la tecnología E Ink y a la potente batería el dispositivo puede proporcionar un tiempo de lectura asombrosamente largo sin recargarlo.

Wi-Fi de doble banda (2,4/5GHz) para comprar libros en cualquier tienda online.

PocketBook Cloud & Dropbox para gestionar y sincronizar la biblioteca entre el e-reader y otros dispositivos.

Diccionarios preinstalados: el e-reader viene con 11 diccionarios preinstalados, a los que se pueden añadir otras 42 combinaciones de idiomas de forma gratuita mediante descarga.

¿Cómo conseguir libros gratis para PocketBook InkPad Color 3?

En España a parte de comprar los libros en la tienda Pockebook.es o cualquier otra tienda puedes usar la web eBiblio es un servicio gratuito de préstamo de libros electrónicos en línea ofrecido a través de las bibliotecas públicas españolas, está coordinado e impulsado por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura y Deporte en colaboración con los Servicios de Bibliotecas de las Comunidades y Ciudades Autónomas. eBiblio Madrid te ofrece una plataforma tecnológica que permite acceder al catálogo y realizar el préstamo de obras en formato digital para poder leerlas en diferentes dispositivos: tabletas, teléfonos inteligentes, ordenadores personales o lectores de libros electrónicos (ereaders) compatibles con DRM (Digital Rights Management) de Adobe Digital Editions.

¿Cómodescargar o pasr libros gratis a PocketBook InkPad Color 3?

La aplicación de DropBox permite descargar archivos añadidos a Dropbox desde cualquier ordenador o cualquier Dispositivo que tenga instalada la app de Dropbox, o desde la página web de Dropbox al Dispositivo. Y no tendrá que instalar nada en su PocketBook, lo único que tiene que hacer es autorizar el servicio.

Send-to-PocketBook La aplicación permite enviar ficheros a la dirección de correo electrónico de su Dispositivo. Los libros enviados se descargarán automáticamente en el Dispositivo si la conexión Wi-Fi está activada. Solo tienes que activar el servicio desde ajueste y te creara un email virtul para mandarle los pdf. Por ejemplo [email protected]

Conclusión

En conclusión, el PocketBook InkPad Color 3 es mucho más que un e-reader; es un centro multimedia portátil que se adapta perfectamente a las necesidades de los lectores modernos. Su pantalla de alta calidad, junto con la robusta funcionalidad y el diseño ergonómico, hacen de él una opción excelente para aquellos que buscan una experiencia de lectura enriquecida y cómoda. Sin duda, este dispositivo se sitúa en la vanguardia de la tecnología de e-readers, combinando innovación, rendimiento y confort en un solo gadget. Uno de los mejores lectores de libros con pantalla de tinta a color. Pocketbook Inkpad Color 3.

