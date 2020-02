Los diez trucos del teclado de tu ordenador

Windows siempre ha tenido muchos atajos de teclado útiles que la mayoría de la gente no aprovecha. Los teclados son el periférico de entrada más importante de un ordenador junto al ratón. Su función varía según la necesidad del usuario, sirve para: programar, escribir, jugar videojuegos, etc. Probablemente, creamos que no hay mucho que conocer sobre esta herramienta, pero estamos equivocados.

Existen diversos tipos y cada uno cuenta con diferentes características. Si tu objetivo es comprar el mejor teclado del mercado, debes realizar una previa investigación. Tamaño, acceso multimedia, teclas, sensibilidad, marca, ergonomía, mecánico o de membrana etc; son algunos de los criterios que deberás tener en cuenta. O si quieres algún teclado especifico para gamers.

Hay algunas combinaciones de teclas si usas el sistema operativo de Windows 10, que pueden ayudar.te. En este truco te descubriremos 10 funciones ocultas de este conjunto de teclas.

1. Lupa

No todas las personas tiene una visión perfecta, pueden ser diversas las razones. Sin embargo, para cualquier persona es incomodo acercar constantemente al monitor. Si estás cansado de abrir y cerrar los ojos para ver mejor, debes Windows y la tecla + en tu teclado. Esto abrirá la aplicación especial »»lupa»», la cual te permitirá ver todo a perfección. Puedes regular el nivel de aumento con las teclas más + y menos –

2. Modo de contraste alto

Si la lupa no es suficiente para que ver todo perfectamente, activa el modo de contraste alto. Debes presionar las teclas ALT + SHIFT + PRT SC. Desactiva esta función al dar click a las mismas teclas.

Si cuentas con un sistema Windows 8 o 10 en tu ordenador, podrás activar esta función desde la pantalla de inicio. Ingresa al configuración, punto de accesibilidad, punto de contraste algo y listo.

4. Activar la búsqueda con Cortana

Puedes hacer cosas en Windows sin tocar el ratón y solo pidiéndoselo a Cortana, si bien con Win+S puedes activar el cajón de búsqueda, con Win+C (C de Cortana, ven que son fáciles de aprender) activas el reconocimiento de voz de inmediato.

5. Teclas de función

Las pequeñas teclas de la parte superior de un teclado son llamadas »»teclas de función»». Esto quiere decir que, cada una cumple una función específica.

F1: Ejecuta de ayuda del sistema.

F2: Te permite redactar el nombre de un archivo.

F3: Función de búsqueda.

F4 + ALT: Cerrar un programa al instante.

F5: Actualiza una página de Internet.

F6: Selecciona la barra de direcciones.

F7/F8/F9: No cuentan con una función específica.

F10: Abrir y cerrar el menú de un programa.

F11: Modo de pantalla completa.

F12: No cuenta con una función específica.

6. Enfocar la barra de tareas

Esta combinación de teclas funcionan en las versiones más recientes de Windows. Si oprimes la tecla Windows + T el ordenador se enfocará en la barra de tareas. Es posible cambiar el objeto seleccionado y abrirlo al presionar ENTER.

Esta función es verdaderamente útil si el ratón deja de funcionar.