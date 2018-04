Wolfenstein II: The New Colossus para Nintendo Switch | Fecha de lanzamiento y tráiler de juego

Wolfenstein II: The New Colossus para Nintendo Switch | Fecha de lanzamiento y tráiler de juego. Hoy anunciamos que Wolfenstein II: The New Colossus llegará el viernes 29 de junio a Nintendo Switch. Wolfenstein II para Nintendo Switch, adaptado por el veterano estudio Panic Button con asesoramiento de MachineGames, incluye la galardonada historia completa y sin censura, con su característico estilo de juego.

No te pierdas el primer tráiler de juego oficial para ver Wolfenstein II en acción en Nintendo Switch.

En el papel de B. J. Blazkowicz, vive una historia inolvidable repleta de acción que cobra vida gracias a personajes extraordinarios. Reúnete con tus amigos y tus compañeros en la lucha por la libertad mientras te enfrentas a la malvada Frau Engel y a su ejército nazi. Dirige la Segunda Revolución Americana como quieras, desde casa o sobre la marcha. Y, para lograr la mezcla perfecta de inmersión y precisión, usa los excepcionales controles de movimiento de Nintendo Switch para detener la amenaza nazi.

Para obtener más información sobre Wolfenstein II, visita https://wolfenstein.bethesda.net/.