Microsoft Office 2021 llegará el 5 de octubre junto a Windows 11

Windows 11 debería estar llegando al público general el próximo 5 de octubre. La buena noticia es que el nuevo sistema operativo de Microsoft llegará acompañado de Office 2021, y desde Redmond prometen que esta nueva versión de la paquetería contará con una serie de interesantes novedades.

Microsoft ha anunciado la versión de pago único de su paquete de ofimática Office 2021 para el público general, que estará disponible el próximo 5 de octubre y podrá encontrarse tanto para Windows como para MacOS.

La compañía americana anunció a principios de año Office 2021, el conjunto de programas de ofimática que tendría una versión dedicada a las empresas, que está disponible desde abril, y otra a los consumidores, bajo un modelo de compra única y soporte durante cinco años.

Ya se encuentra disponible Office 2021 LTSC, una variante para Windows y macOS que las empresas y gobiernos ya pueden empezar a utilizar. No obstante, carece de funciones basadas en la nube o potenciadas mediante el uso de inteligencia artificial. Éstas siguen y seguirán siendo exclusivas de Office 365

Incluirá entre sus novedades mejoras en la accesibilidad, el soporte para el modo oscuro en múltiples aplicaciones, y mejoras de rendimiento en Word, Excel, Outlook y PowerPoint. De igual forma, se implementará la función de Line Focus, la cual resalta solamente la línea que el usuario está navegando, oscureciendo así el resto del documento. En el caso de Excel, las versiones perpetuas de Office 2021 recibirán la función XLOOKUP, que tiene como objetivo facilitar la búsqueda en hojas de cálculo.

La versión Office 2021 para uso personal y de pequeñas empresas llegará finalmente el próximo 5 de octubre Office 2021 también contará con soporte durante cinco años con el modelo tradicional de “compra única”. No planeamos cambiar el precio de estos productos en el momento del lanzamiento.

Estará disponible tanto para Windows como para MacOS, y será compatible con equipos de 32 y 64 bits.

Microsoft asegura en su blog oficial que Office 2021 no será la última versión perpetua de este paquete de ofimática, pero que seguirán trabajando por incrementar la adopción de Microsoft 365.

Office LTSC ahora está disponible para todos

Esto es lo que ha dicho Microsoft: «Cuando miramos hacia el futuro del trabajo, está claro que estará basado en la nube y será impulsado por ella. Microsoft lidera innovaciones que permiten a nuestros clientes capacitar a su gente para trabajar de manera más colaborativa, eficaz y segura. A medida que nos adentramos en un mundo donde el trabajo híbrido es la nueva norma, la nube ofrece un potencial ilimitado para que los equipos se conecten y creen experiencias inmersivas que generen conexión y progreso. Invertir en este tipo de soluciones basadas en la nube seguirá siendo nuestra prioridad.

También sabemos que algunos clientes no están preparados para migrar a la nube. Seguimos comprometidos con apoyar a nuestros clientes y estos escenarios. A principios de este año , obtuvimos una vista previa del Canal de servicio a largo plazo de Microsoft Office (LTSC) para Windows y macOS. Hoy, anunciamos la disponibilidad general de esta próxima versión perpetua de Office para clientes comerciales y gubernamentales.

Office LTSC está diseñado para escenarios específicos: dispositivos regulados que no pueden aceptar actualizaciones de funciones, dispositivos de control de procesos en la planta de fabricación y sistemas especializados que no pueden conectarse a Internet. Para satisfacer esta necesidad, Office LTSC proporcionará una versión bloqueada en el tiempo de las conocidas herramientas de productividad. Si bien ofrece mejoras de rendimiento y accesibilidad ampliada, no ofrecerá las capacidades basadas en la nube de las aplicaciones de Microsoft 365, como la colaboración en tiempo real y la automatización impulsada por IA en Word, Excel y PowerPoint, así como capacidades de seguridad y cumplimiento que brindan más confianza en un mundo híbrido.

Si bien este no será nuestro último lanzamiento perpetuo, continuamos realizando inversiones que faciliten aún más la adopción de Microsoft 365 para los clientes. A principios de 2020, lanzamos una oferta basada en dispositivos para Microsoft 365 que brinda una verdadera experiencia basada en el usuario para organizaciones que dependen de estaciones de trabajo compartidas. Más tarde ese año, lanzamos el acceso sin conexión extendido para apoyar a los investigadores de campo, trabajadores de socorro y otras personas que ocasionalmente se desconectan durante meses. Microsoft 365 ofrece la experiencia de Office más productiva y segura disponible, y regularmente agregamos nuevas características, incluidas innovaciones en colaboración, inteligencia artificial, seguridad y más.

Para obtener más información sobre Office LTSC, disponible hoy para clientes comerciales y gubernamentales con licencia por volumen, visite la página de descripción general de Office LTSC . También nos complace compartir que tanto Project como Visio están disponibles de forma generalizada hoy. Nuestra oferta perpetua para el consumidor, Office 2021, estará disponible en general el 5 de octubre de 2021; más detalles a continuación.»