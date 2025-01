The Blood of Dawnwalker – Rebel Wolves presenta su próximo RPG de acción sandbox narrativo

The Blood of Dawnwalker – Rebel Wolves presenta su próximo RPG de acción sandbox narrativo

Rebel Wolves ha desvelado un primer vistazo al mundo de The Blood of Dawnwalker, su RPG de acción. Es el primer capítulo de la saga de fantasía oscura original de Rebel Wolves. Juegas como Coen, un joven transformado en un Caminante del Alba, condenado a caminar para siempre entre el mundo del día y el reino de la noche. No del todo humano, ni completamente vampiro, tienes 30 días y noches para salvar a tu familia o jurar venganza contra tu creador y destruir a todos los que se interpongan en tu camino.

No te pierdas la cinemática de inicio que establece el trasfondo del ascenso de los vampiros y aprende más sobre la jugabilidad y las mecánicas narrativas de este mundo abierto de fantasía oscura ambientado en el siglo XIV.

The Blood of Dawnwalker está desarrollado por Rebel Wolves con Unreal Engine 5 y publicado por Bandai Namco Entertainment para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Los jugadores pueden seguir las últimas novedades del juego en su sitio web oficial.

