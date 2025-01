PGA TOUR 2K25 invita a “la siguiente ronda, la mejor ronda” en los mayores escenarios del golf

Compartir Facebook

2K y HB Studios animan a los jugadores a unirse a los atletas de portada Tiger Woods, Matt Fitzpatrick y Max Homa para una ronda en THE PLAYERS Championship y el PGA Championship, U.S. Open y The Open en su debut en la franquicia

>2K ha anunciado hoy el lanzamiento de PGA TOUR® 2K25, la próxima entrega de la franquicia de simulación de golf de HB Studios, con el debut en la franquicia del PGA Championship, U.S. Open y The Open. El seis veces ganador del PGA TOUR, Max Homa, debuta en la serie junto al atleta patrocinado por 2K, Matt Fitzpatrick, y al director ejecutivo de PGA TOUR 2K y uno de los grandes del deporte de todos los tiempos, Tiger Woods, en la Edición Estándar y la Edición Deluxe. Woods también aparecerá en la Edición Leyenda. La Edición Estándar de PGA TOUR 2K25 estará disponible en todo el mundo el viernes 28 de febrero de 2025. Los jugadores que reserven la Edición Deluxe y la Edición Leyenda de PGA TOUR 2K25 tendrán derecho a siete días de acceso anticipado a partir del viernes 21 de febrero de 2025.

“Algunos de mis momentos más icónicos, hoyos inolvidables y victorias más dominantes tuvieron lugar en los Majors”, ha dicho Woods. “En PGA TOUR 2K25, los jugadores pueden ponerse en el tee de salida y crear momentos inolvidables como su MiJUGADOR personalizable, mis compañeros de portada Matt Fitzpatrick y Max Homa, o incluso como yo mismo.”

PGA TOUR 2K25 incluye varios avances en la franquicia, como la incorporación de la nueva mecánica EvoSwing con toda una serie de nuevos tipos de golpes, trayectorias de bola, física del balanceo y mejoras visuales; la experiencia MiCARRERA más inmersiva y personalizable hasta la fecha; un variado conjunto de herramientas de creación; y mucho más. Además, los aficionados podrán disfrutar de una lista de 11 profesionales masculinos y femeninos en la fecha de lanzamiento*, entre los que se incluyen Tiger Woods, Max Homa, Matt Fitzpatrick, Justin Thomas, Tony Finau, Lydia Ko, Tom Kim, Brooke Henderson y muchos más.

“Estamos más que encantados de presentar al mejor golfista de todos los tiempos como Tiger junto a dos de los mejores golfistas de la actualidad en el TOUR como son Matt y Max”, ha declarado Dennis Ceccarelli, vicepresidente senior de deportes de 2K. “El equipo de desarrollo de HB Studios ha creado una experiencia innovadora para los aficionados al golf, tanto casuales como incondicionales, con nuevos arquetipos, grandes torneos emblemáticos como la «cuna del golf», St. Andrews, y mucho más. PGA TOUR 2K25 será un juego que los aficionados no querrán perderse.” “Estamos muy emocionados de que una nueva entrega de la franquicia PGA TOUR 2K esté en camino este año”, ha afirmado Len Brown, Chief Global Business Ventures del PGA TOUR. “El juego captura la belleza de nuestro deporte y se ha convertido en una parte integral de la experiencia de los fans del PGA TOUR. Las estrellas de portada son representantes ejemplares del TOUR y realmente muestran los mejores talentos de hoy en día en este deporte.”

PGA TOUR 2K25 incluirá 29 campos licenciados desde su lanzamiento, incluyendo el favorito de los jugadores THE PLAYERS Stadium Course en TPC Sawgrass. Entre las nuevas incorporaciones se incluyen el US Open de 2025 en el Oakmont Country Club, el PGA Championship de 2025 en el Quail Hollow Club, y el 153º Open en el Royal Portrush Golf Club, entre otros. El Old Course de St. Andrews llegará en la Temporada 2 poco después del lanzamiento. Asimismo, volverá el modo Topgolf, así como el diseñador de campos, líder en el sector, que incluye herramientas, superficies y elementos totalmente nuevos, lo que permitirá a los jugadores construir los campos de sus sueños, conseguir los ángulos adecuados con los nuevos sistemas de cámara y compartirlos para que los disfrute la comunidad online global**.

La personalización de MiJUGADOR permitirá a los jugadores mostrar al mundo del golf cómo son con el conjunto de herramientas de creación más variado hasta la fecha. Un nuevo sistema de puntos de atributos, árboles de habilidades mejorados y un sistema de progresión de equipamiento totalmente nuevo permiten a los jugadores representarse a sí mismos y sus estilos de juego únicos en el campo. Podrás encontrar ropa de marcas con licencia, como Extra Butter, Malbon Golf, adidas y muchas más***. Palos y bolas de marcas como Callaway, COBRA, PUMA, Mizuno y Titleist pueden engalanar las bolsas de golf de los jugadores y permitirles jugar con estilo.

Los jugadores están invitados a la experiencia de MiCARRERA más inmersiva y personalizable jamás presentada en PGA TOUR 2K25. Juega en los torneos más importantes por primera vez, muestra tu personalidad a través de la suite de personalización y las entrevistas, y disfruta de más formas de jugar que nunca. Además, los jugadores ahora tienen la opción de simular dinámicamente rondas de MiCARRERA o disputar momentos extra con eventos de entrenamiento y pre-torneo totalmente nuevos.

Las posibilidades son casi ilimitadas con el regreso de las Temporadas, cada una de las cuales incluye un Pase Clubhouse que no caduca****, aumentos de poder para la progresión del equipamiento, reinicios de la tabla de clasificación y mucho más, ofreciendo contenido renovado diaria, semanal y mensualmente.

Las funciones multijugador online también están disponibles y mejor que nunca para PGA TOUR 2K25*****, incluyendo nuevas sociedades multiplataforma para que los jugadores puedan desafiar a sus amigos en una gran variedad de formatos, como Stroke Play, Match Play o Scramble, sin importar el hardware. Los nuevos torneos diarios y semanales del Ranked Tour despiertan el gusanillo de la competición, permitiendo a los jugadores competir por el primer puesto y ganar recompensas cada temporada a medida que ascienden en la clasificación.

PGA TOUR 2K25 tiene una clasificación PEGI 3, para todas las edades, y estará disponible para Xbox Series X|S, PlayStation®5 (PS5®) y Steam.

PGA TOUR 2K25 Edición Estándar:

Las versiones físicas y digitales para las consolas Xbox Series X|S y PlayStation®5, así como la versión solo digital para PC, incluyen el juego base.

Los jugadores que reserven cualquier versión de la Edición Estándar recibirán el Extra Butter x adidas Pack******, que incluye el personaje jugable Chris McDonald, la gorra Shooter Collection, la chaqueta Shooter Collection y las zapatillas Shooter Collection.

Los jugadores que reserven la Edición Estándar (digital) recibirán el juego base PGA TOUR 2K23 (digital)*******.

PGA TOUR 2K25 Edición Deluxe (disponible solo en formato digital):

Disponible en Xbox Series X|S, PlayStation®5, y PC, incluye el juego base, así como el Extra Butter x adidas Pack, el Birdie Pack, y el Starter Pack.

El Birdie Pack incluye un Driver Titleist GT4, un cosmético de bolas de golf Titleist, zapatillas Footjoy Premiere Series, gorra Umbrella, y 3 accesorios para bolas de golf.

El Starter Pack incluye 1.800 VC (moneda virtual), una Evo Tool, 3 accesorios para bolas, 5 accesorios para palos y 5 fichas de subida de nivel.

Los jugadores que reserven cualquier versión de la Edición Deluxe recibirán el juego base PGA TOUR 2K23 (solo en versión digital) y tendrán derecho a siete días de acceso anticipado, lo que les permitirá jugar a partir del viernes 21 de febrero de 2025.

PGA TOUR 2K25 Edición Leyenda (disponible solo en formato digital):

Incluye todos los contenidos de la Edición Estándar y Deluxe para la plataforma adquirida.

Incluye el Member’s Pass – que desbloquea el Pase Clubhouse Premium para las cinco primeras Temporadas y el Clubhouse Gear Pack, que contiene 1 atuendo por tipo de cuerpo por Temporada entregado al inicio de cada Temporada.

Incluye el Pack Malbon Bucket Ball con 3 bolas cosméticas Malbon.

Incluye el Sun Day Red Pack que incluye el polo rojo de 3 botones, una gorra de bola negra, pantalones negros, guantes blancos y el Driver TaylorMade Qi10.

Los jugadores que reserven cualquier versión de la Edición Leyenda recibirán el juego base de PGA TOUR 2K23 (sólo en versión digital) y tendrán derecho a siete días de acceso anticipado, lo que les permitirá jugar a partir del viernes 21 de febrero de 2025.

Para más información sobre PGA TOUR 2K25 y 2K, visita https://pgatour.2k.com/2k25/

