Call of Duty: WWII The War Machine ya se encuentra disponible el pack DLC

Call of Duty: WWII The War Machine ya se encuentra disponible el pack DLC. La temporada de DLCs de Call of Duty: WWII continúa con tres apasionantes mapas multijugador, una nueva misión del Modo Guerra y la actualización de la saga Nazi Zombies ‘El Trono Sombrío’

Madrid A partir de hoy, los jugadores podrán unirse a los refuerzos para combatir la escalada de poder del Eje con Call of Duty: WWII – The War Machine, ya disponible, primero en PlayStation 4. Cargado con nuevo contenido multijugador, el DLC The War Machine es el segundo pack para Call of Duty: WWII, el juego para consolas más vendido en 2017 en Norte América. Con el lanzamiento de hoy, los jugadores podrán llegar más lejos viajando a través de Egipto, Francia, Alemania y Sicilia gracias a tres nuevos mapas multijugador, enfrentarse a una nueva misión multijugador en el Modo Guerra, y sobrevivir a los no-muertos en el nuevo capítulo de la saga Nazi Zombies, El Trono Sombrío.

Os dejamos el Tráiler del segundo DLC Call of Duty: WWII – The War Machine

Egypt – Call of Duty: WWII pone rumbo al Norte de África por primera vez, en este mapa multijugador completamente nuevo. Lucha en el interior y los alrededores de las antiguas pirámides de Guiza, y combate dentro de un templo flanqueado por túneles estrechos que se encuentran adornados con caligrafía antigua. Todas las formas de juego tienen cabida en este mapa variado y dinámico.

Los jugadores se verán las caras en la arena y las pasarelas al borde del mar de la costa francesa, en la ciudad de Dunkerque. Este mapa incluye una amplia zona de playa, abierta y peligrosa, que se encuentra flanqueada por edificios. El perfil de francotirador puede ser una buena opción, pero la carrera y los disparos agresivos también, logrando que cada encuentro sea único en este campo de batalla histórico.

Este pequeño y rápido mapa, que se presenta en una zona de pruebas y desarrollo de cohetes situado en la Alemania rural, incluye una torre de lanzamiento en su área central, y la oportunidad de hacerse con un punto de vista elevado para sorprender a los oponentes. La acción explosiva está garantizada, en más de un sentido.

Únete a los Aliados en la toma de Sicilia, uno de los golpes más fuertes contra la Máquina de Guerra del Eje. Reúne y transmite datos sobre los puertos enemigos vulnerables bajo el manto de la oscuridad para, luego – y por primera vez en el multijugador de Call of Duty: WWII – alzarte al vuelo en un caza de combate, para proteger a los escuadrones de bombarderos en su camino para destruir a los objetivos.

El DLC pack The War Machine también cuenta con una actualización de la saga cooperativa Nazi Zombies, El Trono Sombrío. Siguiendo el rastro de Doktor Straub tras escapar de la isla infestada por zombies, la tripulación viaja al Berlín destruido, en Alemania. El monstruoso ejército del Doktor Straub está totalmente resuelto a purgar su ciudad de los invasores Aliados. Los jugadores se unirán a Marie, Drostan, Olivia y Jefferson en su descenso a la locura en una ciudad retorcida por el terror, la sangre y la guerra, en la que los Nazi Zombies saldrán de las sombras de la historia.

El DLC pack Call of Duty: WWII – The War Machine ya se encuentra disponible, primero en PlayStation®4. El DLC pack The War Machine también forma parte del DLC Season Pass de Call of Duty: WWII, que incluye los cuatro DLC packs planificados para este año. El contenido del Season Pass está disponible primero en PlayStation 4.

*Las compras del Season Pass incluyen el contenido de Call of Duty: WWII para 2018. El contenido del Season Pass está sujeto a posibles modificaciones y puede no incluir todo el contenido descargable del juego. El contenido del Season Pass puede no estar disponible en todos los países, y los precios y las fechas de lanzamiento pueden variar según la plataforma. El contenido del Season Pass debe ser descargado únicamente desde la tienda en el juego; no lo adquieras por separado, ya que se te cobrará de nuevo. El contenido del Season Pass también puede adquirirse de forma individual.

Call of Duty: WWII cuenta con una calificación PEGI +18 y ya está disponible para PlayStation 4, Xbox One y Steam