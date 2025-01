EA SPORTS NHL 25 anuncia los delanteros del Team of the Year

Para honrar a los mejores delanteros del hockey sobre hielo, EA SPORTS NHL 25 presenta los ganadores de esta posición del Team of the Year. Aquí están nuestros seis delanteros seleccionados que tuvieron los logros más notables durante el año pasado:

Connor McDavid (Edmonton Oilers)

Nathan Mackinnon (Colorado Avalanche)

Nikita Kucherov (Tampa Bay Lightning)

Natalie Spooner (Toronto Sceptres)

Marie-Philip Poulin (Montreal Victoire)

Taylor Heise (Minnesota Frost)

Los jugadores Chel que consiguieron cartas nominadas que llegaron al TOTY pueden canjearlas por una Carta Ganadora. Los ganadores del TOTY Nominado tendrán 6 veces más valor que los objetos que no resultaron ganadores del TOTY Nominado cuando se use en los sets de canjeo del TOTY Ganador. Además, los jugadores que inicien sesión en HUT recibirán un paquete de inicio de sesión diario TOTY que podrán canjear en la tienda cada día que el evento esté activo. Nuestros atletas ganadores del Team of the Year también recibirán su equipamiento TOTY personalizado.

