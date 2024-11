La Temporada 8 de MY HERO ULTRA RUMBLE ya está aquí

La Temporada 8 de MY HERO ULTRA RUMBLE ya está aquí. ¡Prepárate para causar revuelo en el campo de batalla en la Temporada 8 de MY HERO ULTRA RUMBLE! En esta ocasión, se une a la lucha Nejire Hado, una estudiante de la U.A. High School y miembro de los Big Three, conocida por su Don, «Movimiento de Ondas», que le permite convertir su vitalidad en energía y liberarla en potentes ondas de choque en espiral.

¡No te pierdas toda la acción! Sumérgete en la Temporada 8 y experimenta de primera mano todo el nuevo y emocionante contenido. No te pierdas el tráiler de la temporada 8.

Esta temporada está repleta de contenido, además de este nuevo personaje jugable; los jugadores encontrarán dos emocionantes atuendos para Nejire, junto con nuevos atuendos y de Santa para otros personajes. Además, se ha introducido una nueva función llamada el Sistema “T.U.N.I.N.G.”, que permite a los jugadores añadir nuevas funciones a los atuendos que poseen.

MY HERO ULTRA RUMBLE está disponible de manera gratuita para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Para más información sobre MY HERO ULTRA RUMBLE y otros títulos de Bandai Namco Entertainment Europe, visita https://es.bandainamcoent.eu/

