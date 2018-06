EA anuncia la disponibilidad de Anthem el 22 de febrero y presenta los ‘indies’ Unravel Two,Sea of Solitude y muchos más juegos Battlefield V, FIFA 19 y NBA LIVE 19 para la E3 2018

EA anuncia la disponibilidad de Anthem el 22 de febrero y presenta los ‘indies’ Unravel Two,Sea of Solitude y muchos más juegos Battlefield V, FIFA 19 y NBA LIVE 19 para la E3 2018. Electronic Arts (EA) ha organizado este sábado la conferencia EA Play 2018, en el marco de la feria de videojuegos E3, donde ha anunciado la disponilidad de su título de acción Anthem el 22 de febrero, y ha presentado los nuevos títulos independientes Unravel Two y Sea of Solitude.

EA Play 2018, que se ha celebrado este sábado en Los Angeles (Estados Unidos) durante el evento de videojuegos 3 2018 (Electronic Entertainment Expo 2018), ha servido a EA para mostrar sus próximos lanzamientos para el próximo año entre los que se incluyen Anthem, Battlefield V, FIFA 19 y NBA LIVE 19.

EA ha anunciado que Anthem se lanzará el próximo 22 de febrero para las consolas PlayStation 4 y Xbox One y para PC. Este título de acción desarrollado por el estudio Bioware no contará con cajas de botín ni con ventajas de juego, como ha asegurado en EA Play el director del juego Casey Hudson.

Anthem se ambienta en un mundo postapocalíptico de carácter violento, con tormentas y monstruos y definido como un “mundo inacabado por los dioses”, según Cathleen Rootsaert, guionista del juego. Combinará características de un solo jugador y de juego cooperativo.

Asimismo, EA ha mostrado también un tráiler y un ‘gameplay’ de una de las misiones de Anthem. El estudio ha revelado también los cuatro trajes distintos con que será posible jugar, conocidos como alabardas, y que se denominan Comando, Coloso, Interceptor y Tormenta.

BATTLEFIELD V CON MODO ‘BATTLE ROYALE’

EA ha anunciado también novedades sobre Battlefield V uno de sus juegos franquicia, el ‘shooter’ ambientado en la Segunda Guerra Mundial, que contará con un modo Battle Royale. El estudio ha mostrado también un nuevo tráiler de juego desde la perspectiva del personaje Nordlys así como características como un sistema de destrucción mejorado para los tanques y mayor personalización de soldados.

Además el estudio EA Sports ha presentado novedades del videojuego franquicia de fútbol FIFA 19, que se lanzará este 28 de septiembre. El videojuego deportivo incorporará un nuevo el torneo Camino: Champions, basado en la UEFA Champions League y protagonizado por el personaje de la saga Alex Hunter.

Este nuevo modo será accesible también desde el modo Ultimate Team de FIFA 19, y contará también con herramientas adicionales de juego, como ha explicado EA, que también ha revelado un nuevo tráiler del juego protagonizado por Cristiano Ronaldo y Neymar. El estudio también ha anunciado la disponibilidad de la actualización del FIFA 18 de de manera gratuita durante el Mundial de fútbol de Rusia.

ORIGIN ACCESS PREMIER

Además de sus nuevos videojuegos, EA ha presentado el nuevo servicio de suscripción Origin Access Premier, una biblioteca de videojuegos en alta definición desde la Nube que se lanzará este verano, según ha explicado Andrew Wilson, CEO de Electronic Arts.

Origin Access Premier contará con un catálogo de más de cien juegos, entre los que se incluirán Madden NFL 19, FIFA 19, Battlefield V y Anthem. Tendrá un coste de 14,99 euros por mes o 99,99 euros por año.

Para los más frikis están los videojuegos del universo Star Wars, EA ha anunciado oficialmente un título desarrollado por el estudio Respawn y denominado Star Wars: Jedi Fallen Order, ambientado entre los episodios 3 y 4 de la saga cinematográfica y que llegará en vacaciones de 2019.

Han presentado también nuevos contenidos para el videojuego Star Wars Battlefront 2, entre los que se encuentran contenidos basados en la película Han Solo como el planeta Kessel así como nuevos contenidos basados en la película La guerra de los clones, con personajes como Anakin Skywalker, un nuevo modo ‘sandbox’ y un nuevo sistema de escuadrón.

Unravel two, videojuego basado en dos personajes de hilo llamados yarnies, siempre aparecen los dos tanto en modo individual como cooperativo juego de aventura con funciones de cooperación plataforma con personajes que pueden unirse para sortear obstáculos.

INDIES: UNRAVEL TWO Y SEA OF SOLITUDE

Asimismo, durante su conferencia en E3, EA ha presentado los videojuegos independientes Sea of Solitude y Unravel Two. Este último es la segunda entrega de la saga de videojuegos de plataformas protagonizada por personajes de hilo Yarnys.

EA ha mostrado un tráiler de Unravel Two y ha mostrado la posibilidad de combinar a los Yarnys para sortear obstáculos desde el modo cooperativo del videojuego. El juego de plataformas se encuentra ya disponible para PS4, Xbox One y PC.

Por su parte, Jo-Mei, un estudio indie de Berlín que participa en el programa EA Originals, ha presentado el videojuego independiente Sea of solitude. Este título está protagonizado por Mei, una mujer joven que sufre de soledad y se enfrenta a monstruos con el objetivo de averiguar las causas y hacerla humana de nuevo.

COMMANDER & CONQUER RIVALS

La presentación de EA ha incluido también videojuegos para ‘smartphones’, con Commander & Conquer Rivals, un título de estrategia uno contra uno. El objetivo es destruir al enemigo haciéndose con el control de un misil en el centro del mapa a través de soldados y armas militares.

EA ha lanzado ya Commander & Conquer Rivals para dispositivos móviles con sistema operativo Android, y ha anunciado también su llegada a móviles iOS.

Command & Conquer: Rivals está actualmente en desarrollo y se puede jugar como prealfa. Durante la versión prealfa, los jugadores pueden experimentar problemas técnicos. La versión prealfa no es representativa del software final*



¡Dirige a tu ejército a la victoria en la Guerra del Tiberio con Command & Conquer™: Rivals, un juego de estrategia competitivo en tiempo real para móvil! Lucha para someter a tu enemigo con comandantes de la Iniciativa de Defensa Global y la Hermandad de Nod. Personaliza tu ejército con un comandante único, unidades de infantería y vehículos. Conquista a tus rivales en batallas uno contra uno y dirige tus fuerzas estratégicamente para ganar todos los combates. En esta guerra, el control es poder.



TOMA EL CONTROL DE TU EJÉRCITO

En Command & Conquer: Rivals, la estrategia detrás de tus habilidades determina la victoria o la derrota. Elige un comandante para dirigir tus fuerzas, cada uno con poderosas habilidades que pueden influir en cómo afrontas la batalla y que pueden decidirla. Crea combinaciones ganadoras de infantería, tanques, aeronaves y colosos de alta tecnología. Personaliza tu ejército para adaptarlo a las habilidades únicas de tu comandante y despliega armas y vehículos formidables en esta guerra total.



SOMETE A TUS RIVALES EN EL CAMPO DE BATALLA

¡Enfréntate en batallas en directo con otros jugadores mientras luchas por dominar el mapa en tiempo real! Elige luchar para la Iniciativa de Defensa Global o la Hermandad de Nod. Reaprovisiónate de suministros y potencia tu ejército con valiosos convoyes de suministros. Completa desafíos diarios para conseguir grandes recompensas con que mejorar a tus comandantes, armas y habilidades. ¡Expande tu ejército con cada victoria y asciende en los marcadores!

Entre el resto de novedades, EA ha anunciado también la disponibilidad de NBA Live 19 el próximo 7 de septiembre, así como el programa Play to Give, que ha dedicado un millón de dólares a tres ONG contra la exclusión social.

Muchas novedades pars uno de los grandes en el sector de los videojuegos.