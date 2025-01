Compartir Facebook

HONOR revoluciona Europa con el lanzamiento de HONOR Magic7 Pro

Un buque insignia con IA lleno de nuevas funciones que permite un estilo de vida más rápido y sencillo, revolucionando la experiencia fotográfica

HONOR, la marca de tecnología global, ha anunciado hoy el lanzamiento de HONOR Magic7 Pro en toda Europa. Con el compromiso de ofrecer la experiencia definitiva en smartphones con IA, HONOR ha presentado HONOR Magic7 Pro, que cuenta con capacidades de IA de vanguardia que revolucionan la fotografía, mejoran la calidad de la pantalla y ofrecen un rendimiento de hardware excepcional. HONOR Magic7 Pro también viene con la aplicación Google Gemini preinstalada. Este asistente de IA de Google puede ayudar a los usuarios a mejorar sus ideas, aprender de nuevas formas, escribir correos electrónicos, planificar eventos y mucho más.

George Zhao, CEO de HONOR Global ha declarado: “Es fantástico llevar el HONOR Magic7 Pro a los clientes de Europa, ya que seguimos aumentando nuestra presencia aquí. Este dispositivo establece un nuevo estándar para los smartphones de IA con funciones de IA de vanguardia que aplican inteligencia con solo pulsar un botón para hacer la vida de las personas más fácil, rápida y placentera”.

“Tras un sólido 2024, la presentación de HONOR Magic7 Lite y HONOR Magic7 Pro han hecho que este año empiece con fuerza y estamos entusiasmados con lo que queda de 2025.”

Estilo de vida inteligente con MagicOS 9.0 basado en IA

La serie HONOR Magic7 ofrece una interfaz verdaderamente personalizada e inteligente que integra a la perfección la IA en las tareas cotidianas. Con las funciones mejoradas de Magic Portal2, los usuarios pueden rodear los objetos que deseen en la pantalla, comprender texto e imágenes al instante y acceder a los servicios de aplicaciones que deseen de forma instantánea. Magic Portal es compatible con una amplia gama de aplicaciones que abarcan redes sociales, entretenimiento, viajes, productividad y compras. En especial, gracias a una mejor comprensión semántica de los puntos de referencia y las IP de las películas, Magic Portal ahora puede dirigir rápidamente a los usuarios a aplicaciones de entretenimiento con facilidad.

La serie HONOR Magic7, que permite a los usuarios maximizar la productividad, también cuenta con una amplia gama de funcionalidades como AI Translation y HONOR Notes, lo que la convierte en una herramienta esencial para los profesionales que buscan la excelencia en el trabajo. Con AI Translation, la serie HONOR Magic7 ofrece traducción instantánea de hasta 13 idiomas3, lo que ayuda a los usuarios a salvar las diferencias lingüísticas durante las interacciones en tiempo real.

Además, HONOR Notes es compatible con la función AI Summary, que puede analizar rápidamente el contenido de las notas de los usuarios y proporcionar un resumen del contenido, junto con AI Minutes, que permite a los usuarios extraer información esencial de largas transcripciones de reuniones o materiales de formación.

Aplicación Google Gemini

La superposición de Gemini ofrece acceso rápido a la asistencia de Google AI y ayuda contextual con lo que hay en la pantalla. Con las extensiones de Gemini, los usuarios pueden encontrar información de las aplicaciones y servicios de Google, como Mapas, YouTube, Vuelos y Hoteles, y actuar en consecuencia. Los usuarios pueden incluso crear imágenes cautivadoras para divertirse, inspirarse, trabajar o cualquier otra cosa con Gemini. También existe la posibilidad de ir “en directo” con Gemini para aportar ideas, simplificar temas complejos y ensayar para momentos importantes con respuestas en tiempo real (basta con pulsar el botón Gemini Live en la aplicación Gemini). Diseñado para adaptarse a varios estilos de conversación, Gemini puede adaptarse rápidamente si alguien tiene un cambio de pensamientos a mitad de frase o necesita hacer preguntas de seguimiento

Revolucionando la experiencia fotográfica con AI HONOR IMAGE ENGINE

Para ofrecer a los usuarios una experiencia fotográfica excepcional, HONOR Magic7 Pro está equipado con un avanzado sistema de cámara HONOR AI Falcon. Con la Cámara Principal Súper Dinámica HONOR Falcon de 50MP, los usuarios pueden capturar gran cantidad de detalles y brillo en diversas condiciones de iluminación, gracias a su sensor de Cámara Súper Dinámica HONOR Falcon de 1/1.3 pulgadas líder en la industria y su lente de apertura ajustable f/1.4.

La Cámara Gran Angular de 50 megapíxeles amplía el campo de visión de los usuarios, por lo que es perfecta para fotografiar paisajes o grupos. Además, la Cámara Teleobjetivo de 200 MP es ideal para quienes disfrutan fotografiando sujetos lejanos e impresionantes paisajes nocturnos, ya que incorpora el avanzado sensor de teleobjetivo de 1/1,4” con una gran abertura f/2,6. Esta mejora garantiza una nitidez y una captación de la luz excepcionales, incluso en condiciones de iluminación difíciles.

Aprovechando la potencia de retrato con luces y sombras, el Large Model de mejora de la captura y el Large Model de mejora del teleobjetivo, HONOR Magic7 Pro integra el motor AI HONOR IMAGE ENGINE, el primer sistema de imagen móvil del sector con modelos grandes IA híbridos (dispositivo-nube), proporcionando a los usuarios una experiencia fotográfica sofisticada e inteligente con elevadas capacidades de imagen. Los modos de retrato Harcourt ofrecen a los usuarios opciones creativas para capturar retratos sorprendentes con una iluminación refinada, mientras que la función de retrato mejorado AI ofrece retratos de ultra alta definición que garantizan que los verdaderos colores de cada sujeto brillen.

Además, cuenta con la nueva función “Superzoom IA”, diseñada para encuadrar impresionantes paisajes con una extraordinaria gama de distancias focales de 30x a 100x, capturando imágenes nítidas incluso desde grandes distancias. Con HONOR AI Motion Sensing Capture, los usuarios pueden capturar momentos preciosos con una claridad excepcional. Además, la Super ráfaga HD permite a los usuarios congelar secuencias de acción de alta velocidad con precisión a 10 fotogramas por segundo, lo que garantiza que cada movimiento se captura con precisión en cada toma.

Batería de duración inigualable combinada con un rendimiento de juego excepcional

Con una batería de carbono-silicio de tercera generación de 5850/5270 mAh4, la serie HONOR Magic7 utiliza innovadores materiales de ánodo basados en silicio para mejorar el rendimiento. Esta batería proporciona una potencia fiable a bajas temperaturas y admite la recarga rápida con HONOR SuperCharge por cable de 100 W y HONOR SuperCharge inalámbrico de 80 W, lo que permite a los usuarios conseguir una carga completa en sólo 33 minutos5 con un cargador por cable compatible, convirtiéndola en una excelente opción para las personas que necesitan soluciones de carga rápida. Además, el Chip HONOR E2 4 en 1 integrado mejora la gestión de la energía y lleva a cabo la detección del estado de la batería, ajustando de forma inteligente la corriente en función de los factores ambientales y la demanda de carga de trabajo. Esta innovación mejora la seguridad y la fiabilidad, al tiempo que prolonga la vida útil del rendimiento de la batería del smartphone insignia, incluso en condiciones climáticas extremas.

Equipada con la plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite6, la serie Magic7 cuenta con la avanzada CPU Qualcomm® Oryon y la GPU Qualcomm® Adreno. Junto con la primera tecnología de renderizado en tiempo real de IA del sector, respaldada por las capacidades de IA en el dispositivo de HONOR y la arquitectura informática heterogénea de Snapdragon, el dispositivo ofrece gráficos de nivel PC y una jugabilidad casi de fotograma completo, lo que permite a los usuarios disfrutar de una experiencia de juego incomparable y con gran capacidad de respuesta. Con el primer motor AI Predictive Scheduling Engine, el dispositivo utiliza la predicción de escenas IA y el reconocimiento preciso de la velocidad de fotogramas para una gestión óptima del sistema, garantizando una estabilidad de la velocidad de fotogramas líder en el sector con fluctuaciones inferiores a 0,27. Además, el dispositivo incorpora un altavoz estéreo con una cavidad de sonido ultra grande integrada y audio espacial. Esta función, mejorada con un algoritmo de realce de graves, ofrece unos graves potentes y resonantes para una experiencia de audio más rica.

Pionera en la simulación de luz natural envolvente con la pantalla de confort ocular HONOR AI Natural Light

La serie Magic7 de HONOR cuenta con una serie de funciones de confort ocular habilitadas por IA, incluida la pantalla de luz polarizada circular que imita las características de la luz solar y proporciona una iluminación suave y uniforme desde cualquier ángulo. La serie HONOR Magic7 de 6,8 pulgadas, con atenuación PWM sin riesgo a 4320 Hz8, visualización nocturna circadiana, visualización de tonos naturales, tecnología de baja luz azul a nivel de hardware, etc., marca un hito con la pantalla de confort ocular de luz natural HONOR AI, que consigue una simulación completa de la luz natural, incluidos el color, el espectro, la polarización, la continuidad, el brillo y el ritmo, y establece un nuevo estándar en el cuidado ocular al simular las características de la luz natural en todas las dimensiones. Además, el NanoCrystal Shield de HONOR proporciona una durabilidad excepcional, ya que es diez veces9 más resistente a las caídas que el cristal normal y cuenta con certificación de resistencia al polvo y al agua, lo que garantiza la protección de la serie Magic7 de HONOR frente al desgaste diario.

Color, Precio y Disponibilidad10

HONOR Magic7 Pro ya está disponible en España en 3 colores: Black, Lunar Shadow Grey y Breeze Blue (exclusivo de honor.com/es) por un PVPR de 1299. El dispositivo llega con oferta de lanzamiento hasta el 31 de enero que incluye dos opciones:

OPCIÓN A

Cupón de 200€ de descuento.

Servicio de reemplazo durante 180 días.

Carcasa para el dispositivo.

HONOR SuperCharge de 100W.

OPCIÓN B

40% de descuento en la compra de HONOR Magic Pad 2.

Para más información, visita la tienda online de HONOR en www.honor.com.

