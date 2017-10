Facebook probará un sistema de suscripciones o muro de pago para periódicos. Facebook probará un sistema de suscripciones para la lectura de artículos periodísticos de pago desde su muro. Ya que su Facebook Instant Articles va desmoronándose poco a poco porque los editores no sacan suficientes beneficios.

Una medida que puede contribuir a reducir la lacra de las llamadas fake news o noticias falsas en Facebook al poder consultar de manera más rápida la fuente original.

La red social Facebook ha anunciado que comenzará a realizar una prueba en su sección de noticias Instant Articles en la que añadirá a su plataforma un muro con contenidos de pago por suscripción de un grupo de editores de medios de comunicación de Europa y Estados Unidos.

La idea es permitir a los usuarios acceder hasta diez artículos de forma gratuita. A partir de entonces se les comunicará la existencia de un muro de pago por suscripción.

La prueba de Facebook, que llegará a Instant Articles durante las próximas semanas, estará disponible de forma inicial solo para los dispositivos Android, aunque la compañía ha manifestado su intención de ampliarla a otras plataformas. La iniciativa forma parte del proyecto Facebook Journalism Project, que la red social lanzó a principios de año para combatir los bulos tras las polémicas registradas durante las elecciones en Estados Unidos y Francia.

El muro de pago que probará Facebook utilizará modelos de medición distintos, uno que contabiliza 10 artículos abiertos al público, tras los que se activará el muro de pago, y otro ‘freemium’, en el que serán los propios editores quienes elijan qué artículos se encuentran bloqueados.

Instant Articles mostrará una petición de pago a los usuarios no suscritos cuando quieran acceder a una publicación de uno de los editores de la iniciativa.

Mark Zuckerberg, fundador y responsable de Facebook, el proyecto iniciará sus pruebas entre un pequeño grupo de editores norteamericanos y europeos a final del presente año. Dentro de los medios participantes, se encuentran firmas tan reconocidas como The Washington Post, Bild, The Economist, La Repubblica, Le Parisien, Spiegel o The Telegraph. En estos casos, Facebook ofrecerá la posibilidad de suscribirse desde la propia página del medio de comunicación.

“He pasado mucho tiempo de reuniones el año pasado con empresas de información para hablar de cómo podemos trabajar mejor de manera conjunta. A medida que cada vez más usuarios consultan las noticias desde sitios como Facebook, tenemos la responsabilidad de crear una comunidad informada y ayudar a crear un entendimiento común”, señala Zuckerberg.

Se tratará de las mismas suscripciones que ya están presentes en estos medios de comunicación a través de distintas plataformas, por lo que las condiciones de las ofertas serán las mismas, y los ya suscritos podrán validarse con sus claves a través de Facebook para obtener acceso completo.

Además, Facebook probará otras fórmulas para favorecer las suscripciones, como la inclusión de una llamada a la acción para suscribirse, que aparecerá en Instant Articles de forma similar a otras acciones como registrarse por correo electrónico o instalar una aplicación.

La red social también añadirá un botón de ‘Suscribir’ que reemplazará al botón de ‘Me gusta’ en la esquina superior derecha de un artículo.

Facebook, que no ha especificado cuánto durará el periodo de prueba, analizará posteriormente los resultados del proyecto. Además, ha manifestado su deseo de añadir a la iniciativa con otros medios de comunicación con los que probar el nuevo sistema.