La primera pop-up store de Nintendo en España abrirá sus puertas en Manga Barcelona

La tienda efímera contará con merchandising exclusivo de las tiendas oficiales de Tokio y Osaka. Nintendo, patrocinador una vez más del gran evento de la cultura japonesa, contará con 168 puestos de juego en los que los asistentes podrán jugar a Super Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom o Mario & Luigi: Conexión fraternal, entre muchos otros.

Manga Barcelona (del 5 al 8 de diciembre, en la Fira Gran Vía de la ciudad) acogerá la primera pop-up store de Nintendo en España. En los 200 m2 de la tienda, situada en el stand de la compañía, los visitantes podrán adquirir artículos relacionados con cinco de las sagas más icónicas de Nintendo: Super Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing, Pikmin y Splatoon, además de merchandising flagship de la marca. Muchos de los productos que encontrarán en la pop-up store, además, son exclusivos de las tiendas oficiales de Nintendo en Tokio y Osaka.

Las tiendas efímeras de Nintendo aterrizaron en Europa en 2024, con el objetivo de acercar el merchandising de algunas de sus sagas más queridas a usuarios que no cuentan con una tienda física permanente en su zona. Han visitado ya diversos eventos relacionados con los videojuegos, como la Japan Expo de París (Francia), la Pop-Con de Zurich (Suiza) o el Comics & Games de Lucca (Italia); la pop-up store de Manga Barcelona es la primera que abre sus puertas en territorio español, en primicia para los asistentes al gran evento de la cultura japonesa.

Patrocinadores de Manga Barcelona y también grandes estrellas del stand de Nintendo, Mario y sus amigos estarán presentes en muchos de los 168 puestos de juego del espacio. Quienes se acerquen podrán disfrutar de los divertidísimos minijuegos de Super Mario Party Jamboree, perfectos para compartir con los amigos o la familia. También podrán ponerse al volante de su vehículo preferido en Mario Kart 8 Deluxe, el icónico juego de carreras tan emocionantes como divertidas, con 96 circuitos y muchísimos personajes para elegir; o bien disfrutar de las aventuras marítimas y el combate por turnos de Mario & Luigi: Conexión fraternal, la primera aventura completamente nueva de esta serie RPG en los últimos nueve años. Quienes prefieran las plataformas clásicas encontrarán su lugar feliz en Super Mario Bros. Wonder, y podrán brincar por los mundos del Reino Flor en busca de las imprevisibles flores maravilla; y también estarán disponibles otros títulos como Princess Peach: Showtime!, Luigi’s Mansion 2 HD o Super Mario Odyssey, entre otros. En todos estos juegos, los asistentes encontrarán aventuras llenas de luz y de risas, en las que pueden disfrutar tanto los novatos sin experiencia a los mandos como los jugones que buscan aventuras llenas de retos y desafíos. Y todos podrán poner el broche final a su visita con una foto-recuerdo en la icónica tubería de Mario.

Más allá del universo Mario, los visitantes de Manga Barcelona encontrarán propuestas para todos los gustos en el stand de Nintendo. Los más deportistas del lugar podrán acercarse a las carpas de Nintendo Switch Sports para retar a sus amigos o familiares a un partido de tenis o a un concurso de triples. Los fans de Zelda, por su parte, podrán jugar a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, la entrega más reciente de la saga (y la primera protagonizada por la princesa en la línea principal), y luego dirigirse a la zona chill-out para disfrutar con otros títulos de esta saga, instalados cómodamente entre cojines y con consolas en modo portátil. Los entrenadores Pokémon también contarán con su propia zona chill-out, en la que podrán jugar a títulos como Leyendas Pokémon: Arceus, Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura o Pokémon: Let’s Go, Pikachu y Pokémon: Let’s Go, Eevee. Y aún habrá lugar para títulos multiplataformas tan populares como EA SPORTS FC 25, Dragon Quest III HD-2D Remake o Disney Epic Mickey: Rebrushed.

Los pequeños e industriosos Pikmin tendrán también un lugar destacado en el espacio Nintendo. Los visitantes del stand tendrán la oportunidad de jugar a Pikmin 4, una misión de rescate espacial en la que contarán con la ayuda de estas criaturas. Y podrán visitar el photocall de Pikmin Bloom, donde recibirán una visera de regalo y se harán una foto o vídeo “acompañados” (gracias a la realidad aumentada) por estas simpáticas criaturas, que podrán descargar posteriormente en su móvil a través de un código QR.

Además, hay varias actividades perfectas para descubrir Pikmin Bloom, el juego para dispositivos inteligentes que nos anima a pasear para “localizar” y coleccionar Pikmin. Quienes cuenten con esta app en su móvil, ¡y quienes quieran aprovechar la oportunidad para descargársela en el momento!, podrán superar el desafío de ubicación (los detalles se compartirán en la página oficial de Pikmin Bloom) para obtener un Pikmin disfrazado exclusivo de Manga Barcelona; y también tendrán la oportunidad de recorrer la feria para buscar cuatro puntos especiales donde encontrarán cuatro Pikmin disfrazados y tematizados.

Las personas que visiten el stand de Nintendo en Manga Barcelona podrán disfrutar de más de 20 títulos diferentes en 168 puestos de juego, distribuidos en 2.000 m2. Y acudan solos, en familia o con amigos, todos encontrarán en el espacio Nintendo un juego, un reto o una actividad que les haga sonreír.

