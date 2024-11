TAIKO NO TATSUJIN RHYTHM FESTIVAL ya disponible en nuevas plataformas

Ha llegado el momento de visitar la Ciudad Omiko, ya que Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival, el clásico juego de ritmo musical lanzado originalmente para Nintendo Switch, ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Los jugadores se unirán a Don-chan y Kumo-kyun en una aventura musical donde los elementos favoritos de Taiko se unen en diversos festivales y batallas rítmicas. Además del modo Taiko clásico, los jugadores pueden disfrutar de una celebración musical definitiva con hasta 4 participantes en Taiko Land o enfrentarse online a otros jugadores en Dondoko Town.

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival cuenta con una variada selección de 76 canciones, incluyendo éxitos populares como «Gurenge», «Feel Special» y «Racing into the Night». Con Taiko Music Pass, un servicio de suscripción musical de pago, los jugadores pueden expandir su biblioteca musical con más de 700 pistas adicionales.

