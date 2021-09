No montes el iPhone en una moto. Puedes dañar su cámara.

Las vibraciones de las motos afectan al rendimiento de la cámara de iPhone. No montes el iPhone en una moto. Puedes dañar su cámara. Algo que ya sabían los moteros y Apple, lo acaba de corroborar Apple. Si aun así lo quieres montar tu iPhone para usarlo como GPS, te recomendamos que uses algún sistema antivibraciones como Quad Lock. Al que le puedes acoplar un sistema reductor de vibraciones. Eso si no te aseguramos que al 100% proteja su cámara. Lo que está claro es que los iPhone son más sensibles en las motos que en los coches.

La cámara de los teléfonos iPhone incorpora sistemas como la estabilización óptica de imagen que evitan que las fotografías o los vídeos aparezcan movidos, pero si se exponen a las vibraciones de las motocicletas pueden ver reducido su rendimiento y afectar a la calidad de las instantáneas.

Apple ha avisado después de unos cuantos teléfonos reparados a los usuarios de que si exponen sus teléfonos iPhone a vibraciones de alta amplitud dentro de ciertos rangos de frecuencia, como las que producen las motocicletas, pueden perjudicar a la cámara y restar calidad a las capturas.

Esto se debe a sistemas como la estabilización óptica de imagen o el enfoque automático de circuito cerrado emplean un giroscopio o sensores magnéticos, respectivamente, para detectar si el dispositivo, el iPhone, se mueve durante la captura de vídeo o foto y compensar dicho movimiento.

La compañía explica en la página de soporte que los motores de motocicletas, especialmente aquellas de gran potencia, emiten vibraciones que se distribuyen a través del chasis y el manillar, y que pueden afectar a la cámara si se acopla un iPhone.

Aunque menores, las vibraciones que emiten vehículos como ‘scooters’ o ciclomotores también pueden afectar al sistema de la cámara, y por ello la compañía recomienda en este caso instalar un soporte que amortigüe las vibraciones, y en todo caso evitar exponer el teléfono iPhone a las vibraciones durante un tiempo prolongado.

La estabilización óptica de imagen está presente en los modelos iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 y iPhone SE de segunda generación, mientras que el enfoque automático de circuito cerrado se encuentra en iPhone XS y versiones posteriores, incluido el iPhone SE de segunda generación.

Esto es lo que dice si página de soporte:

Exponer su iPhone a vibraciones de alta amplitud dentro de ciertos rangos de frecuencia, específicamente aquellas generadas por motores de motocicletas de alta potencia, puede degradar el rendimiento del sistema de la cámara.