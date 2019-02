Cinco claves para navegar por internet a través de tu móvil de forma segura. Actualizar el sistema operativo, activar Play Protect o descargar APK de lugares seguros son algunas de las recomendaciones de Wiko para que te conectes de forma confiable en el Día Internacional de Internet Seguro.

En la actualidad, según el informe de Navegantes en la red de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC)[1] –, el móvil es el dispositivo principal que se utiliza para conectarse a internet (36,9%), seguido del ordenador de sobremesa (30,6%) y del portátil (26,6%).

Es por esto que desde Wiko, fabricante europeo de smartphones, quieren hacerte llegar una serie de recomendaciones para llevar a cabo una navegación segura por internet a través de tu teléfono.

1. Comprueba que Play Proyect está activo: Actualmente, Android incorpora en todos sus terminales esta especie de antivirus, que te ayuda a mantener el móvil a salvo de posibles malwares. Puedes asegurarte de que está activo yendo a la Play Store de tu terminal, accediendo al menú y pulsando sobre la opción Play Protect. Una vez en este submenú, podrás comprobar qué opciones tienes activas dentro de él y si recientemente se han encontrado aplicaciones dañinas o no.

2. No descargues archivos de procedencia desconocida: A menudo suele ocurrir que descargamos archivos o aplicaciones de páginas webs poco fiables o de remitentes a los que no conocemos. Esto puede provocar que los archivos que descarguemos infecten nuestro dispositivo. En caso de que necesites instalar un APK que no se encuentre en la Play Store de Google, intenta acceder a él a través de webs de descarga segura, como Amazon Appstore.

3. Ojo con las redes públicas: En ocasiones, nos conectamos a internet a través de redes WiFi abiertas, a las que todo el mundo tiene acceso, o utilizando la red de un hotel, una cafetería, etc. Es importante no llevar a cabo acciones comprometidas con este tipo de conexión, tales como realizar compras con la tarjeta bancaria o aportar datos personales privados. Este tipo de redes compartidas a las que tanta gente tiene acceso son mucho más fáciles de hackear.

4. Haz caso a las actualizaciones OTA: Se trata de actualizaciones que los fabricantes de smartphones llevan a cabo para implementar mejoras en el terminal, especialmente las que tienen que ver con la seguridad. Con las llamadas Actualizaciones Over The Air, reducirás el número de posibles malwares que puedan atacar tu móvil. Eso sí, recuerda siempre estar conectado a WiFi para descargarlas y tener cargado el terminal, así evitaras consumir más de lo necesario en tu tarifa de datos y que tu móvil se quede sin batería en mitad del proceso de instalación.

5. Inculca la importancia de la seguridad a tus hijos: Los menores de la casa son los más vulnerables ante la falta de seguridad en internet. Es por esto que resulta esencial transmitirles de forma clara, aunque sin demasiadas alertas, los posibles peligros que se esconden en la red. Hablarles de no subir determinadas imágenes a las redes sociales o de no compartir información privada y comprometida es siempre una buena forma de promover una navegación más segura por la red.

Aquí tienes cinco claves que nos ayudarán a salvaguardar nuestro teléfono móvil de posibles malwares que afecten a su rendimiento o que dejen al descubierto archivos o datos privados. Y tú, ¿te sumas al Día Internacional de Internet Seguro y navegas con tranquilidad desde tu móvil?

[1] Elaborado por el Estudio General de Medios (EGM)