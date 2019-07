Nokia 2.2 ofrece los últimos avances en IA y Android a un precio asequible

Nokia 2.2 ofrece los últimos avances en IA y AndroidR a un precio asequible

El sofisticado sistema de IA para imágenes con poca luz, el desbloqueo facial y el Asistente de Google con solo presionar un botón, se combinan con la promesa de los smartphones Nokia: lo último de Android actualizado, en constante evolución.

Madrid – HMD Global, the home of Nokia phones, ha anunciado hoy el nuevo Nokia 2.2. Ofrece un sistema de IA para imágenes con baja luminosidad y el Asistente de Google con solo presionar un botón a un precio realmente sorprendente. Nokia 2.2 es el primer smartphone Nokia de la serie 2 que forma parte del programa Android One, y que ofrece la última experiencia completa de Android en una pantalla de 5.7” con un discreto selfie-notch. Nokia 2.2 está preparado para Android Q y recibirá dos años de actualizaciones del sistema operativo y tres años de actualizaciones de seguridad mensuales, lo que garantiza el acceso a todas las últimas innovaciones de Android.

Juho Sarvikas, Chief Product Officer, HMD Global, ha afirmado:

“Creemos que las últimas y mejores innovaciones de la industria deben estar disponibles para todos. Con Nokia 2.2, hemos llevado a la cumbre de las experiencias en IA a más usuarios. Además, incorpora funciones como el desbloqueo facial biométrico que añaden un extra de seguridad al teléfono, IA para las imágenes, Google Lens y el Asistente de Google con solo pulsar un botón, nuestro objetivo es revolucionar la forma en la que nuestros fans interactúan con su teléfono. Nokia 2.2 se une a nuestra familia Android One y, como todos los smartphones Nokia, ofrece una experiencia que se mantiene actualizada, en constante evolución. Con dos años de actualizaciones del sistema operativo y tres años de actualizaciones de seguridad mensuales garantizadas, Nokia 2.2 está listo para Android Q, actualizado, en constante evolución”.

Producto disponible en Amazon.es Nokia 2.2- Smartphone de 5,71" (Quad-Core 2.0 GHz, 2 GB de RAM, 16 GB de Memoria Interna, cámara de 13+5 MP, Android One 9 Pie, Color Negro Precio: EUR 99,00

Nokia 2.2 14,5 cm (5.71") 2 GB 16 GB 4G Gris 3000 mAh - Smartphone (14,5 cm (5.71"), 2 GB, 16 GB, 13 MP, Android 9.0, Gris) Precio: EUR 99,86 ‹ ›

IA para fotos con baja luminosidad y una tecnología para que vayas por delante.

Gracias a la sofisticada fusión de imágenes en baja luminosidad impulsada por IA en este rango de precio, Nokia 2.2 puede tomar fotos con gran detalle incluso en las condiciones de baja luminosidad más complicadas. Las cámaras toman varias imágenes simultáneamente y, a través de algoritmos avanzados, crean una única imagen con más luz, más detalle y menos ruido. La fotografía HDR captura colores vivos con un mayor rango dinámico en cada disparo. Haz que las fotografías destaquen con las funciones de Google Fotos con IA como Color Pop, para llamar la atención sobre el sujeto y Modo Belleza, que realza las características naturales para lograr el mejor selfie.

Además, los usuarios tienen acceso a las últimas tendencias tecnológicas con el “desbloqueo facial” y Google Lens. Nokia 2.2 es uno de los primeros teléfonos en esta categoría que viene con una función biométrica de desbloqueo facial, que permite desbloquear el dispositivo sin esfuerzo. Y a diferencia de otros teléfonos en este rango de precio, el avanzado sistema de desbloqueo facial impulsado por IA utiliza algoritmos de aprendizaje y detección vivaz para obtener una experiencia precisa y a prueba de falsificaciones. Google Lens permite buscar lo que se suele ver, así cuando ves un producto que te gusta, simplemente apunta la lente de la cámara para saber cómo comprarlo, o direcciona la cámara hacia la carátula de un álbum para descubrir nueva música y transmitirla a servicios de música como Spotify.

Nokia 2.2 también ofrece las últimas tendencias en diseño, con una pantalla de borde a borde con un selfie-notchmoderno y discreto, maximizando la superficie de la pantalla mientras se mantiene un tamaño de bolsillo. La pantalla HD de borde a borde de 5.71” ofrece una pantalla grande, al mismo tiempo que se garantiza que Nokia 2.2 sea compacto para el uso con una sola mano. La pantalla, con un brillo de 400nits, permite una experiencia de visualización más viva. Todo esto viene alimentado por el conjunto de chips de la CPU MediaTek A22 de cuatro núcleos, que está diseñado para ofrecer una optimización de la batería, de modo que la carga del teléfono dure hasta un día entero.

Nokia 2.2 da a los usuarios la oportunidad de personalizar su teléfono, trayendo de vuelta el estilo de un smartphone con carcasas intercambiables de colores Nokia Xpress-on. Las carcasas utilizan la misma tecnología de recubrimiento de nano textura para ofrecer un aspecto brillante de primera calidad en una gama de colores vivos. Las carcasas de Nokia Xpress-on se pueden intercambiar fácilmente en cuestión de segundos y estarán disponibles en Rosa Arena, Azul Hielo y Verde Bosque.

Acceso rápido con el botón del Asistente de Google.

Nokia 2.2 trae lo mejor del Asistente de Google con un botón con acceso directo y a un precio asequible. Haz preguntas al Asistente de Google, obtén direcciones e indicaciones para ir, realiza llamadas y dile que haga las cosas más rápido que nunca. Con pulsarlo una vez tienes acceso instantáneo al Asistente de Google, y manteniéndolo pulsado más tiempo puedes realizar solicitudes más largas y múltiples tareas.

Los teléfonos Nokia, cada vez mejor

Nokia 2.2 es el primer smartphone Nokia de la serie 2 que forma parte de la familia Android One. Con una ya probada trayectoria en ofrecer lo último de Android y la experiencia Google en todo el porfolio de smartphones Nokia, Nokia 2.2 está preparado para Android Q.

Con la actualización a Android 9 pie, Nokia 2.2 ofrece acceso a nuevas herramientas de bienestar digital, incluyendo un panel de control, un temporizador de aplicaciones, el modo Wind Down y la función “No molestar” mejorada. El smartphone ayuda a controlar el uso del dispositivo y desactiva todas las interrupciones visuales, lo que permite desconectar cuando lo desees. Otras funciones como Slices y App Actions anticipan próximos movimientos, ofreciendo integración de aplicaciones y accesos directos que ayudan a realizar la próxima tarea más rápido y más fácil que nunca. Además, la batería adaptativa limita el uso de la batería de las aplicaciones que no usas a menudo.

Nokia 2.2 se une a la gama de smartphones Nokia de la familia Android One, lo que significa que ofrece la última versión de las innovaciones de Android y las experiencias de software. Los teléfonos Nokia con Android One ofrecen una gran capacidad de almacenamiento y duración de la batería desde el momento en el que lo sacas de la caja, además, vienen con tres años de parches de seguridad mensuales y dos actualizaciones del sistema operativo garantizadas. Al igual que en todos los smartphones de Nokia, Nokia 2.2 no tiene aplicaciones innecesarias, capas de personalización ni cambios de interfaz de usuario adicionales o procesos ocultos que consuman la vida de la batería o llenen el almacenamiento de tu teléfono.

Precio y disponibilidad

Nokia 2.2 ya está disponible en España en gris y negro a un precio de venta de 99 €