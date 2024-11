MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: ¡Los Clásicos del Arcade llegan en formato físico!

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

¡Prepara tus consolas porque la versión física de MARVEL vs. CAPCOM® Fighting Collection: Arcade Classics para Nintendo Switch™ y PlayStation®4* ya está disponible! Revive algunos de los juegos de lucha y acción de desplazamiento lateral más icónicos, con los personajes favoritos de Capcom y los Superhéroes de Marvel, todo desde la comodidad de tu hogar y disponible por primera vez en formato físico para plataformas modernas. ¡Y no olvides que esta épica colección llegará a las consolas Xbox One en 2025!

Experimenta la extraordinaria nostalgia de esta colección que reúne siete juegos en uno, con innumerables personajes y Superhéroes listos para luchar. ¡Todos los títulos garantizan llevarte al límite con su acción y estilo deslumbrante, incluyendo:

X-MEN® CHILDREN OF THE ATOM

MARVEL SUPER HEROES™

X-MEN™ VS. STREET FIGHTER®

MARVEL SUPER HEROES™ vs. STREET FIGHTER®

MARVEL™ vs. CAPCOM® CLASH OF SUPER HEROES

MARVEL™ vs. CAPCOM® 2 New Age of Heroes

THE PUNISHER™

Echa un vistazo al último tráiler aquí

Para más información sobre MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, visita el sitio web oficial.

La colección viene cargada de nuevas mejoras y actualizaciones, incluyendo:

Combate en línea : ¡Partidas clasificatorias, casuales y personalizadas están disponibles para los seis juegos de lucha, permitiéndote enfrentarte a familiares y amigos de todo el mundo!

: ¡Partidas clasificatorias, casuales y personalizadas están disponibles para los seis juegos de lucha, permitiéndote enfrentarte a familiares y amigos de todo el mundo! Netcode robusto con rollback : Las partidas en línea están respaldadas con rollback netcode para garantizar la experiencia de juego más estable.

: Las partidas en línea están respaldadas con rollback netcode para garantizar la experiencia de juego más estable. Sé el mejor : ¡Sube a la tabla de clasificación global de puntuaciones altas en los siete juegos y muestra tus habilidades al mundo!

: ¡Sube a la tabla de clasificación global de puntuaciones altas en los siete juegos y muestra tus habilidades al mundo! Práctica para mejorar : ¡El modo entrenamiento está ahora incluido en los seis juegos de lucha para que perfecciones a tu personaje favorito o pruebes uno nuevo!

: ¡El modo entrenamiento está ahora incluido en los seis juegos de lucha para que perfecciones a tu personaje favorito o pruebes uno nuevo! Modo espectador : ¡Observa las partidas fácilmente y disfruta de una experiencia de visualización entretenida!

: ¡Observa las partidas fácilmente y disfruta de una experiencia de visualización entretenida! Especiales con un botón : ¡Los movimientos especiales con un solo botón hacen que estos juegos sean más accesibles que nunca!

: ¡Los movimientos especiales con un solo botón hacen que estos juegos sean más accesibles que nunca! Ajustes de dificultad : Los niveles de dificultad pueden ajustarse para jugadores en solitario, aumentando el reto o facilitando la experiencia.

: Los niveles de dificultad pueden ajustarse para jugadores en solitario, aumentando el reto o facilitando la experiencia. Características adicionales: La colección es un tesoro para los fans de los juegos clásicos, incluyendo un jukebox de música inmersiva, un Museo dentro del juego para recordar los buenos tiempos, tarjetas originales de marquesina de todos los títulos, la capacidad de guardar la partida en modo para un jugador, nuevos filtros de pantalla para emular televisores y arcades antiguos, ¡y mucho más!

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics es un auténtico golpe de nostalgia para los fans de Capcom, los entusiastas de los juegos de lucha, los aficionados a los cómics y Superhéroes, ¡y todos los que están en medio! Únete a la apasionada comunidad mundial para celebrar estos siete clásicos atemporales y sus diversos elencos de personajes icónicos, ya sea reviviendo la nostalgia o descubriendo estos juegos queridos por primera vez.

La versión física para Nintendo Switch en Europa incluye un código digital en la caja, mientras que la versión para PlayStation 4 incluye un disco en la caja. Para más detalles sobre la disponibilidad regional en las distintas plataformas, consulta con los minoristas locales.

. Leer artículo completo en Frikipandi MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: ¡Los Clásicos del Arcade llegan en formato físico!