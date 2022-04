El OnePlus 10 Pro llega a Europa con increíbles sorpresas

El nuevo buque insignia de OnePlus aterriza en España. OnePlus lanza también OnePlus Buds Pro en una nueva combinación de colores, Radiant Silver.OnePlus, la compañía global de telefonía móvil, ha presentado hoy su smartphone insignia OnePlus 10 Pro. Este nuevo dispositivo cuenta con cámara Hasselblad de segunda generación para dispositivos móviles, un rendimiento más rápido y una pantalla de 120 Hz con tecnología LTPO mejorada y calibración de color dual. Además, el dispositivo cuenta con una serie de nuevas funcionalidades para gaming que son posibles gracias a HyperBoost Gaming Engine y luce un diseño completamente nuevo que continúa la tradición de OnePlus de ofrecer productos sencillos y elegantes. OnePlus también ha lanzado también una nueva combinación de colores para los OnePlus Buds Pro llamada Radiant Silver que replica la apariencia del acero inoxidable.

“Estamos increíblemente emocionados de traer por fin el OnePlus 10 Pro a Europa, India y América del Norte junto con los nuevos OnePlus Buds Pro en color Radiant Silver”, afirma Pete Lau, fundador de OnePlus. “Con la cámara Hasselblad para dispositivos móviles de segunda generación, una carga súper rápida y un gran rendimiento, creemos que el OnePlus 10 Pro es un buque insignia completo extremadamente competitivo en su precio”.

OnePlus 10 Pro

Cámara Hasselblad de segunda generación para dispositivos móviles

La cámara Hasselblad de segunda generación del OnePlus 10 Pro es compatible con OnePlus Billion Color Solution, que permite aplicar la calibración de color natural con Hasselblad a más de mil millones de colores. Esto significa que cada una de las tres cámaras traseras del OnePlus 10 Pro es capaz de disparar a color de 10 bits. Como resultado, el dispositivo procesa 64 veces más color que los smartphones que disparan en color de 8 bits. Además, el OnePlus 10 Pro captura fotos con la gama de colores DCI-P3, que ofrece un 25% más de cobertura que la gama de colores sRGB utilizada en otros dispositivos.

El OnePlus 10 Pro viene equipado con una nueva cámara ultra gran angular que ofrece un campo de visión de 150 grados que puede tomar fotos cuatro veces más anchas que las capturadas por cámaras de 120 grados de otros dispositivos inteligentes. El mayor campo de visión de esta cámara del OnePlus 10 Pro potencia la creatividad y permitirá a los usuarios capturar más en cada toma.

El modo Hasselblad Pro en el OnePlus 10 Pro admite la captura en RAW de 12 bits en las tres cámaras traseras y que se completa con Hasselblad Natural Color Solution for Mobile. Además, este modo es compatible con un nuevo modo RAW habilitado llamado RAW+, que permite capturar en RAW de 12 bits mientras conserva la fotografía digital del OnePlus 10 Pro para entregar archivos de fotos de mayor calidad con más información, rango dinámico mejorado y reducción de ruido mejorada.

El Modo Película debuta en el OnePlus 10 Pro, permitiendo ajustar parámetros como el ISO, la velocidad de obturación y el balance de blancos antes y durante la grabación. Además de eso, el Modo Película permite grabar en formato LOG sin un perfil de imagen preestablecido, brindando un lienzo en blanco para la clasificación de color después de que se haya capturado el metraje.

Rendimiento rápido y fluido

Gracias a la potencia de la plataforma móvil Snapdragon® 8 Gen 1, el OnePlus 10 Pro continúa la tradición de la marca de ofrecer un rendimiento rápido y fluido líder en la industria. El OnePlus 10 Pro también está equipado con un sistema de enfriamiento pasivo 3D de 5 capas, el sistema de enfriamiento más avanzado en un dispositivo OnePlus y que ayuda a maximizar el rendimiento de su procesador.

OnePlus 10 Pro es compatible con las velocidades de carga por cable más rápidas jamás vista en un smartphone OnePlus. Su gran batería de 5000 mAh se puede recargar del 1 al 100% en solo 32 minutos. Además, la carga SUPERVOOC de 80 W puede proporcionar la energía de un día con solo 15 minutos de carga y es compatible con la función protección de carga inteligente que está diseñada para preservar la salud de la batería. La carga inalámbrica también es increíblemente rápida, con AIRVOOC de 50W que lleva al OnePlus 10 Pro del 1 al 100 % en 47 minutos.

Pantalla

La pantalla QHD+ de 6,7 pulgadas del OnePlus 10 Pro se beneficia de la tecnología LTPO mejorada que permite que el dispositivo ajuste su frecuencia de actualización entre 1 Hz y 120 Hz incluso más rápido que el OnePlus 9 Pro según el tipo de contenido que se esté viendo. Como resultado, la pantalla del OnePlus 10 Pro consume menos energía que las pantallas fijas a una frecuencia de actualización de 90 Hz.

Tradicionalmente, los smartphones tienen su pantalla calibrada para un nivel específico de brillo, lo que significa que los colores pueden volverse menos precisos si el brillo aumenta o disminuye significativamente. Con Dual Color Calibration, la pantalla del OnePlus 10 Pro se ha calibrado en dos niveles de brillo (500 nits y 100 nits) para obtener un 50% más de precisión de color al ver la pantalla del OnePlus 10 Pro con un brillo bajo.

HyperBoost Gaming Engine

El OnePlus 10 Pro es compatible con HyperBoost Gaming Engine que impulsa una serie de nuevas funcionalidades gaming diseñadas para brindar una experiencia de juego más estable y receptiva. Estos incluyen en el estabilizador de cuadro del adaptador de rendimiento general (GPA) y O-Sync.

El adaptador de rendimiento general (GPA) tiene como objetivo reducir la fluctuación de la velocidad de fotogramas cuando se juega en el OnePlus 10 Pro y funciona para garantizar que, si se producen caídas de la velocidad de fotogramas, lo hagan gradualmente en lugar de hacerlo de forma rápida y drástica.

O-Sync aumenta la velocidad de sincronización entre el procesador y la pantalla del OnePlus 10 Pro hasta seis veces cuando se juega. Esto reduce los tiempos de respuesta táctil hasta en 30 milisegundos, lo que significa que el dispositivo reacciona más rápido a cada toque y deslizamiento.

OxygenOS 12

El OnePlus 10 Pro viene preinstalado con OxygenOS 12.1 basado en Android 12, incluye un diseño sencillo y nuevas funciones centradas en el trabajo, el descanso y el gaming. Al igual que todos los demás dispositivos insignia de OnePlus, el OnePlus 10 Pro recibirá 3 actualizaciones principales de Android y 4 años de actualizaciones de seguridad.

Diseño

OnePlus llega su filosofía de diseño sencillo, unificado y elegante al siguiente nivel con el OnePlus 10 Pro, empezando por su sistema de cámara rediseñado que se fusiona a la perfección desde el marco de aluminio del dispositivo hasta su panel de vidrio trasero. El módulo de cámara del OnePlus 10 Pro cuenta con un recubrimiento cerámico que no solo lo hace más premium, sino que brinda un 30 % más de resistencia contra arañazos.

En Europa, India y América del Norte, el OnePlus 10 Pro se lanzará en dos combinaciones de colores: Volcanic Black y Emerald Forest.

Precio y disponibilidad

El OnePlus 10 Pro saldrá a la venta en España el 5 de abril en oneplus.com y Amazon

RAM + Almacenamiento Colores Precio 8+128 GB Volcanic Black 909 € 12+256 GB Volcanic Black 999€ 12+256 GB Emerald Forest 999€

Asimismo, el smartphone estará disponible en pre-venta a partir del 31 de marzo a las 16:20 hora española a través de oneplus.com y Amazon. Todos aquellos que realicen el pedido por adelantado en oneplus.com también recibirán unos OnePlus Buds Pro e interesantes bonificaciones para los usuarios de dispositivos OnePlus. Los compradores de otros canales de venta, incluyendo Amazon, deben vincular su OnePlus 10 Pro y canjear los Buds Pro en la aplicación de la tienda OnePlus. Además, todos los usuarios que reserven el OnePlus 10 Pro en oneplus.com también podrán obtener un 30% de descuento en los auriculares Buds Z 2 y un 20% de descuento en estuches.

OnePlus Buds Pro Radiant Silver

OnePlus ha lanzado también los auriculares OnePlus Buds Pro en color Radiant Silver. Mantienen todas las características de los OnePlus Buds Pro normales, como la potente cancelación de ruido de hasta 40 dB junto con los controladores dinámicos de 11 mm, todo ello en un nuevo color. Usando un proceso llamado metalización al vacío no conductora, los OnePlus Buds Pro en color Radiant Silver replican la apariencia del acero inoxidable, ofreciendo un diseño que es más brillante y reflectante que la aleación de aluminio. La nueva combinación de colores Radiant Silver se aplica tanto a los auriculares como al estuche de carga que los acompaña.

Precio y disponibilidad

Los OnePlus Buds Pro saldrán a la venta el 13 de abril en oneplus.com. Estos auriculares tendrán un precio de 149 euros.

Power of Ten

OnePlus ha lanzado también su campaña Power of Ten que tiene como objetivo recompensar a los usuarios de OnePlus que han apoyado a la marca a lo largo de su viaje, incluidos aquellos que compraron su primer dispositivo inteligente: OnePlus One.

En este momento, aquellos que posean o hayan tenido un OnePlus One podrán dirigirse a OnePlus.com para tener la oportunidad de ganar un cupón de 2,990 euros para usar en la tienda online de OnePlus. OnePlus también recompensará a 100 propietarios de un OnePlus One con un premio de 2990 euros y a otros 500 propietarios de cualquier otro dispositivo OnePlus con un cupón de hasta 719 euros. La campaña Power of Ten está abierta a todos los propietarios de un OnePlus en Europa, India y América del Norte a través de la plataforma Red Cable Club.

Campaña ‘Capture the Horizon’

Para celebrar el lanzamiento mundial de OnePlus 10 Pro5G, OnePlus lanzó el video oficial de la campaña ‘Capture the Horizon’, una campaña que muestra la calidad confiable de la cámara, desarrollada en conjunto con Hasselblad. Una vez más, se muestra el espíritu «Never Settle» de OnePlus para desafiar el statu quo e interactuar con los usuarios de formas únicas. Puedes ver el video aquí.