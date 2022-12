Tecnología TP-Link, un regalo navideño para cada personalidad

whatsapp Llegan las fechas navideñas, y otra vez toca darle vueltas a la cabeza para encontrar el regalo ideal que emocione a nuestros familiares y amigos. Para hacerte más fácil esta elección, TP-Link®, proveedor global de dispositivos de red para usuarios y empresas, ha elaborado una lista con los regalos perfectos para cada tipo de persona. Ya no importa si tu amigo invisible es casero, el alma de la fiesta o siempre está de viaje; en TP-Link tenemos lo que necesitan. Personas hogareñas Para aquellas personas que disfrutan pasando tiempo en casa, ya sea jugando a videojuegos, navegando por Internet, o viendo series y películas en alguna plataforma de streaming, lo que más ilusión puede hacerles es un regalo que les ayude a que esos momentos sean de calidad, amenos, seguros y cómodos. Estas son nuestras tres recomendaciones: Deco X50: Es un sistema Wi-Fi 6 Mesh inteligente de doble banda, que lleva la señal de internet a todos los rincones del hogar atravesando techos y paredes, creando una única red wifi y una itinerancia sin precedentes a lo largo de tu casa, mientras te mueves y ofreciendo la mejor cobertura y velocidad siempre en todos los dispositivos .Deco X50 ofrece una cobertura estable en toda la casa sin cortes, velocidades de hasta 3 Gbps y una capacidad suficiente para más de 150 dispositivos conectados simultáneamente. Es una opción ideal para quienes disfrutan jugando online, teletrabajan desde casa o se terminan las series en streaming en menos de tres días. Además, cuenta con el sistema de seguridad HomeShield, que proporciona las herramientas necesarias para la gestión y protección de la red, como controles parentales para proteger cualquier dispositivo y el contenido inapropiado para tus hijos, seguridad para dispositivos inteligentes IoT en tiempo real, monitorización del estado de seguridad de la red, bloqueo de accesos no autorizados o el cifrado de datos, entre otros. Disponible desde 149,99€. Enchufe inteligente Tapo P115: Éste es el miembro más mini de la familia de enchufes inteligentes y tiene una gran misión: hacer nuestra vida mucho más fácil y cómoda para que podamos disfrutar del tiempo libre en nuestros hogares. Este dispositivo ayuda a controlar en todo momento el consumo y el gasto energético de los aparatos eléctricos conectados para que sean usados de una manera más eficiente. Todo ello, a través de la app Tapo para móviles, plataforma que también permite a los usuarios programar el encendido o apagado de los electrodomésticos y así ahorrar en la factura de la luz contribuyendo a cuidar el medio ambiente. Disponible desde 17,90€. Bombilla LED Tapo L530E: Los anfitriones de cenas y celebraciones en casa, o los gamers empedernidos, podrán crear ambientes diferentes para cada ocasión con la bombilla LED multicolor inteligente Tapo L530E. Este dispositivo, fácilmente gestionable a través de los dispositivos móviles y la App Tapo sin necesidad de estar en casa o levantarse del sofá, ofrece múltiples intensidades y temperaturas de luz, así como hasta 16 millones de colores con los que dar un toque personal a cada estancia. Sus modos Amanecer y Atardecer permiten encender automáticamente las bombillas al ritmo de la luz y de acuerdo a las zonas horarias; mientras que su modo Ausente simulará que hay alguien en casa para ahuyentar a visitas no deseadas. Este dispositivo es compatible con Amazon Alexa y el Asistente de Google. Disponible desde 34,99€ el pack de 2 bombillas. Personas viajeras Si tu amigo invisible no sabe estar quieto y se pasa el día viajando o fuera de casa, estar conectado a Internet es un reto que ha de superar a diario. Para los aventureros contamos con un dispositivo portátil que les mantendrá conectados por el mundo: Mi-Fi M7010: Este Router portátil Wi-Fi 4G LTE permite tener conexión a Internet a hasta 10 dispositivos simultáneamente, ya sea en mitad de una montaña o en una isla paradisíaca. Con este dispositivo ligero, no sólo el acceso a Internet estará garantizado durante 8 horas ininterrumpidamente, sino que también permite liberar el móvil como punto de acceso a Internet y, por tanto, ahorrar batería por si se necesita para otros usos. Mi-Fi 7010 alcanza una velocidad de descarga de 150 Mbps, por lo que se puede disfrutar de películas en HD, descargar archivos o hacer videollamadas sin cortes. Disponible desde 54€. Personas previsoras Para las personas que están pendientes 24 horas al día por la seguridad de su hogar y de sus familias también existe el regalo perfecto: Cámaras Wi-Fi de vigilancia Inteligente Tapo C420S2: Este es el primer sistema de protección inteligente para exteriores de TP-Link, compuesto por dos cámaras alimentadas con baterías de larga duración. Está diseñado para encontrar el equilibrio perfecto entre facilidad de instalación y seguridad, pues al no depender de cables ni enchufes para su funcionamiento, puede colocarse en el lugar donde más se necesite. Las dos cámaras de vigilancia utilizan baterías recargables Tapo A100, extraíbles y de bajo consumo, por lo que basta con cargarlas dos veces al año. Su avanzada inteligencia IA le permite distinguir entre personas, mascotas y vehículos, enviando notificaciones al móvil ante situaciones sospechosas. Las cámaras pueden grabar durante 180 días entre 10 y 20 eventos diarios, con una resolución de 2K QHD almacenando los archivos de forma segura en tarjetas microSD. Estos dispositivos se configuran fácil y rápidamente a través del móvil con la App Tapo. Disponible desde 259€. Cámara de vigilancia Wi-Fi Tapo C200: Para preservar la seguridad del hogar, otra de nuestras opciones es Tapo C200, una cámara Wi-Fi que, gracias a su rotación vertical y horizontal, alcanza una visión 360º del entorno para ver lo que pasa en cada rincón de la casa; y su resolución 1080p permite capturar imágenes con todo detalle. Así, vigilar a los más pequeños mientras duermen, es mucho más sencillo. Además, este dispositivo cuenta con imágenes en directo, sonido bidireccional para escuchar lo que ocurre y ser escuchados, visión nocturna, detección de movimiento y modo privacidad; funcionalidades que convierten a Tapo C200 en una cámara de vigilancia muy completa. La App Tapo permite estar al tanto de todo lo que pasa en casa al instante, recibiendo notificaciones y teniendo acceso a las cámaras en todo momento. Además, tiene un diseño moderno que combinará con la decoración del hogar a la perfección. Disponible desde 44.99€.