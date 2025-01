WWE 2K25 llegará en marzo

Roman Reigns protagoniza la portada de WWE 2K25 y la franquicia evoluciona con Bloodline Showcase, mejoras en la jugabilidad, nuevos tipos de combates y la nueva experiencia en The Island

Entre las novedades destacan la edición Bloodline, la edición Deadman, el mayor plantel de la historia, combates intergénero y mucho más

2K ha anunciado hoy que WWE 2K25, la nueva entrega de la emblemática franquicia de videojuegos de la WWE desarrollada por Visual Concepts, llegará en marzo para PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de Steam.

Roman Reigns, una de las superestrellas de la WWE más condecoradas de todos los tiempos, posa heroicamente en la portada de la Edición Estándar ante la mirada de Paul Heyman, su “Wiseman”.

Celebrando el 35 aniversario de una de las superestrellas más temidas e icónicas de la historia de la WWE, The Undertaker, dibuja un imponente perfil en la portada de la Edición Deadman, mientras que la portada de la Edición Bloodline muestra a miembros de las facciones Bloodline de Roman Reigns y Solo Sikoa, incluyendo a Jey Uso, Jimmy Uso, Paul Heyman, Sami Zayn, Jacob Fatu, Tama Tonga y Tonga Loa, entrelazados en las raíces y ramas del icónico árbol familiar Bloodline.

Las nuevas actualizaciones y avances en la jugabilidad incluyen: el 2K Showcase: La Dinastía The Bloodline, el primer relato de la saga Bloodline y una celebración interactiva del legado de la gran familia de lucha libre Anoa’i; nuevos tipos de combates, como el Underground Match, el Bloodline Rules Match y combates intergénero; el regreso de Chain Wrestling, una nueva experiencia en MyRISE y mucho más. El mayor plantel de la historia de WWE 2K, con más de 300 superestrellas, leyendas y miembros del Salón de la Fama, entre ellos John Cena, Rhea Ripley, The Rock, “Rowdy” Roddy Piper, CM Punk, “Stone Cold” Steve Austin, Jade Cargill, Diamond Dallas Page, Booker T, Ultimate Warrior, Trish Stratus y muchos más.

Se ha añadido un soporte para las cámaras en tercera persona en combates online y la posibilidad de que cada jugador controle su propia cámara, así como nuevos entornos de lucha, como los WWE Archives y los NXT Parking Lot. La Edición Deadman y la Edición The Bloodline de WWE 2K25 estarán disponibles el viernes 7 de marzo de 2025, siete días antes del lanzamiento mundial de la Edición Estándar, que saldrá el viernes 14 de marzo de 2025.

“Estoy emocionado, tanto a nivel personal como profesional, de que The Original and Only Tribal Chief y la extensa familia Anoa’i sean el centro de WWE 2K25″, ha dicho Roman Reigns. «Hemos estado construyendo hacia este momento por generaciones, y reto a los jugadores de todo el mundo a mostrarme a mí y a mi Wiseman, Paul Heyman, lo que tienen, y a demostrar que son dignos de la atención de su Tribal Chief.”