Cómo crear un sitio web: Guía para principiantes. Si te has propuesto empezar con tu proyecto y necesitas lanzar un sitio web, estás de suerte, porque no necesitas ser un experto para hacerlo tú mismo, ni siquiera requieres una gran suma de dinero. Verás en los próximos párrafos, cómo crear la estructura de tu sitio web para luego ir cargando tu propio contenido.

Es posible lograr todo esto sin ser un experto en el campo ya que a lo largo del tiempo se han desarrollado herramientas muy potentes que te lo pondrán fácil y que se encargan de todo el trabajo técnico, es decir que puedes tener tu propio sitio web sin escribir ni una sola línea de código. Estas herramientas, son plataformas autoadministrables, es decir, que se tratan de un sistema completo donde inicias sesión y puedes crear, editar, personalizar y hacer todas aquellas tareas que requiere administrar un sitio web.

Así, como si de una receta se tratara, vamos a ir paso por paso en los ingredientes que necesitarás y cómo ir utilizándolos.

Ingredientes para crear un sitio web:

Hosting:

O alojamiento, sirve para almacenar y disponer del sitio web en cualquier parte del mundo.

Nombre de Dominio:

Es la dirección que se utilizará para llegar a él, son aquellos terminados en “.com” o “.es” por ejemplo. Debes elegirlo y comprobar que no exista actualmente. Hay cientos de posibilidades como: “.net”, “.info”, “.xyz”, etc.

Plataforma:

Es el software donde vamos a loguearnos para editar el contenido. Brinda la estructura del sitio y permite administrar sus funcionalidades.

Estos tres ingredientes se fusionan para dar el sitio web final.

Instrucciones Cómo crear un sitio web: Guía para principiante:

#1: Contrata el servicio de hosting:

La oferta de estos servicios es enorme, por lo tanto, podrás encontrar soluciones baratas de buena calidad. Puedes comenzar por los planes más bajos e ir migrando a otros más avanzados a medida que lo vayas necesitando. Eso sí, debes asegurarte de que el plan sea escalable para no tener que empezar de cero cuando tengas la necesidad de migrar.

#2: Instala la plataforma favorita:

En este sentido, es importante aclarar que existen cientos y cientos de opciones en cuanto a plataformas se refiere, el auge de estas maravillas informáticas se dio a través de los ideales de software libre de código abierto, que son soportados por la comunidad de desarrolladores. De esta forma se les dio vida a muchas plataformas, de las cuales cabe destacar a una por su versatilidad, escalabilidad, potencia y principalmente: facilidad de uso para el usuario principiante. Su nombre es WordPress y es muy probable que ya lo hayas oído nombrar.

Este tipo de software se instala bajo tu servicio de hosting y requiere algunos pasos técnicos bien específicos que deben hacerse por primera vez, se denomina a esto: instalación. No debes preocuparte demasiado porque es un procedimiento bastante estandarizado y en esta plataforma en específico, no toma más de 5 minutos en ser llevada a cabo. Para seguir los pasos dependiendo de ciertos factores específicos y opciones, te recomiendo este tutorial de Hostinger que lo explica muy fácil y detallado.

#3: Elije un tema o template:

Estos elementos sirven para definir la apariencia de tu sitio, tanto en colores como ubicación de los elementos, menús, encabezados, pie de página, efectos y todo lo relacionado a lo visual. Puedes elegir el tema que mejor se adapte a tus necesidades y personalizarlo con tu logo y colores. Cabe destacar en este aspecto que existen muchas opciones en la galería de temas de WordPress, y lo mejor es que hay varias que son totalmente gratuitas.

#4: Elije extensiones básicas:

Además de contar con una galería de temas para elegir la apariencia de tu sitio, tienes disponibles miles de plugins o extensiones. Se trata de porciones de software que se integran a nuestro sitio y se pueden configurar para que nos aporten la funcionalidad específica que requerimos. Así puedes elegir un plugin que te ayude a mejorar la seguridad de tu sitio, protegerte contra spam, integrarse con redes sociales, optimizar para SEO y muchísimo más. También te encontrarás con muchas soluciones para un mismo requerimiento y miles de forma gratuita.

#5: Crea la estructura de páginas:

Un sitio suele dividirse en páginas individuales según el contenido que deban mostrar. Como las páginas típicas de: contacto, quiénes somos, inicio, etc. Serán definidas en esta etapa y tendrás que elegir dónde mostrar las entradas.

Te estarás preguntando qué son las entradas. Son publicaciones que haces dentro de tu sitio web. Si se trata de un blog, las entradas son los artículos mismos que escribes para atraer al público. Si no deseas tener entradas puedes desactivarlas y quedarte únicamente con las páginas como varios sitios web convencionales.

#6: Date una vuelta por la configuración del sitio:

Existen muchos parámetros muy específicos que debes revisar y cambiar los valores por defecto para que se ajusten a la perfección, sencillamente recorre cada sección de ajustes para continuar con el proceso. Si no entiendes alguna configuración, simplemente no la cambies, WordPress ha incluido la mejor configuración por defecto y si no necesitas cambiarla simplemente no lo hagas.

#7: Compra un nombre de dominio:

Si bien puedes usar algunos que son gratuitos con motivos de prueba antes de lanzar definitivamente tu sitio web, no será muy efectivo utilizarlo en etapas posteriores puesto que no te hace lucir muy profesionalmente. Lo mejor es comprar este dominio al mismo proveedor de hosting que seleccionaste en el paso 1 de esta sencilla receta, pues es mejor tener ambos servicios en la misma órbita para que la configuración que conecta a ambos sea prácticamente automática.

Elije nombres que sean fáciles de recordar, ya que este es el objetivo primordial de un nombre de dominio, mientras más corto mejor.

Como resultado final, tendrás un sitio web de bajo costo, que luce increíble y es ultra dinámico, ya que WordPress nos hace la vida más fácil con su potencia y actualización continua. Comienza a llenarlo con contenido único y valioso y no olvides integrarte con las redes sociales ni dejes de lado los dispositivos móviles, puesto que las tendencias son bien marcadas hacia esta clase de dispositivos. Para eso puedes elegir un tema que se adapte automáticamente.