Análisis MECOOL KM7 PLUS TV Box

¡Presentamos el análisis de la MECOOL KM7 PLUS TV Box! Hoy os dejamos el análisis de Análisis MECOOL KM7 PLUS TV Box. Es el último análisis antes de mis vacaciones y he terminado con un gran sabor de boca.

Hoy tenemos una revisión especial de una Android TV Box, y en esta ocasión, estamos encantados de presentar el dispositivo MECOOL KM7 PLUS TV Box, el cual hemos probado durante un tiempo y creemos que realmente vale la pena destacarlo.

Lo más emocionante de esta TV Box es que ha sido diseñada pensando en ofrecer una experiencia multimedia excepcional, especialmente para aquellos que disfrutan del contenido en streaming. Viene equipada con el sistema Google TV, es compatible con el códec AV1 y cuenta con el Asistente de Google incorporado, lo que permite realizar búsquedas y enviar comandos de voz desde el mando a distancia. Además, cuenta con la certificación de Google, lo que garantiza el acceso a su tienda de aplicaciones y a Netflix para disfrutar de contenido en calidad 4K.

MECOOL se ha convertido en uno de los pioneros en ofrecer una TV Box con Google TV. El MECOOL KM7 Plus TV Box ha obtenido la certificación de Google, lo que significa que cuenta con el Google Assistant y Chromecast integrados. ¡Además, viene con la versión de TV de Netflix y admite la transmisión en 4K! Si eso no fuera suficiente, también es compatible con Dolby Atmos Pass-through, lo que garantiza una experiencia de audio tridimensional y envolvente para una inmersión total en el entretenimiento.

Lo más interesante de esta TV Box es que está completamente adaptada para funcionar como un dispositivo multimedia orientado al contenido en streaming:, es compatible con el códec AV1.

Os dejo el vídeo del unboxing

Puede comprarlo en https://www.mecool.com/products/tv-box-mecool-km7-plus?variant=42623916277898

MECOOL KM7 PLUS TV Box en análisis, una moderna caja de streaming con Google TV, certificación Netflix y compatible con 4K HDR

Lo primero que tenemos que pensar de este MECOOL KM7 PLUS es que está más cerca de lo que es un Chromecast o un Fire TV a nivel de usabilidad, pero con las ventajas de una TV Box convencional para añadir pendrives USB, tarjetas de memoria y hasta una barra de sonido gracias a su salida de audio digital.

MECOOL KM7 Plus TV Box ha sido certificado por Google, Google Assistant integrado y Chromecast. KM7 Plus ha integrado Netflix para la versión de TV. ¡Admite la transmisión de Netflix 4K! Compatible con Dolby Atmos Pass-through, que puede hacer que el audio reproducido tenga un sonido más tridimensional y envolvente.

Diseño MECOOL KM7 PLUS

El paquete en cartón blanco queda muy bien dando una gran apariencia de calidad.

El diseño de esta TV Box es elegante, con una carcasa en colores mate y una estética en blanco y negro y el logo de MECOOL en cromado. El mando de control remoto, de notable calidad, cuenta con botones específicos para activar el asistente de voz y abrir aplicaciones populares como Netflix, Disney+, Prime Video o YouTube.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, la MECOOL KM7 PLUS cuenta con unas dimensiones aproximadas de 9.5 x 9.5 x 1.8 cm, y en su lateral izquierdo dispone de 2 puertos USB 2.0 y una ranura para tarjeta microSD. En la parte trasera, encontramos una salida HDMI 2.1, salida de audio digital, puerto Ethernet, Wi-Fi Dual, Bluetooth 5.0 y un puerto de minijack de 3.5 mm para conectar auriculares. Estas opciones de conectividad son amplias y versátiles, lo que hace que este dispositivo destaque frente a otros competidores.

Potencia y rendimiento MECOOL KM7 PLUS

En cuanto a su rendimiento, la MECOOL KM7 PLUS viene equipada con un chip Amlogic S905Y4 Quad-Core, 2GB de memoria RAM DDR4, una GPU ARM G31 y 16GB de almacenamiento interno. Aunque no es especialmente potente para juegos exigentes, su desempeño es adecuado para juegos casuales y emulación retro de sistemas de 8 y 16 bits.. Todo ello con sistema operativo Google TV basado en Android 11.

A nivel de potencia no son unos componentes que estén pensados para jugar a videojuegos, aunque por las pruebas que hemos podido hacer rinde bastante bien con juegos casuales. También hemos podido correr juegos más pesados como Asphalt 8, Si queréis usar el KM7 PLUS para emulación retro tampoco deberíais tener problemas con el emulador Happy Chick que puedes descargar de su página.

De todas maneras, donde de verdad luce esta TV Box es en la reproducción de streaming, que es precisamente para lo que ha sido creada esta máquina.

Además, puedes instalar otra apk desde el teléfono facilitando su uso. Por lo que recomiendo instalar un explorador de archivos y la aplicación Send Files to TV en el dispositivo y el móvil y poder pasarle lo que quieras a través del wifi. Si instala apk no compatible con Google TV, pero si con Android las puede ejecutar sin problemas, pero recomiendo instalar Sideload launcher para que las puedas ver. Por ejemplo, he instado Chrome y funciona perfecto con navegador. Otro software interesante es el Downloader para poder instalar apks directamente que ay usaba en el Fire TV.

Experiencia de uso MECOOL KM7 PLUS

Lo primero que vas a notar al arrancar el KM7 PLUS es que no se parece en nada a las típicas TV Boxes de mala calidad. La interfaz de Google TV le da mucho lustre a la navegación, y a efectos prácticos es como si estuviéramos delante de una Smart TV a todos los efectos. Este dispositivo es ideal para convertir una antigua televisión en una SmartTV. Todo se controla desde el mando y de manera natural gracias a un sistema operativo adaptado para pantallas grandes y televisores. Al contar con función de Chromecast integrado, nuestro móvil detectará el dispositivo y podremos agregarlo a la red del hogar e instalar las primeras aplicaciones sin complicaciones en apenas 5 minutos.

Donde realmente brilla esta TV Box es en la reproducción de contenido en streaming, que es su enfoque principal y para lo que ha sido diseñada. La interfaz de Google TV ofrece una experiencia de navegación pulida y amigable, similar a la de una Smart TV, con un control intuitivo desde el mando a distancia.

La configuración inicial es sencilla y se puede realizar de manera prácticamente automática mediante la aplicación de Google Home en el móvil, aprovechando su función de Chromecast integrado. Esto permite agregar el dispositivo a la red del hogar y comenzar a instalar aplicaciones en pocos minutos.

Una vez dentro, la pantalla de inicio nos mostrará la interfaz de Google TV con iconos grandes y el diseño habitual de las plataformas de streaming actuales, con tarjetas de acceso personalizadas a series y películas de servicios como Netflix, Prime Video o videos de YouTube.

Os dejamos el vídeo de los primeros pasos de configuración en la televisión.

Con la certificación de Netflix, la MECOOL KM7 PLUS TV Box ofrece una reproducción de contenido en resolución 4K, con soporte para el códec AV1 que reduce el consumo de datos en un 30% respecto al H.265. Además, con la certificación Dolby Audio, la experiencia de sonido puede ser realmente inmersiva cuando se conecta a un sistema de audio externo.

Durante nuestras pruebas, hemos disfrutado de una reproducción fluida y ágil al ver series en Prime Video, Netflix, Youtube, etc Además, la funcionalidad de Chromecast permite transmitir contenido desde dispositivos móviles y reproducir archivos locales desde pendrives o discos duros externos. También se puede aprovechar el puerto Ethernet para una conexión por cable si la señal Wi-Fi no es suficiente.

Precio y disponibilidad MECOOL KM7 PLUS

MECOOL KM7 PLUS TV Box actualmente tiene un precio de 78,99 euros en la web oficial del fabricante

Por cierto, si vais a comprar uno de estos TV Box no olvidéis seleccionar el enchufe correspondiente para vuestra región, ya que hay 3 tipos disponibles (EU, UK y US). En el caso de España EU (Europa).

En definitiva, si estás buscando un dispositivo multimedia con las mismas funciones que un Chromecast, pero con las ventajas de poder conectar pendrives USB o ampliar el almacenamiento con tarjetas de memoria, la nueva TV Box de MECOOL puede ser una solución bastante interesante a día de hoy.

En resumen, la MECOOL KM7 PLUS TV Box es una excelente opción para aquellos que buscan una experiencia multimedia de alta calidad, repleta de funcionalidades inteligentes y certificada por las principales plataformas como Google y Netflix. Si eres un amante del contenido en streaming y quieres llevar tu entretenimiento al siguiente nivel, esta TV Box es definitivamente una opción a considerar. Con las mismas funciones que un Chromecast y una tele Android TV/Google TV, pero con las ventajas de poder conectar pendrives USB o ampliar el almacenamiento con tarjetas de memoria, la nueva TV Box de MECOOL puede ser una solución bastante interesante a día de hoy y sobre todo que se basa en Android pudiéndole instalar miles de aplicaciones. A mí por lo menos me ha convencido, de hecho va más rápido que la televisión Sony que tengo con Android TV y me ha servido para convertir una tele antigua en una Smart TV de nueva generación.

KM7 PLUS TV Box | Ver en la web de MECOOL

Felices vacaciones y nos vemos en unos días.

