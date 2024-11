Spyro Reignited Trilogy llega a Game Pass

Compartir Facebook

Xbox ha anunciado a través de la publicación de Xbox Wire que Spyro Reignited Trilogy estará disponible para descargar y jugar a partir de mañana con Game Pass Standard, PC Game Pass y Game Pass Ultimate. La trilogía incluye remakes en alta definición de los tres juegos originales que lo empezaron todo: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! y Spyro: Year of the Dragon.

Para más información sobre Spyro Reignited Trilogy, que llegará a Game Pass el 12 de noviembre, consulta nuestra publicación en Wire aquí.

¡El dragón morado favorito de todos traerá calor (un dragón que escupe fuego real) mañana con el lanzamiento del 12 de noviembre de Spyro Reignited Trilogy en Game Pass! Rehecho desde cero, Spyro Reignited Trilogy incluye los tres juegos originales que dieron inicio a todo: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage y Spyro: Year of the Dragon , increíbles tanto para los fanáticos originales como para los nuevos jugadores. Spyro el Dragón

Nuestro nuevo dragón morado favorito se embarca en una misión para rescatar a sus amigos dragones que han sido convertidos en cristal por el villano Gnasty Gnorc (¡qué nombre tan desafortunado y a la vez tan apropiado!). Spyro explora vibrantes Reinos de los Dragones, recolecta gemas y flamea a sus enemigos, todo mientras aprende a escupir fuego y a planear. Spyro 2: ¡La furia de Ripto! Spyro se encuentra en la tierra mágica de Avalar, donde intenta salvar el reino del malvado hechicero Ripto y sus secuaces. En el camino, se hace amigo de nuevos aliados, supera desafíos, completa tareas y desbloquea aún más poderes para derrotar a Ripto y restaurar la paz. Spyro: El año del dragón En Spyro: Year of the Dragon , Spyro descubre que la astuta Hechicera ha robado los huevos de dragón, por lo que se ve obligado a emprender una nueva misión para recuperarlos y salvar a la población de dragones. Nuestro dragón morado favorito conoce nuevos amigos, aprende nuevas habilidades y, al mismo tiempo, explora reinos más vibrantes con desafíos (¡y tesoros!). Los jugadores de Xbox han podido explorar Dragon Realms con Spyro desde 2018 con el lanzamiento de Reignited Trilogy, y ahora estamos emocionados de invitar a nuestra comunidad a sumergirse en estas increíbles aventuras una vez más y revivir la diversión y la nostalgia que solo Spyro puede brindar. Disponible en Game Pass Standard, Game Pass Ultimate y Game Pass para PC, para la nube, consola y PC, seguro que te divertirás a lo grande. ¡Salvemos los Reinos de los Dragones!

