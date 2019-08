Hace unos días escuchamos que el Samsung Galaxy Fold había superado las pruebas internas y, de hecho, ha sido visto por la calle, por lo que su lanzamiento parecía estar ya bastante cerca.

Hoy la compañía ha anunciado que, tras un tiempo de análisis y rediseño del producto, el Galaxy Fold saldrá a la venta en septiembre.

Samsung anuncia el lanzamiento de Galaxy Fold a partir de septiembre. Samsung ha anunciado que su ‘smartphone’ plegable, Galaxy Fold, estará disponible a partir de septiembre, después de las mejoras en las que ha trabajado la compañía para ofrecer «la mejor experiencia posible» a los consumidores.

A principios de este año, la compañía anunció Galaxy Fold, el primer terminal flexible de Samsung y el comienzo de una nueva categoría de ‘smartphones’.

Su lanzamiento, inicialmente previsto para finales de abril en Estados Unidos y a principios de mayo en España, quedó postpuesto por problemas identificados en las pantallas de los modelos que probaron algunos periodistas y analistas.

Desde entonces, la compañía ha «realizado mejoras en Galaxy Fold para asegurar que los consumidores tienen la mejor experiencia posible», como aseguran en un comunicado.

A pesar de las advertencias de no quitar la capa protectora de la pantalla, varias personas la retiraron, provocando el fallo de sus pantallas. Samsung parece haberse dado cuenta de que necesita hacer que esta capa no pueda despegarse. Los bordes de esta protección qudaran bajo el cuerpo del teléfono, lo que evitará que los usuarios lo retiren. La empresa también añadirá advertencias más explícitas y visibles de modo que los usuarios sepan que no deben retirarla.

Estas mejoras se han enfocado a la capa protectora de la pantalla Infinity Flex Display que, como han explicado desde Samsung, se ha extendido más allá del bisel.

Asimismo, se ha reforzado la bisagra con nuevas tapas de protección, y se han incorporado capas metálicas adicionales bajo la pantalla Infinity Flex Display para reforzar la protección de la misma. Además, la compañía ha reducido el espacio entre la bisagra y el cuerpo de Galaxy Fold. Para evitar la zona de la bisagra donde podía permitir que elementos no deseados se introduzcan en los componentes de la pantalla.

La compañía ha indicado que está realizando las últimas pruebas para que Galaxy Fold esté disponible a partir de septiembre en algunos mercados.