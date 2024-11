The Rogue Prince of Persia, el título roguelite de acción y plataformas en 2D, ha recibido su mayor actualización

THE ROGUE PRINCE OF PERSIA MUESTRA SU “SEGUNDO ACTO” EN SU MAYOR ACTUALIZACIÓN GRATUITA HASTA LA FECHA EN STEAM

Para celebrar que el juego duplica su contenido, habrá ofertas en Steam con hasta un 20 % de descuento entre el 21 de noviembre y el 4 de diciembre.

Hoy, Ubisoft y el estudio colaborador Evil Emprie han anunciado que The Rogue Prince of Persia, el título roguelite de acción y plataformas en 2D, ha recibido su mayor actualización desde que se lanzó en acceso anticipado en Steam y GeForce Now en mayo de 2024. Esta actualización, el “Segundo acto”, estará disponible para todos los jugadores en todo el mundo de forma gratuita, y llega con una serie de nuevas características y mejoras basadas en las opiniones de los jugadores. Con ella, el contenido del juego se duplica desde su lanzamiento inicial.

Los jugadores descubrirán la dirección de arte mejorada, con una paleta de colores cambiada y una mayor cantidad de detalles que dotan de vida a la ciudad en guerra de Ctesifonte. También verán una gran transformación en el Príncipe, cuyo color ha pasado del morado a un tono que no solo encaja mejor con la nueva dirección, sino también con el género, la ambientación y la serie de Prince of Persia en general. Con todo, esto no supone el final del “Príncipe morado”, pues la versión original del personaje estará disponible como uno de los atuendos jugables en una futura actualización.

Con la actualización del Segundo acto, los jugadores podrán explorar biomas completamente nuevos (las Minas y el Distrito de los artesanos), enfrentarse a nuevos jefes y disfrutar de un acto narrativo nuevo, así como de una amplia renovación del primer acto. Se pueden encontrar nuevos enemigos y muchos otros añadidos de calidad de vida, como un reequilibrado de la dificultad, múltiples espacios de guardado, la recogida automática de destellos espirituales y oro, y mucho más. Por si fuera poco, la actualización incluye nuevos idiomas de localización: alemán, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso y español.

Estando ya disponible este Segundo acto, ahora el acceso anticipado de The Rogue Prince of Persia incluye 9 biomas diferentes, 20 armas principales, 6 potentes herramientas, 4 combates de jefes, 24 desafíos de plataformas y 50 medallones con los que crear un sinfín de combinaciones que se ajustan a cualquier estilo de juego.

Esta actualización supone un hito, pues con ella el juego cumple con todo lo que un roguelite tiene que tener: un bucle de jugabilidad, metaprogreso, distintas combinaciones de equipamiento, modificadores de dificultad… El desarrollo continuará entrado 2025, ofreciendo incluso más contenido y mejoras hasta que el juego se lance de forma completa. Hasta entonces, los jugadores podrán esperar nuevo contenido, como niveles, jefes, armas, enemigos y otras actualizaciones, así como cambios basados en las opiniones de la comunidad.

Por último, la banda sonora del juego también se ha mejorado, con cuatro nuevos éxitos de ASADI, el productor musical y artista de performance persa-estadounidense. La banda sonora original de The Rogue Prince of Persia muestra una fusión entre sonidos modernos y tradicionales, con ritmos que acompañan a los movimientos del Príncipe. Está disponible en Ubisoft Music y en todas las plataformas de streaming en el siguiente enlace: https://ubisoftmusic.ffm.to/therogueprinceofpersia-ost.

