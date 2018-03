El pasado 8 de marzo PlayStation España presentó la nueva entrega de God of War en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid. Os contamos cómo fue el evento.

PlayStation España escogió el Centro Cultural Conde Duque de Madrid para presentar la nueva entrega de la mítica franquicia God of War.

PlayStation, junto al estudio norteamericano Santa Monica Studio, ha presentado en Madrid el videojuego God of War, la última entrega de la saga, en un acto que contó con la intervención del director creativo de Santa Monica Studio, Cory Barlog, y la directora de PlayStation España, Liliana Laporte.

En el acto, que tuvo lugar el pasado 8 de marzo, Barlog ha avanzado detalles de la nueva entrega, que ofrecerá una nueva personalidad de Kratos, quien aparece junto a su hijo, más sereno, así como la realización del juego sin cortes en una sola toma.

El 20 de abril es la fecha de lanzamiento. Kratos se enfrenta a una nueva oportunidad, un nuevo comienzo en el que ha dejado atrás su venganza contra el Olimpo. Ahora vive en los dominios nórdicos y tiene ante sí el reto de enseñar a su hijo, Atreus, a sobrevivir. En God of War, Kratos además de fuerza bruta mostrará un lado más humano y nos enseñará cómo es como padre.

Tras cerrar la trilogía en God of War 3 de PS3 y verlo remasterizado para PS4, llegó el momento de ver una nueva entrega original aprovechando al máximo la capacidad de PS4 Pro, por supuesto totalmente compatible con PS4.

Durante su intervención, el director creativo Cory Barlog del estudio ha detallado que todas y cada una de la personas que han formado parte del desarrollo del videojuego se han sentido identificados en alguna parte de la historia. En su caso, Barlog ha reconocido que ha llegado a emocionarse en alguna ocasión, ya que Kratos y Atreus le recuerdan a la relación que tiene con su hijo.

Al evento asistió Cory Barlog, director creativo del estudio de desarrollo del título, quien aseguró que estaba “muy emocionado de poder presentar el juego aquí. España es un territorio muy importante para God of War y estoy deseando ver las reacciones tanto de los fans de la saga como de quellos que se acerquen al universo del nuevo Kratos y su hijo Atreus por primera vez, cuando se lance el título el próximo 20 de abril. Hemos creado una historia apasionante que estoy seguro entusiasmará a toda clase de públicos”.

Barlog ha aclarado que la diferencia entre el nuevo Kratos y el antiguo radica en que en esta versión tiene “una lucha para controlar el monstruo que lleva en su interior”, ya que ahora esta acompañado por su hijo.

God of War ahora se centra en la mitología nórdica. El título llegará a España, en exclusiva para PS4, el próximo 20 de abril y contará con cuatro ediciones de lanzamiento en nuestro país:

Edición Standard, solo disponible en formato físico (PVP recomendado 69,99 €): incluirá el juego en Blu-Ray.

Edición Digital Deluxe, solo disponible en formato digital (PVP 69,99 €): incluirá el juego en versión digital para descarga a través de PlayStation Store, el cómic digital “Dark Horse”, el libro de arte digital “Dark Horse”, el set de armadura “Death’s Vow”, el escudo “Exile’s Guardian” y un tema dinámico de PS4.

Edición Limitada, solo disponible en formato físico (PVP recomendado 79,99 €): incluirá el juego en Blu-Ray presentado en caja metálica negra y plateada con el símbolo de los hermanos Huldra, el libro de arte “Dark Horse” en formato físico, y tres contenidos digitales exclusivos: el set de armadura “Death’s Vow”, el escudo “Exile’s Guardian” y un tema dinámico de PS4.

Edición Coleccionista, solo disponible en formato físico (PVP recomendado 149,99 €): incluirá el juego en Blu-Ray presentado en caja metálica negra y plateada con el símbolo de los hermanos Huldra, el cómic digital “Dark Horse”, el libro de arte digital “Dark Horse”, el set de armadura digital “Death’s Vow”, el escudo digital “Exile’s Guardian”, un tema dinámico de PS4, una litografía exclusiva, un mapa confeccionado en tela, dos figuras de los hermanos Huldra de 2 pulgadas y una espectacular estatua de Kratos y Atreus de 9 pulgadas diseñada por Gentle Giant Ltd.

Os dejamos también el trailer comercial

Un nuevo y espectacular tráiler de God of War, le nueva aventura de Kratos junto a su hijo Atreus desarrollada por Santa Monica Studio que saldrá a la venta en nuestro país el próximo 20 de abril. La pieza, llamada ‘Arrow’ y realizada en tecnología CGI, muestra en primer plano la trayectoria recorrida por una de las flechas lanzadas por Atreus a lo largo de diferentes escenas de acción del juego. El tráiler está totalmente localizado al castellano.

La sobrecogedora reinvención de God of War™ trasladará al jugador esta vez a los lejanos e indómitos bosques, montañas y reinos de la tradición nórdica, donde un nuevo Kratos, protector y consejero de su joven hijo Atreus, tratará de ganarse su respeto controlando la ira que ha dominado su vida durante tanto tiempo. Consciente del oscuro legado que transmitirá a su estirpe, Kratos intentará enmendar las equivocaciones y los horrores de su pasado mientras se enfrenta con Atreus a nuevos desafíos, peligros, criaturas y dioses.

‘Arrow’ de God of War

Esta nueva entrega no esta enfocada al público al que solía estar dirigido God of War, es decir, un público más joven, sino que ahora, como ha matizado el creativo, se enfoca a “un público más amplio, que no necesita haber jugado a ninguna de las entregas anteriores para sumergirse en esta nueva experiencia del mundo God of War“.

La nueva entrega de la saga God of War estará disponible a partir del próximo 20 de abril de forma exclusiva para PlayStation 4 y Playstation 4 Pro. Ya tenemos ganas de hacer la review.

Fuente: Blog a los mandos

http://www.blog.alosmandos.net/2018/03/14/sony-presenta-en-madrid-god-of-war/