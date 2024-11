Path of Exile 2 desvela el contenido de acceso anticipado en el GGG Live y lanza los Paquetes de colaborador

Embárcate en un emocionante viaje con seis clases de personaje: Monje, Guerrero, Exploradora, Mercenario, Bruja y Hechicera, cada uno de ellos con dos clases de ascendencia especializadas

A partir de 27,75 €, los jugadores podrán embarcarse en una nueva aventura de acción y rol con un sistema de combate rediseñado y emocionantes combates

Descubre la campaña endgame en el próximo acceso anticipado, que se lanzará el 6 de diciembre en España

Embárcate en una épica y oscura aventura con el acceso anticipado de Path of Exile 2, que incluye: un extenso contenido endgame; seis clases de personajes con sus respectivas ascendencias; y un completo sistema de progresión con el icónico árbol de habilidades pasivas.

La historia se sitúa veinte años después de los acontecimientos del juego original: los jugadores deberán localizar la Seed of Corruption y frustrar los planes de Count of Ogham, quien busca acumular un poder inimaginable y eliminar a todos los que se opongan a él. En su aventura, se enfrentarán a enemigos letales, conocerán misteriosas entidades y formarán alianzas inesperadas para salvar el mundo de Wraeclast de la devastación. Explora los oscuros bosques de Ogham, atraviesa las áridas llanuras del Vastiri Desert y adéntrate en las ruinas selváticas de Utzaal, una antigua ciudad de los Vaal.

Embárcate en una gran aventura

Los paquetes de colaborador no solo ofrecen acceso anticipado al juego el próximo 6 de diciembre, sino que también incluyen cosméticos exclusivos y diversos productos promocionales. Además, los jugadores veteranos que posean el título de colaborador vitalicio en Path of Exile recibirán una clave de acceso anticipado.

Para quienes deseen obtener los tres productos promocionales exclusivos, como la sudadera, la camiseta y el libro de arte de Path of Exile 2, será necesario adquirir el Paquete de colaborador Libertador de Wraeclast o una categoría superior. Por otro lado, aquellos que compren el Paquete de colaborador Taumaturgo de los Vaal recibirán dos o más claves de acceso anticipado, perfectas para regalar a un amigo y disfrutar juntos de esta nueva aventura antes del lanzamiento oficial.

Para más detalles sobre los diferentes paquetes de colaborador, consulta la siguiente imagen:

Monje

Ágil, feroz y letal, el Monje destaca por su capacidad para entrar y salir rápidamente del combate. Puede equipar un Quarterstaff o lanzar puñetazos a toda velocidad cuando está desarmado. Su estilo de lucha se basa en mecánicas que le permiten acumular poder y esperar al momento adecuado para atacar durante los combates, una ventaja crucial al enfrentarse a jefes.

Ascendencias:

Guerrero

Si prefieres un estilo de combate cuerpo a cuerpo más pausado, pero devastador, el Guerrero es tu elección ideal. Este robusto luchador destaca en el combate a corto alcance, utilizando poderosos y contundentes ataques para eliminar enemigos menores y destrozar las armaduras de los más resistentes.

Ascendencias:

Exploradora

La Exploradora destaca por su agilidad y versatilidad en combate; es capaz de disparar mientras se mueve y mantener una gran movilidad. Con un arsenal repleto de habilidades para escapar y reposicionarse, es ideal para quienes disfrutan de un estilo de juego rápido y estratégico.

Ascendencias:

Bruja

Invoca un ejército de no muertos a tus órdenes. La Bruja puede lanzar poderosos hechizos de caos y dañar a sus enemigos durante un tiempo. Los fans de este personaje se darán cuenta de que ahora podrán invocar más aliados.

Ascendencias:

Hechicera

Controlando los elementos a su voluntad, la Hechicera desata la devastación y el caos sobre sus enemigos mediante la magia elemental. Esta maga tradicional es capaz de lanzar hechizos elementales a distancia.

Ascendencias:

En el futuro, Path of Exile 2 añadirá nuevas clases, las cuales ofrecerán tantas habilidades y opciones como las disponibles en el acceso anticipado. Hablando de habilidades, el juego contará con cientos de gemas de habilidad, que otorgarán poderosas habilidades activas.

Para descubrir todas las habilidades activas, los jugadores podrán abrir el menú de gemas, donde podrán elegir entre subir de nivel una habilidad existente o tallar una nueva gema para obtener una habilidad diferente. Cada habilidad activa puede modificarse acompañándola de hasta cinco gemas de asistencia, las cuales cambiarán drásticamente el comportamiento de las habilidades activas. ¡Diviértete combinando, experimentando y modificando gemas para crear un personaje que se ajuste perfectamente a tu estilo de juego! Los jugadores no tendrán restricciones para añadir pasivas; todas las clases podrán usar todas las habilidades disponibles siempre que cumplan los atributos requeridos.

Información del contenido de los Paquetes de colaborador

La compra de los paquetes de colaborador en la web de Path of Exile 2 estarán disponibles en breve. Mientras tanto, los jugadores pueden comprar los paquetes en la web original https://es.pathofexile.com/ purchase

Colaborador del acceso anticipado de Path of Exile 2

300 puntos

1x Acceso anticipado para Path of Exile 2 o Clave para Path of Exile 2

Sistema operativo: Windows 10Procesador: Intel® Core™ i7-7700 o AMD™ Ryzen 5 2500xMemoria: 8 GB RAMGráficos: NVIDIA® GeForce® GTX 960 (3GB), Intel® Arc™ A380, or ATI Radeon™ RX 470DirectX: Versión 12Red: Conexión a InternetAlmacenamiento: 100 GB de espacio en el disco duroNotas adicionales: La GPU debe contar con al menos 3GB de VRAMSistema operativo: Windows 10Procesador: Intel® Core™ i5-10500 o AMD™ Ryzen 5 3700XMemoria: 16 GB RAMGráficos: NVIDIA® GeForce® RTX 2060, Intel® Arc™ A770, o ATI Radeon™ RX 5600XTDirectX: Versión 12Red: Conexión a InternetAlmacenamiento: 100 GB de espacio en el disco duroNotas adicionales: Se recomienda un SSD (Solid State Storage)

Precio: Web oficial (27,75 €), Xbox (31,99 €), PlayStation ($30)

Completar los tres actos de la campaña de Path of Exile 2 es solo el principio; el endgame del juego incluye una infinidad de zonas con biomas diferentes, un poderoso sistema de artesanía, desafiantes jefes, encuentros únicos y mucho más. Según vayas desbloqueando nuevos caminos, podrás explorar a fondo el mundo de Wraeclast.

A medida que los jugadores avancen por el endgame, ganarán acceso a árboles de habilidades pasivas especiales, que aumentarán las recompensas de los mapas y cambiarán el funcionamiento de las mecánicas. Las mecánicas del endgame cuentan con un árbol de habilidades pasivas que aumentarán el nivel de dificultad, pero también las recompensas de los mapas.

Al completar la campaña de tres actos, los jugadores desbloquearán estos mismos tres actos en el modo de dificultad Cruel, una experiencia diseñada para quienes buscan un desafío aún mayor. En esta nueva dificultad, los monstruos serán mucho más difíciles de derrotar, pero ofrecerán mejores recompensas.

Sin embargo, ten cuidado, el modo Cruel oculta varias sorpresas que pondrán a prueba incluso a los jugadores más experimentados. Cabe destacar que este modo será eliminado una vez que se lance el acceso completo del juego, siendo reemplazado por los nuevos actos de la historia principal.

Algunas de las pruebas que encontraremos en el endgame del juego serán:

Trial of the Sekhemas

Para desbloquear ascendencias en Path of Exile 2, los jugadores deberán completar Trials que se irán encontrando a lo largo de la campaña. El Trial of Sekhemas es un duro desafío con mecánicas de tipo rogue-like diseñado para poner a prueba tu Fuerza, Voluntad, Astucia y Paciencia (Strength, Will, Cunning, y Patience). Cada sala presenta retos únicos que superar y recompensas por reclamar. En cada nivel, los jugadores deberán enfrentarse a poderosos jefes que pondrán a prueba sus límites.

El Trial of Sekhemas se extiende por el endgame, añadiendo contenido adicional, nuevas mecánicas de progresión y recompensas únicas. Además, ofrece un poder exclusivo que los jugadores solo podrán obtener al completar estos Trials.

The Trial of the Chaos God

Mientras exploran la Vaal Jungle, los jugadores encontrarán el Temple of Chaos, otra de las formas para desbloquear las ascendencias en Path of Exile 2. Para acceder a este Trial necesitarán un token proporcionado por una misteriosa entidad conocida como el Trialmaster. Dentro del Trial, cada sala será una prueba impuesta por el Trialmaster, llena de peligros únicos que desafiarán a los jugadores. Tras completar cada sala, se presentará una decisión crucial: aceptar las recompensas obtenidas hasta el momento o arriesgarse en un juego de doble o nada, incrementando tanto las recompensas como los peligros en las salas siguientes.

Expedition

Los colonos kalguuranos han descubierto antiguos cementerios llenos de artefactos Verisium y necesitan tu ayuda para desenterrarlos utilizando explosivos.

Han marcado las ubicaciones donde se encuentran estas reliquias, y tu tarea será colocar los explosivos de la manera más eficiente posible para recolectar la mayor cantidad de reliquias. Sin embargo, hay un problema: la corrupción ha resucitado los cuerpos de sus ancestros y tendrás que enfrentarte a ellos antes de reclamar los artefactos.

Además, encontrarás remanentes, estructuras que, al ser destruidas, aumentarán tanto la ira como el poder de los no muertos. Cada remanente que detones hará que los monstruos revividos sean más fuertes, pero también incrementará las recompensas que recibirás por derrotarlos.

Ritual

Los altares de ritual son antiguos lugares de sacrificio construidos por el mismísimo King in the Mists.

Estos altares exigen tributos. Cada monstruo que derrotes dentro del círculo que delimita el altar contribuirá a alimentar el ritual. Una vez completado el sacrificio, toca el altar para iniciar el ritual. En ese momento, los enemigos que acabas de derrotar serán resucitados por la magia oscura del King in the Mists, y deberás volver a enfrentarte a ellos para sobrevivir.

El tributo ofrecido en el altar puede ser utilizado para obtener objetos poderosos, recompensándote por tu valentía y habilidad.

Delirium

Algunos mapas han sido tocados por la locura, y una misteriosa entidad ha puesto un especial interés en ti. Atrévete a cruzar el espejo y enfréntate a tus propias pesadillas.

Al tocar el espejo, las nieblas de Delirium comenzarán a extenderse por todo el mapa, infectando tu mente y sumergiéndote en una experiencia tan peligrosa como gratificante. Todos los enemigos derrotados mientras estás en la niebla incrementarán tus recompensas, pero ten cuidado: cuanto más te adentres en la niebla, más poderosos se volverán. Asegúrate de no prolongar demasiado tu viaje, ya que la locura podría consumirte.

Pinnacle

Al completar mapas, es posible que encuentres una gigantesca Fortress, con un pilar de llamas y ceniza que se eleva desde su centro, emergiendo desde las profundidades del subsuelo. Este pilar está rodeado por un enorme laberinto lleno de peligros que pondrán a prueba tus habilidades.

En el endgame aparecerán numerosas mecánicas, y a medida que progresen por estas áreas, los jugadores ganarán puntos que podrán invertir en sus árboles de habilidades pasivas, lo que les permitirá personalizar su experiencia y adaptar su estilo de juego a sus preferencias. Además, hay mucho más por descubrir y desvelar una vez que los jugadores completen la campaña principal del juego.

Ya puedes añadir Path of Exile 2 a tu lista de deseados en PC, Steam, PlayStation, Xbox, and the Epic Games Store. El acceso anticipado se lanzará de manera simultánea en todas las plataformas el 6 de diciembre.

Para más información, por favor visita https://pathofexile2.com/es , y echa un vistazo a las preguntas frecuentes sobre el acceso anticipado aquí.

PC / Requisitos del sistema

Colaborador Señor de Ogham

600 puntos

Paquete de armadura de Señor de Ogham

Accesorio para la espalda de Señor de Ogham

Efecto del Rey del óxido para portal

Montante del Conde de hierro

Mascota Cuervo repicador bebé

Mascota Kiwi del Señor de Ogham

Decoración de Estatua conmemorativa de Hillock para guarida

Título de Colaborador Señor de Ogham para el foro

Marco de retrato de Señor de Ogham

Precio: Web oficial (55,45 €), Xbox (63,99 €), PlayStation ($60)