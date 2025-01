Under Defeat, un icónico Shoot’Em Up desarrollado por G.Rev llega el 6 de febrero

Under Defeat es un videojuego de disparos desarrollado por G.rev y lanzado en salas recreativas japonesas en 2005. El juego se desarrolla en una realidad alternativa durante la Segunda Guerra Mundial, donde los jugadores controlan personajes de habla alemana que luchan contra personajes de habla inglesa.

El equipo de Clear River Games anuncia finalmente la fecha de lanzamiento para el regreso de Under Defeat, un icónico Shoot’Em Up desarrollado por G.Rev.

¡El momento que has estado esperando finalmente ha llegado! Después de un poco de espera y anticipación, prepárate para quedar impresionado con la edición definitiva del legendario juego de disparos en helicóptero, Under Defeat, que llegará a todas las principales plataformas de juegos con una nueva fecha de lanzamiento: el 6 de febrero.

Under Defeat es un clásico Shoot’Em Up de Arcade lanzado por primera vez en 2005, que llegó a Dreamcast el año siguiente. Under Defeat nos pone en la piel del dúo Wilhelmine Muller y Adele Friedrich, dos pilotos de un helicóptero de combate en una realidad alternativa de la Segunda Guerra Mundial, donde debemos enfrentarnos a las fuerzas de la Union.

Ofrece un Shoot’Em Up de estilo clásico, pero con gráficos modernos para su época, conquistando a muchos. Se lanzó una versión HD en 2011 para PS3 y Xbox 360, además de una versión arcade en Japón. Gracias a Clear River Games, ¡este clásico llegará pronto con una versión remasterizada y muchas novedades!

Under Defeat – Fecha de Lanzamiento y Plataformas Confirmadas

La versión mejorada de Under Defeat fue anunciada inicialmente en abril de 2024 como una exclusiva para Japón. Pero en junio, el equipo de Clear River Games confirmó que el lanzamiento será global. El 5 de noviembre de 2024, se confirmó que Under Defeat llegará para PS4, PS5, Nintendo Switch y Xbox.

La versión de Steam llegará posteriormente. Esta versión de Under Defeat trae varias mejoras e incluye contenido exclusivo que antes solo estaba en la versión arcade japonesa. Imperdible para los fans del género, especialmente con la participación del equipo de G.Rev en el proyecto.

Under Defeat – Novedades en Esta Versión Mejorada

El equipo de Clear River Games trae novedades emocionantes para Under Defeat bajo la supervisión de G.Rev. Las nuevas funciones incluyen:

Gráficos Mejorados : Versión HD de los gráficos 3D, manteniendo el espíritu original.

: Versión HD de los gráficos 3D, manteniendo el espíritu original. 3 Modos de Juego : El clásico modo Arcade en formato 4:3, el New Order Mode en 16:9 y New Order Mode+ con muchas nuevas funciones.

: El clásico modo Arcade en formato 4:3, el New Order Mode en 16:9 y New Order Mode+ con muchas nuevas funciones. Banda Sonora : La banda sonora original con tres nuevas pistas y música del compositor original, Shinji Hosoe.

: La banda sonora original con tres nuevas pistas y música del compositor original, Shinji Hosoe. Otros Añadidos: Cooperativo para 2 jugadores, Modo Práctica, DLCs antes exclusivos de Japón y más funciones.

Un clásico Shoot’em Up remasterizado que no te puedes perder, hecho por veteranos del género. Gran regreso de Under Defeat el 6 de febrero de 2025 en PS4, PS5, Xbox, en formato digital y físico. La versión de Steam llegará después.

El título estará disponible físicamente en PS5 y Nintendo Switch, y digitalmente en PS4, PS5 y Nintendo Switch, con versiones digitales en Xbox y para PC a través de Steam (publicado por City Connection).

En caso de que necesites recordarlo, vamos a ponerte al día. Under Defeat, lanzado originalmente en 2005 por G.rev, es un emocionante juego de disparos de arcade donde los jugadores controlan un helicóptero fuertemente armado en una historia alternativa devastada por la guerra. Cuenta con increíbles gráficos 3D y un gameplay de combate realmente intenso. El desarrollo de Under Defeat está en las más que capaces manos de City Connection, bajo la supervisión de Takehiro Eda y la fábrica de Zerodiv Fukushima, conocidos en la comunidad de disparadores por sus puertos de alta calidad de juegos clásicos.

