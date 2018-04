WhatsApp acaba de lanzar la función de dimitir un administrador de un grupo. Los grupos de WhatsApp, odiados y amados por partes iguales. Ideales para enterarte de lo que pasa en tu grupo de amigos o familiares y que en demasiadas ocasiones nos agregan sin que queramos, son muy importantes para la aplicación de mensajería instantánea.

Muestra de ello son la gran cantidad de funciones con las que WhatsApp está creando para los grupos. Todo hace indicar que para profesionalizar le servicio cuando lleguen las empresas.

En los grupos hay una figura importante, el administrador del grupo. Entre las funciones del administrador se encuentra la de agregar o echar a usuarios o nombrar otros administradores.

¿Y si queremos dimitir de nuestras funciones como administrador? Pues que hasta ahora la única manera era saliendo del grupo, algo ilógico

WhatsApp continúa desarrollando internamente nuevas funciones para grupos, a fin de mejorar la experiencia de administración, brindándoles más herramientas para administrarla fácilmente y para la futura llegada de empresas

WhatsApp comienza a mejorar la privacidad para los administradores , las llamadas grupales de voz y las videollamadas en grupo, están siendo muy esperadas, pero de momento WhatsApp ha pensado que era mejor que un administrador pueda degradar a otros administradores.

Tal y como nos cuentan desde WABetaInfo, desde hoy mismo WhatsApp está lanzando una nueva función incluida en las actualizaciones 2.18.41 en iOS y 2.18.116 en Android, que solucionará esto de las dimisiones como administrador. Y es que desde ahora podremos decidir voluntariamente sin tener que salir del grupo, cuándo queremos dejar de administrarlo.

✅ WhatsApp is rolling out the dismiss as admin feature for iOS and Android users!

Finally!! 🎉https://t.co/JSnFcElCzg

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 18 de abril de 2018