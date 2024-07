Compartir Facebook

El informe revela que el 79% de las empresas españolas que utilizan métodos de desarrollo de contenedores con distribución geográfica experimentaron incidentes de ciberseguridad en los últimos 12 meses. Algunos de estos incidentes fueron las fugas de datos confidenciales (27%), pérdidas financieras (27%) y disminución de la confianza de los clientes (36%).

El 79% de las empresas españolas con seguridad de contenedores sufrió ciberataques

El 79% de las empresas españolas que utilizan métodos de desarrollo de contenedores con distribución geográfica experimentaron incidentes de ciberseguridad en los últimos 12 meses, según el último estudio* de Kaspersky, ‘Managing geographically distributed businesses: challenges and solutions’. Algunos de estos incidentes fueron las fugas de datos confidenciales (27%), pérdidas financieras (27%) y disminución de la confianza de los clientes (36%).

En su último estudio, ‘Managing geographically distributed businesses: challenges and solutions’, Kaspersky recopiló las opiniones de profesionales de seguridad informática, de la información y responsables de la toma de decisiones de nivel C en nuestro país que trabajan para empresas con distribución geográfica. El estudio aborda los retos de seguridad en la red relacionados con la construcción y el mantenimiento de infraestructuras multisede. Además, destaca los problemas que enfrentan estas organizaciones al operar en entornos de nube híbrida y en contenedores. La contenedorización es una de las tendencias en el desarrollo de software, ya que agiliza el proceso de diseño y entrega de aplicaciones. Pero, debido a su arquitectura, estos entornos no se pueden proteger con soluciones tradicionales.

La gran mayoría (94%) de las empresas españolas con redes multisede que participaron en el estudio contaban con equipos de desarrollo de TI internos, y el 88% de ellas utilizaba un método de desarrollo en contenedores. De las que utilizan métodos de contenedores, el 79% declaró haber experimentado incidentes de ciberseguridad relacionados con contenedores y/o Kubernetes en los últimos 12 meses.

Las consecuencias de los incidentes cibernéticos experimentados por estas empresas fueron graves: el 27% de ellos dieron lugar a filtraciones de datos confidenciales, el 27% causaron pérdidas financieras y el 36% provocaron la pérdida de confianza de los clientes. Según los encuestados, las principales causas de los ataques fueron errores en las configuraciones (29%), fallos en el proceso de seguridad en tiempo de ejecución (25%) y detección tardía de malware en contenedores (36%).

Datos a nivel europeo

“Los incidentes de ciberseguridad relacionados con contenedores y Kubernetes presentan desafíos significativos para las empresas geodistribuidas. Los resultados de nuestro estudio subrayan la importancia de implementar medidas de seguridad robustas para salvaguardar contra fugas de datos confidenciales y otras amenazas en entornos de nube híbrida y contenedores. A medida que las organizaciones continúan expandiendo su huella digital, las medidas de seguridad proactivas son esenciales para mitigar los riesgos y mantener la confianza de los clientes”, afirma Timofey Titkov, responsable de la línea de productos de seguridad en la nube y en la red de Kaspersky.

Para proteger los entornos en contenedores, Kaspersky recomienda:

Utilizar soluciones especializadas para la seguridad de contenedores, como Kaspersky Container Security, diseñada para garantizar la seguridad en todas las etapas del desarrollo de aplicaciones en contenedores. Esto puede servir como paso inicial para implementar soluciones complejas de DevOps y seguridad en la nube, como la próxima Kaspersky Cloud Workload Security. El ecosistema proporciona a la infraestructura en la nube de los clientes una protección integral que cubre hosts, máquinas virtuales, instancias en la nube, contenedores y Kubernetes. Además, reduce los costes y el consumo de recursos.

Puedes leer el informe completo en este link.

