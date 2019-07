Más de 300 asistentes acudieron al evento anual SUSE Expert Days de Madrid donde se anunciaron las últimas novedades y lanzamientos de la compañía.

– Durante el evento se presentó SUSE Linux Enterprise 15 Service Pack 1, que perfecciona aún más el primer sistema operativo multimodal del mundo, lo que permite a las empresas innovar, competir y crecer de forma continua.

– Los asistentes también pudieron conocer las ventajas de SUSE Manager 4, que hace más segura y rentable la transformación de TI al simplificar la gestión desde el Core al Edge, incluyendo los entornos Cloud

Madrid – En una semana que coincide con el anuncio de nuevas versiones de varios de sus productos, SUSE, empresa pionera en software de código abierto, ha celebrado su evento anual SUSE Expert Days por primera vez como empresa independiente, enfocándose en la flexibilidad que SUSE proporciona a las organizaciones de IT. En él ha mostrado las innovaciones Open Source que estarán presentes desde el centro de datos hasta la computación en el Edge y la nube, centrándose en la importancia de contar con un sólido ecosistema de partners para facilitar los procesos de transformación digital de las compañías. Todo con un únicoobjetivo: crear un negocio más ágil gracias al enfoque «estructura abierta, código abierto».

El encuentro ha permitido a organizaciones y partners conocer, además de los nuevos anuncios y lanzamientos de productos, cuál es el futuro de los proyectos Open Sourceen los que está trabajando SUSE y las novedades de las tecnologías relacionadas tanto con el despliegue de aplicaciones como Kubernetes, Contenedores y Cloud Foundry, como con la Infraestructura definida por Software (SDI), como OpenStack o Ceph. Además, durante las sesiones paralelas los ingenieros y desarrolladores de SUSEpudieron mostrar de primera mano las novedades de productos, demos técnicas, y casos de éxito y uso con la colaboración de nuestro ecosistema de partners, incluyendo las charlas de SAP, Microsoft, HPE, Fujitsu y Nutanix.

Según Sebastián Martínez, responsable de desarrollo de negocio de SUSE para España y Portugal: “Esta primera edición de SUSE Expert Days como compañía independiente, ha sido todo un éxito y hemos podido compartir con más de 300 profesionales las novedades que presentamos al sector. Además, durante las sesiones paralelas, nuestros partners han podido explicar casos de uso reales que demuestran cómo la tecnología Open Source facilita la transformación digital de las compañías”

Descarga información SUSE Expert Days 2019 aquí.

SUSE Manager 4

SUSE® también aprovechó los Expert Days para anunciar la disponibilidad de las soluciones de gestión de infraestructura de código abierto SUSE Manager 4 y SUSE Manager for Retail 4. Estas ayudan a los equipos de operaciones de IT y de DevOps a reducir la complejidad y recuperar el control de los activos de IT sin importar dónde se encuentren, aumentar la eficiencia al tiempo que cumplen con las políticas de seguridad y optimizar las operaciones a través de la automatización para reducir los costes.

«Cómo SUSE ayuda a los clientes empresariales a transformarse en una infraestructura definida por software para que puedan continuar innovando, compitiendo y creciendo en los mercados actuales, también proporcionamos las herramientas que necesitan para administrar y operar sus entornos mixtos de manera eficiente«, dijo Daniel Nelson, vicepresidente de Productos y Soluciones de SUSE. “SUSE Manager administra sistemas físicos, virtuales y en contenedores en entornos en el Edge, el centro de datos y nube, todo desde una única consola centralizada. Es parte de la transformación de TI que reduce los costos, reduce la complejidad y aumenta la agilidad del negocio».

Como componente clave de una infraestructura definida por software, SUSE Manager 4permite a los clientes:

● Reducir costes y simplificar la gestión con una mejora de la gestión de ciclo de vida de los sistemas y los contenidos, que hacen que sea más fácil de mover y administrar paquetes en todo el ciclo DevOps. La administración de máquinas virtuales basada en Salt permite la administración casi en tiempo real de cientos de servidores.

● Aumentar la disponibilidad y visibilidad de los sistemas con capacidad de monitorización y alertas construidas sobre la pila de software de última generación basada en Prometheus. Lo que permite identificar y resolver problemas fácilmente.

● Reducir la complejidad y recuperar el control sobre los entornos heterogéneos de TI con el apoyo de la herramienta de gestión.

● Nuevas capacidades de despliegue automatizado de SAP HANA en las que se está trabajando, que hacen que sea más fácil que nunca instalar y configurar entornos de SAP HANA, incluso en alta disponibilidad.

SUSE Linux Enterprise 15 SP1

SUSE Linux Enterprise 15 SP1 (SLE 15 SP1) profundiza en el concepto de un sistema operativo multimodal con una base de código común y una aproximación modular que se amplía en esta versión, al tiempo que mejora sus capacidades para el soporte de sistemas críticos para la empresa, como la seguridad de los datos, la reducción del tiempo de inactividad y la optimización de las cargas de trabajo.

● Soporte de hardware mejorado para aumentar la seguridad de los datos: SLE 15 SP1 es totalmente compatible con la tecnología AMD SecureEncrypted Virtualization (AMD SEV). Disponible como tech preview desde SLE 15, SEV permite que las máquinas virtuales se ejecuten con la memoria encriptada, lo que ayuda a protegerlas frente a los ataques contra la memoria del hipervisor.

● Mayor compatibilidad con sistemas ARM: en el Service Pack 1, SUSE Linux Enterprise for Arm 15 ha duplicado el número de SoC (System on Chip) soportados, por lo que es compatible con más dispositivos ARM de 64 bits, tanto servidores como dispositivos de Internet of Things (IoT) para la automatización industrial. Para los dispositivos Raspberry Pi de 64 bits, ahora soporta audio y vídeo HDMI completo y proporciona una imagen ISO para una instalación más rápida.

● Reducción del tiempo de inactividad de las actualizaciones: disponible como una Tech Preview en SLE 15 SP1, las actualizaciones transaccionales, introducidas previamente en la plataforma SUSE CaaS, mejoran la coherencia del sistema durante las actualizaciones, reduciendo de forma significativa el tiempo de parada en la actualización. Los clientes pueden planificar la actualización para reducir las ventanas de mantenimiento y aumentar el tiempo de actividad de la producción.

● Instalación simplificada con Modular+: el instalador unificado, introducido en SUSE Linux Enterprise 15 para ofrecer a los clientes un código base común a los productos de SUSE, se puede utilizar ahora para instalar otros productos y soluciones de SUSE más allá de SUSE Linux Enterprise, incluidos SUSE Manager, SUSE Linux Enterprise Real Time y SUSE Linux Enterprise Point ofService. Lo que aúna la gestión y simplifica procesos como la instalación

● Soporte a la transición de OpenSUSE Leap a SUSE Linux Enterprise: para simplificar los procesos de desarrollo y facilitar el trabajo a los desarrolladores, en SUSE se facilita la transición de OpenSUSE Leap a SUSE Linux Enterprise soportando la migración del sistema. Ahora los desarrolladores pueden trabajar sobre entornos OpenSUSE Leap y realizar la transición a un sistema preparado para producción con unos pocos clics.

Soporte de hardware para cargas de trabajo optimizadas y latencia de datos mínimas: con el soporte SUSE Linux Enterprise a la memoria persistente Intel OptaneDC y procesadores escalables Intel Xeon de segunda generación, las empresas podrán afrontar mejor los desafíos, incluyendo el aumento masivo de datos proveyendo una mayor agilidad y velocidad de acceso a los mismos, al tiempo que incurren en menores costes de infraestructura y gestión.

Sobre SUSE

Empresa pionera en software de código abierto, proporciona infraestructuras definidas por software y soluciones de entrega de aplicaciones fiables que otorgan a las empresas mayor control y flexibilidad. Más de 25 años de excelencia en ingeniería, un servicio excepcional y un incomparable ecosistema de partners refuerzan las soluciones de SUSE, que ayudan a los clientes a gestionar la complejidad, reducir costes y entregar con confianza servicios de misión crítica. Los últimos acuerdos alcanzados nos permiten adaptar y entregar la innovación más inteligente que necesitan para el éxito, tanto hoy como en el futuro. Para obtener más información, visite www.suse.com