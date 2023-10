HONOR Magic6 incorpora LLM con la plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 3

Compartir Facebook

HONOR reafirma su compromiso con la colaboración abierta en el Summit Snapdragon 2023

HONOR, la marca de tecnología global, anuncia que su próximo HONOR Magic6 estará impulsado por la revolucionaria plataforma móvil Snapdragon® 8 Gen 3 y ha mostrado la potencia del modelo de lenguaje con gran cantidad de datos (LLM) en el dispositivo basado en el uso de siete mil millones de parámetros, como se reveló en el Summit Snapdragon 2023 en Hawái. La colaboración entre HONOR y Qualcomm Technologies aprovecha la experiencia de ambas empresas para apoyar el uso e implementación LLM en el dispositivo y crear un ecosistema centrado en el ser humano que permita interacciones inteligentes sin fisuras a través de múltiples dispositivos. En el evento, HONOR también presentó varias funciones de conectividad MagicRing mejoradas para destacar los esfuerzos de colaboración entre las dos empresas.

«En HONOR nos dedicamos a superar los límites de la innovación y a crear una experiencia de usuario más inteligente e intuitiva», ha declarado George Zhao, CEO de HONOR Device Co. Ltd. «Estamos comprometidos a aprovechar el poder de la IA para transformar la forma en que las personas interactúan con la tecnología, haciéndola más fluida, personalizada e impactante en sus vidas, sin comprometer la privacidad del usuario. No podríamos estar más felices de colaborar con Qualcomm Technologies, compañía que comparte nuestra visión por perseguir la excelencia centrada en el ser humano. Seguiremos impulsando la innovación, trabajando con socios con una gran colaboración para dar forma a un futuro en el que la IA potencie y enriquezca la vida de las personas en todo el mundo.»

«Nos entusiasma trabajar con HONOR para impulsar los avances tecnológicos con tecnologías de vanguardia», ha comentado Alex Katouzian, vicepresidente ejecutivo y director general de dispositivos móviles, informáticos y XR de Qualcomm Technologies, Inc. «Estamos deseando trabajar con HONOR más estrechamente para revolucionar la forma en que las personas viven, trabajan y se conectan, creando experiencias transformadoras que abrirán posibilidades en el mundo de la IA, un sector en constante evolución.»

LLM basado en el usuario

A diferencia de los LLM en la nube, que se entrenan con conjuntos de datos de acceso público, el LLM en el dispositivo de HONOR se basa en conocer al usuario del dispositivo para ofrecer servicios personalizados según sus preferencias. Para desarrollar un LLM en el dispositivo que pueda utilizarse en beneficio de los consumidores y el uso cotidiano, HONOR y Qualcomm Technologies colaboraron centrándose en tres áreas clave: rendimiento, eficiencia y privacidad del usuario. Los esfuerzos conjuntos dieron como resultado optimizaciones que permiten a la plataforma móvil aprovechar el LLM de forma eficaz sin consumir una cantidad excesiva de energía, así como una protección de datos que garantiza que la información y datos permanezcan seguros en el dispositivo.

Equipado con la plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 3, HONOR Magic6 contará con un LLM integrado en el dispositivo con siete mil millones de parámetros para dar paso a una nueva era de IA generativa. Para ilustrar el potencial de sus capacidades de IA, HONOR también mostró una demostración de creación de vídeo con IA durante su presentación. Dando órdenes al asistente de voz inteligente YOYO los usuarios pueden crear fácilmente vídeos cortos con fotos y secuencias almacenadas en sus dispositivos. Las plantillas, los temas y la música de los vídeos generados también pueden personalizarse con instrucciones adicionales para obtener resultados personalizados.

On-device LLM AI Video Creation Demo

En Snapdragon Summit 2023 HONOR también demostró una interacción multimodal basada en el seguimiento ocular llamada Magic Capsule, así como tres características clave de MagicRing: Cámara Conectada, Dispositivos conectados y pantalla compartida multidispositivo. Aprovechando la última tecnología Snapdragon Seamless, MagicRing permite intercambiar sin problemas una mayor variedad de datos entre dispositivos a la vez que es más estable y eficiente energéticamente que nunca.

Magic Capsule, Eye Tracking-based Multimodal Interaction Demo

De cara al futuro, HONOR seguirá abierta a la colaboración con socios de todo el mundo mientras continúa creando un ecosistema de tecnología de IA en dispositivos, al tiempo que contribuye a la industria en general con innovación centrada en el ser humano para un futuro inteligente.

