Descubre las mejores apps y juegos del año 2023 para dispositivos Apple

En un emocionante anuncio, Apple ha revelado las aplicaciones y juegos más destacados del año 2023 para sus dispositivos, reconociendo la innovación y la creatividad de los desarrolladores. En esta edición, AllTrails: Hike, Bike & Run, Prêt-à-Makeup y Photomator – Photo Editor se alzaron como las mejores para iPhone, iPad y Mac, respectivamente. La firma tecnológica, conocida por celebrar las mejores creaciones en su App Store, ha destacado cómo estas aplicaciones han contribuido a explorar el mundo, aprender nuevas habilidades y potenciar la creatividad a través de diversos medios.

Las Mejores Aplicaciones para iPhone: AllTrails: Hike, Bike & Run lidera la lista En la categoría de iPhone, AllTrails: Hike, Bike & Run se corona como la aplicación del año, llevando la experiencia deportiva a nuevos niveles. Duolingo y el rastreador de vuelos Flighty también recibieron reconocimientos como finalistas, demostrando la diversidad de aplicaciones destacadas para este dispositivo.

Prêt-à-Makeup: Elevando la Experiencia en iPad Para los amantes de iPad, Prêt-à-Makeup se posiciona como el servicio del año 2023. Concepts y DaVinci Resolve, aunque no ganaron, fueron finalistas destacadas en esta categoría, mostrando la calidad y la variedad de aplicaciones disponibles para la tableta de Apple.

Photomator-Photo Editor: La Elección Perfecta para Mac En el universo de Mac, Photomator-Photo Editor se destaca como la mejor aplicación del año, superando a Linearity Curve Graphic Design y Portal-Immersive Escapes, que se destacaron como finalistas en esta emocionante categoría.

SmartGym para Apple Watch: El Mejor Aliado para el Entrenamiento La tecnología vestible no se queda atrás, y SmartGym: Gym & Home Workouts es la aplicación del año para Apple Watch. Planny y Tide Guide: Charts & Tables también obtuvieron menciones honoríficas, destacando la importancia de mantenerse en forma con la ayuda de dispositivos inteligentes.

MUBI: Stream Great Cinema se alza con el título para Apple TV Cerrando la lista, MUBI: Stream Great Cinema se lleva el premio a la mejor app de 2023 para Apple TV. Bignax y FitOn Workouts & Fitness Plans, los finalistas, también dejaron su huella en esta categoría.

Los Mejores Juegos del Año según Apple El entretenimiento no se queda atrás, y Apple reconoce los mejores juegos del año según el dispositivo utilizado.

Honkai Star: Rail – Líder en iPhone El juego del año para iPhone es Honkai Star: Rail, un título que ha cautivado a los usuarios y que también fue destacado por Google en su propio ranking. After Place y Vampire Survivors fueron finalistas en esta emocionante categoría.

After Place y Vampire Survivors fueron finalistas en esta emocionante categoría. Lost in Play: La Aventura Perfecta para iPad En la categoría de iPad, Lost in Play se lleva el título del mejor juego del año, mientras que Eggy Party y Pocket City 2 reciben el reconocimiento como finalistas.

Lies of P: El Rey de los Juegos en Mac En la plataforma Mac, Lies of P se alza como el mejor juego del año, dejando a ELEX II y Return to Monkei Island como finalistas en esta competida categoría.

Impacto Cultural: Aplicaciones y Juegos que Mejoraron el Mundo Apple también reconoce el impacto cultural de algunas aplicaciones y juegos que han «mejorado el mundo» para los usuarios. Las cinco ganadoras en esta categoría son Finding Hannah, Proloquo, Unpacking, Pok Pok | Montessori Preschool y Too Good To Go: End Food Waste. Estas aplicaciones, compatibles con iPhone e iPad, han dejado una huella significativa en la sociedad. Los finalistas, que también merecen reconocimiento, son Balance-Menopause Support, Ending, Rebel Girls, Copilot: Track & Budget Money y How to Say Goodbye, disponibles en la App Store para los usuarios de iPhone.

Reconocimiento a Apple Arcade: Hello Kitty Island Adventure como el Mejor Título de 2023 En el ámbito de Apple Arcade, Hello Kitty Island Adventure recibe el título de mejor juego de 2023 de este servicio de suscripción. Cityscapes: Sim Builder y Stitch, aunque no ganaron, se destacaron como títulos notables en esta plataforma de juegos exclusiva de Apple.

Conclusión: Con este emocionante anuncio, Apple celebra un año más de innovación y creatividad en su ecosistema. Las aplicaciones y juegos reconocidos no solo representan la excelencia en el desarrollo, sino también la diversidad de opciones disponibles para los usuarios de dispositivos Apple. Este evento anual sigue siendo un escaparate de las últimas tendencias tecnológicas y una plataforma para que los desarrolladores destaquen en el competitivo mundo de las aplicaciones y los juegos móviles. ¡Descubre estas increíbles creaciones y aprovecha al máximo tu experiencia Apple en 2023!

