Navidad tecnológica: regalos para sorprender a tus seres queridos

Es momento de ponerse a pensar en los regalos navideños para tus seres queridos, este año puedes apostar por sorprenderles con gadgets tecnológicos. Desde LF Channel os lo queremos poner fácil, y por eso, os dejamos por aquí algunas ideas de productos tecnológicos con los que no dejarás a nadie indiferente:

Wacom One – Regala la nueva tablet de Wacom y no te arrepentirás

Todos esperamos con ganas la llegada de la Navidad para empezar a decorar nuestra casa, comprar distintos regalos a nuestros seres queridos… pero ¿por qué no pedimos nosotros también algo que nos haga especial ilusión? Si te consideras una persona creativa, no dejes pasar la oportunidad de apuntar en tu lista de los Reyes Magos la nueva Wacom One.

La nueva línea de productos de Wacom está compuesta por dos monitores interactivos, Wacom 12 y Wacom 13 touch. Ambas disponen de una gran variedad de ofertas de software y tutoriales con los que podrás disfrutar de una experiencia única e inmejorable. Además, puedes personalizar la tablet Wacom a tu gusto y es ideal como monitor secundario para trabajar desde casa o en la universidad, ¿todavía estás dudando?

Este será el mejor regalo que puedan hacerte estas Navidades, pero… ¡también el que tu puedas hacer a tu familia o amigos!

PVP Wacom One 13 touch: modelo estándar por 649,99€ Compralo en Amazon Wacom One

PVP Wacom One 12: modelo estándar por 429,99€

Más información: https://estore.wacom.com/en-es/wacom-one-pen-devices.html

Avast SecureLine VPN – Las vacaciones más protegidas y con la mayor privacidad

La Navidad es una época en la que los usuarios aumentan sus compras online, hacen escapadas y viajes con la familia para huir de la rutina, etc. En este sentido, se encuentran más expuestos que nunca al robo de datos personales, al uso de Wi-Fi público, y en cuanto a ciberseguridad, esto supone un claro peligro.

La solución de Avast garantiza una conexión a Internet segura y privada, y cifra los datos e información personal. Además, permite ocultar la dirección IP, asegurando el anonimato de los individuos, la ubicación y las actividades online. En definitiva, es una excelente licencia para burlar la discriminación de precios y otras tácticas de precios dinámicos de las aerolíneas, los hoteles e incluso los servicios de alquiler de coches. Adicionalmente, proporcionará las mejores ofertas y las tarifas más baratas.

Más información: Descargue y pruebe nuestra VPN gratis | Avast SecureLine VPN

PVP: desde 42,99 €/año

Tedee Go de Tedee – Mucho más que una cerradura inteligente

La Navidad está cada vez más cerca y eso significa tener la casa llena de gente, reuniones de amigos y familiares, muchos planes y un entrar y salir de casa continuo. Esta época del año es una de las favoritas de la mayoría de personas, pero siempre nos encontramos con el inconveniente de las llaves, ¿las he perdido? ¿en qué bolso me las he dejado? ¿quién está llamando ahora al timbre?

¡Este problema tiene fácil solución! Tedee, fabricante europeo de cerraduras inteligentes y accesorios de alta gama, acaba de lanzar Tedee Go, la cerradura inteligente que puedes instalar tú mismo en menos de 3 minutos. La principal ventaja de este producto es su fácil instalación, rápida configuración y su atractivo precio. En pocos minutos podrás disponer de un acceso a la vivienda completamente inteligente, pero… ¡no solo tú! Cualquier amigo o familiar podrá acceder a la vivienda a través de un link sin molestarte.

Además, es compatible con el Bridge Tedee, que conecta la cerradura inteligente al módem de casa, y ofrece un teclado con posibilidad de acceder con un código PIN. ¡El mejor regalo que podrás hacer estas Navidades!

PVP: 199,00€ Compralo en Amazon Tedee Go de Tedee

Más información: https://tedee.com/product-info/tedee-go/

Videoportero doméstico inteligente EZVIZ HP7 – Para ver a los Reyes Magos con todo detalle antes de que dejen los regalos

La Navidad está llamando a la puerta y seguro que todavía hay quien no ha terminado la lista de regalos, pero… ¡Estás de suerte! EZVIZ te trae las mejores opciones para que no falles estas Navidades y crees tu propio hogar inteligente.

Ya no existe la preocupación de no estar en casa porque con el videoportero digital HP7 con conexión a Internet y resolución 2K, tendrás un control del acceso a la vivienda mucho más seguro. Puedes manejarlo a través de una app que te podrás descargar en tu teléfono móvil y configurarlo para que te envíe grabaciones en tiempo real cuando se produzca alguna interacción con el timbre o se detecte cualquier movimiento.

¿No te parece el mejor regalo para estas fechas? También podrás interactuar desde el móvil con la persona que esté llamando al domicilio y permitirle el acceso de forma rápida, desde cualquier lugar. Lo puedes encontrar en: MediaMarkt, PcComponentes y Leroy Merlín. ¡Relájate estas Navidades y ten tu casa controlada en todo momento!

PVP videoportero inteligente doméstico HP7: 269,00€ Compralo en Amazon EZVIZ HP7

Mas información: https://www.ezviz.com/es/product/HP7/49629

Mirilla inteligente wifi DP2C – Que esta Navidad esté todo controlado, también al otro lado de tu puerta

Pero… ¡eso no es todo! Acompaña el videoportero con la mirilla inteligente wifi DP2C. Este dispositivo está formado por un timbre y una videocámara, cuyas imágenes pueden ser visualizadas en una pantalla a todo color de 4,3 pulgadas ubicada en la propia puerta o bien desde la comodidad de nuestro teléfono móvil.

Con tanto ajetreo navideño es necesario tenerlo todo bajo control y con esta cámara podrás detectar cualquier movimiento a través de la detección de infrarrojos pasivos (PIR) o cualquier actividad sospechosa que se realice alrededor de tu puerta. ¡Esta mirilla se convertirá en el guardián perfecto de tu casa las 24 horas al día!

Si no quieres quedarte sin ella… ¡Corre y sorprende a los tuyos! La puedes encontrar en: MediaMarkt, PcComponentes, El Corte Inglés y Leroy Merlín.

PVP Pulsador de timbre de mirilla inteligente DP2C: 129,00€ Compralo en Amazon Mirilla inteligente wifi DP2C

Mas información: https://www.ezviz.com/es/product/dp2c/40069

