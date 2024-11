Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Jason Statham toma las tiendas y se proclama el comandante definitivo de World of Tanks durante las Holiday Ops 2025

Sumérgete en las celebraciones de temporada con el héroe de acción más conocido del mundo

¡Abróchate el cinturón y prepárate estas vacaciones! Wargaming, el galardonado desarrollador y editor de videojuegos, anunció hoy que la estrella de cine de acción Jason Statham será el embajador del evento de World of Tanks Holiday Ops 2025 de esta temporada. Conocido por sus papeles icónicos en éxitos de taquilla como Megalodón, Transporter, la franquicia Fast & Furious, y otros títulos, Statham aportará su personalidad ruda y sus ingeniosos comentarios al esperado evento de World of Tanks, llevando alegría y los mejores regalos a los conductores de tanques de todo el mundo.

La edición anual de Holiday Ops 2025 comienza el 6 de diciembre y finaliza el 13 de enero de 2025. Este año promete ofrecer una experiencia de Holiday Ops como nunca antes; con el recién actualizado y querido hangar festivo, donde los jugadores recibirán misiones especiales y misiones de batalla para ganar recompensas directamente de Jason Statham.

El nuevo tráiler de acción real comienza con Papá Noel rodeado por una banda de malhechores, pero la historia toma un giro inesperado cuando, durante la escena de lucha, recibe un puñetazo accidental en la cara. En ese momento, su doble entra en escena: la superestrella del cine de acción Jason Statham, brutal y elegante, y dispuesto a hacerse cargo de la situación. Sin embargo, la escena no tiene el impacto esperado, así que Statham toma las riendas. No te pierdas cómo dirige el plató y convierte una película navideña convencional en una obra épica.

«A lo largo de mi carrera he conducido casi todo tipo de vehículos, pero pilotar un tanque es lo más emocionante», afirma Jason Statham. “Por eso me he unido a Wargaming para ser el nuevo embajador de Holiday Ops de World of Tanks, y estoy más que preparado para el reto. Es una gran oportunidad para llevar un poco de diversión navideña y un poquito de acción de alto riesgo a los jugadores de todo el mundo».

Los eventos navideños comenzarán el 6 de diciembre de 2024 y durarán hasta el 13 de enero de 2025, lo que dará a los jugadores más de un mes para conseguir una gran variedad de recompensas y sorpresas.

Para más información sobre el evento Holiday Ops 2025, por favor mira: Disfruta del nuevo tráiler protagonizado por Jason Statham

. Leer artículo completo en Frikipandi Jason Statham toma las tiendas y se proclama el comandante definitivo de World of Tanks durante las Holiday Ops 2025