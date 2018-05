El futuro de Detroit: Become Human llega a las tiendas en exclusiva para PS4

El futuro de Detroit: Become Human llega a las tiendas en exclusiva para PS4. Sony Interactive Entertainment anuncia el lanzamiento hoy de Detroit: Become Human, el thriller de ciencia-ficción creado por el aclamado estudio francés Quantic Dream, conocido por otros títulos como Heavy Rain™ o Beyond: Dos Almas. El juego ya está disponible en exclusiva para PlayStation®4 (PS4™) a un precio recomendado de 69,99€ en formato físico en los puntos de venta habituales y en digital a través de una Edición Digital Deluxe en PlayStation® Store con un PEGI 18.

Ambientado en la ciudad de Detroit durante el año 2038, el título muestra una ciudad revitalizada gracias a la invención y producción de androides que ayudan a los humanos en su día a día. Pero estos androides han comenzado a comportarse como si estuvieran vivos y los acontecimientos empiezan a escapar del control de los humanos. Será entonces cuando el jugador se pondrá en la piel de los tres androides protagonistas para enfrentarse a su nuevo modo de vida, viviendo la historia con sus circunstancias, sus puntos de vista y sus decisiones.

Estos protagonistas son: Kara, una androide encargada de las tareas domésticas en un hogar desestructurado que tendrá un vínculo muy especial con la pequeña Alice; Connor, un prototipo de androide que trabaja con el departamento de policía de Detroit; y Markus, un androide que verá aumentar de manera notable su consciencia a lo largo de la aventura convirtiéndose en el líder de la rebelión de los androides frente a la opresión humana.

El jugador irá escribiendo de esta forma la historia a través de estos androides y sus acciones en una frenética y ramificada historia, donde no sólo decidirá el futuro de estos androides, sino el de toda la humanidad.

Características principales:

Ambientación: El juego está ambientado en un futuro cercano, en la ciudad de Detroit, donde los androides trabajan tanto en negocios como en las propias casas. La herencia americana de Detroit como cuna de la industria del motor hacen que encaje perfectamente en el último proyecto de Quantic Dream.

Tres protagonistas jugables: El jugador creará una historia única a través de las acciones de tres protagonistas clave: Kara, Connor y Markus. Los tres se integrarán e interactuarán cuidadosamente con numerosos personajes adicionales y amplifican la ramificación de las diferentes decisiones posibles que en última instancia modelarán el destino tanto de los androides como el de la Humanidad.

Las decisiones tienen sus consecuencias: Toda decisión y toda acción cambiará la historia y finalmente el destino de cada personaje. El jugador deberá enfrentarse a dilemas morales, tomar decisiones cuidadosamente y enfrentarse a las consecuencias que pueden significar vivir o morir.

Minucioso sistema de gameplay: Los nuevos sistemas de jugabilidad e interfaz de usuario ofrecen la oportunidad de interactuar con el entorno y con información de forma intuitiva. Cada jugador jugable tiene un conjunto de habilidades únicas y gameplays características.

Detroit: Become Human ya está disponible a un precio recomendado de 69,99€ en exclusiva para PS4.



