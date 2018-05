LG G7 ThinQ, el smartphone que supera la realidad. LG anuncia el más completo de los Smartphone de gama alta, equipado con Inteligencia Artificial, el procesador más avanzado, la pantalla de mayor brillo, y la última tecnología de audio.

Nueva York. LG Electronics (LG) ha presentado su nuevo Smartphone de gama alta, LG G7 ThinQ, diseñado para que los usuarios puedan experimentar las funcionalidades más útiles y prácticas de la Inteligencia Artificial. Equipado con el Qualcomm® Snapdragon™ 845, LG G7 ThinQ llega con 2 versiones 4GB ó 6GB de RAM y 64GB/128GB de almacenamiento interno, que le permiten responder con agilidad a las aplicaciones o tareas más exigentes. Además, LG G7 ThinQ cuenta con una pantalla de 6.1 pulgadas, optimizando el tamaño de pantalla respecto a su predecesor, con unas medidas perfectas para ser utilizado con una sola mano.

LG G7 ThinQ cuenta con un diseño con acabados más estilizados y elegantes, y estrena un nuevo estilo y estética para la serie G de LG, con borde de metal pulido. Además, al contar con Gorilla Glass 5 en su delantera y trasera, demuestra que diseño y durabilidad no están reñidos en ningún caso. De hecho, al igual que sus predecesores, LG G7 ThinQcuenta con la calificación IP68 de resistencia al polvo y agua, y ha sido diseñado para superar las pruebas militares de la certificación de resistencia (MIL-STD 810G) del ejército de Estados Unidos que evalúan la resistencia de los dispositivos en los entornos más duros.

Cámara aún más inteligente

Uno de los mayores avances de LG G7 ThinQ está en su funcionalidad mejorada de cámara. Con 8MP en la cámara frontal y de 16MP en la principal, ambas con configuración estándar o súper gran angular, consigue fotografías de máxima resolución y mucho más detalle. El gran angular, que es una seña de identidad de LG en las cámaras de sus Smartphones, es ahora capaz de capturar fotografías de paisajes con mínima distorsión en sus bordes, y también selfies más claros, definidos y naturales que cualquier otro Smartphone previo.

LG ha mejorado las funcionalidades de Inteligencia Artificial (IA) de la cámara, que estrenó con LG V30S ThinQ. Su AI CAM tiene ahora 19 modos de captura- en vez de 8- lo, que multiplica y optimiza las posibilidades de captura inteligente. Por si fuera poco, los usuarios pueden además elegir entre otras varias opciones de efectos, una vez tomada la fotografía, si quieren mejorar aún más el resultado de la captura.

Nada menos que 4 veces más brillantes que las fotografías tradicionales tomadas en condiciones de poca luz. Así es como reinterpreta LG G7 ThinQ las imágenes en entornos de baja iluminación, gracias a su nueva Super Bright Camera . Y lo hace mediante algoritmos de Inteligencia Artificial, que ajustan la configuración de la cámara automáticamente al identificar contextos de poca luz, en los que cuadriplica el brillo gracias al procesamiento por SW y a la tecnología Pixel Binning para ofrecer la máxima luminosidad de la escena.

LG también ha añadido nuevas funcionalidades para que tomar fotografías con el nuevo LG G7 ThinQ sea aún más divertido. El modo Live Photo graba un Segundo antes y después del momento exacto en que se presiona el obturador, y detecta fragmentos de expresiones, espontáneas y llamativas que en circunstancias normales nos perderíamos Cuenta también con Stickers , que sobre la base del reconocimiento facial generan divertidas superposiciones en 2D y 3D, como gafas de sol o Cintas para la cabeza, y que se pueden ver directamente en la pantalla del Smartphone.

Como novedad en la serie G, el Modo Retrato consigue capturas de calidad profesional de primeros planos con fondos distorsionados. Este efecto bokeh está disponible tanto en el formato estándar como en el gran angular, lo que multiplica las posibilidades creativas de cualquier aficionado a la fotografíaEl desenfoque se puede ajustar antes y después de hacer la foto para conseguir la imagen perfecta, y es el único que permite abarcar hasta 3 personas. Inteligencia Artificial: más fácil, más inteligente

LG G7 ThinQ será uno de los primeros Smartphone en ofrecer todaslas funciones de las nuevas Google Lens. Se trata de una nueva forma de búsqueda que utiliza Inteligencia Artificial y visión Artificial., Disponible dentro de Google Assistant y de Google Photos, Google Lens puede conseguir y ofrecer más información sobre: lugares u objetos como plantas, animales, libros… o incluso reconocer textos. Consultar páginas web, añadir los datos de la tarjeta de visita de una persona a su contacto ya grabado, anotar nuevas citas en el calendario o buscar un ingrediente concreto dentro del menú de un restaurante… todo esto es posible con Google Lens. Muchos otros detalles serán compartidos a través de Google I/O.

Situado justo debajo del control del volumen hay un botón que activa las funciones de Inteligencia Artificial del Smartphone. Presionando una vez este botón arranca Google Assistant; y si se hace una doble presión, arranca Google Lens. Es la primera vez que un Smartphone cuenta con este sistema. Y, por supuesto, el usuario también puede mantener presionado este botón para comenzar a hablar a Google Assitant.

Google Assistant puede reconocer comandos de voz desde una distancia de hasta cinco metros, gracias al sistema de reconocimiento de voz Super Far Field (SFFVR-Super Far Field Voice Recognition) y al micrófono ultra sensible del Smartphone. El sistema SSFVR es capaz de diferenciar comandos de voz sobre el ruido de fondo, lo que convierte a LG G7 ThinQ en una excelente alternativa a los altavoces domésticos con Inteligencia Artificial, incluso cuando el televisor esté encendido o el aspirador funcionando. El nuevo Smartphone de LG llega con comandos de Google Assistant exclusivos, por lo que los usuarios pueden gestionar solo con su voz multitud de tareas distintas.

Una pantalla infinita súper brillante que eclipsa al resto

Lo primero que llamará la atención a los usuarios al tocar el nuevo LG G7 ThinQ será con toda seguridad su pantalla FullVision de 6.1 pulgadas, QHD+ (3120 x 1440) con ratio 19.5:9, con un bisel inferior que es un 50% más fino que el de LG G6. Cuenta con la nueva tecnología Super Bright Display M+LED , gracias a la cúal la pantalla de LG G7ThinQ puede ser consultada sin ningún problema bajo la luz directa del sol; marcando un nuevo hito en la industria al alcanzar los 1000 nits de brillo y el 100% de la gama de color DCI-P3.

Dependiendo del tipo de contenido, la pantalla puede configurarse en uno de los seis posibles modos de visualización: Auto, Eco, Cine, Deporte, Modo Experto o Juegos. En el modo Automático, el Smartphone analiza automáticamente el contenido de los juegos o fotos, y optimiza la visualización y el consumo de energía. El usuario puede afinar aún más la visualización de la imagen ajustando los niveles RGB y de temperatura de la pantalla de forma individual.

LG G7 ThinQ cuenta con una nueva segunda pantalla que lo dota de mayor flexibilidad de configuración. Este diseño proporciona un 5% extra de pantalla para visualizar notificaciones y dejar libre la pantalla principal.. Además, los usuarios también pueden cambiar el color de la barra de notificaciones y adaptarla así a su gusto personal.

La mejor experiencia de audio en un Smartphone

LG G7 ThinQ continua con el compromiso de LG de ofrecer la mejor experiencia de audio en sus Smartphones, y por eso incorpora innovaciones exclusivas y únicas en la industria. Así, su altavoz Boombox utiliza el espacio interno del LG G7 ThinQ como si fuera una caja de resonancia y consigue el doble de graves que cualquier otro teléfono del mercado; el resultado final es el efecto propio de un potente equipo portátil de audio, pero sin necesidad de altavoces externos. Y si colocas el nuevo LG G7 ThinQ en una superficie sólida o una caja, el Smartphone usa su caja de resonancia como si fuera un woofer para amplificarr aún más el efecto de bajos.

LG G7 ThinQ es también el primer Smartphone con tecnología DTS:X 3D, que consigue un sonido virtual 3D para cualquier tipo de contenido, con hasta 7.1 canales de audio a través de auriculares. También como muestra de la herencia y compromiso de LG con la calidad de sonido en sus Smartphones, LG G7 ThinQ está equipado con Quad DAC Hi-Fi de 32 bits que garantiza un sonido de alta fidelidad increíblemente rico, especialmente al emparejar el teléfono con auriculares de alta impedancia.

“LG G7 ThinQ es una apuesta firme por garantizar la mejor experiencia de usuario, y supone un nuevo capítulo en la historia de nuestra compañía” – ha señalado Hwang Jeong-hwan,Presidente de LG Electronics Mobile Communications. “Combina funcionalidades de Inteligencia Artificial, útiles y personalizadas, con las características propias de un equipo Premium, por eso, LG G7 ThinQ es el Smartphone que mejor atiende las necesidades de los usuarios en la historia de LG”.

LG G7 ThinQ llegará de forma inmediata a Corea y, a continuación, a los principales mercados de Norte América, Europa, Latinoamérica y Asia. Tanto precio como disponibilidad serán confirmados por cada país.

Principales especificaciones:

· Chipset: Qualcomm® Snapdragon™ 845 Mobile Platform

· Pantalla: Super Bright Display 6.1” QHD+ (3120×1440) FullVision 19.5:9 (hasta 1000nits) Memoria:

– LG G7 ThinQ: 4GB LPDDR4x RAM / 64GB UFS 2.1 ROM / MicroSD (hasta 2TB)

– LG G7+ ThinQ: 6GB LPDDR4x RAM / 128GB UFS 2.1 ROM / MicroSD (hasta 2TB)

· Cámara:

– Principal Dual: 16MP Súper Gran Angular (F1.9 / 107°) / 16MP ángulo estándar (F1.6 / 71°)

– Frontal: 8MP Gran Angular (F1.9 / 80°)

· Batería: 3000mAh

· OS: Android 8.0 Oreo

· Tamaño: 153.2 x 71.9 x 7.9mm

· Peso: 162g

· Conectividad: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Tipo C 2.0 (compatible con 3.1)

· Colores: Nuevo Gris Platino/ Nuevo Negro Aurora/ Nuevo Moroccan Blue / Morado/ Rosa

· Otros: Pantalla Súper Brillo / Nueva Segunda Pantalla / AI CAM / Cámara Super Bright / Reconocimiento de Voz Super Far Field (SFFVC) / Altavoz Boombox /Google Lens / AI Haptic / Hi-Fi Quad DAC 32 bits / DTS:X 3D Surround Sound / IP68 Resistencia al agua y al polvo / HDR10 / Botón de Google Assistant / Reconocimiento Facial / Sensor de huella dactilar avanzado / Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 / Carga inalámbrica / Certificación militar de resistencia MIL-STD 810G / Radio FM