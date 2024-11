Las ofertas del Black Friday de Nintendo comienzan el 18 de noviembre

Compartir Facebook

Las ofertas del Black Friday incluyen descuentos en varios juegos, packs de consolas, merchandise y la campaña «Tráete a un amigo» de Nintendo Switch Online

Más de dos mil juegos de Nintendo Switch están en oferta en Nintendo eShop y My Nintendo Store ofrece descuentos en productos físicos en las Ofertas Black Friday de este año. La promoción comienza hoy, lunes 18 de noviembre a las 15:00 CET y termina el domingo 1 de diciembre a las 23:59 (hora local)

Algunos de los títulos destacados en oferta en Nintendo eShop son: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, con el que poder embarcarse en una aventura época por la tierra y los cielos de Hyrule; EA Sports FC 25 con nuevas formas de ganar por el club como el modo 5 contra 5 de Rush en Football Ultimate Team™, Clubes, Partido Rápido, FC IQ para lograr que tu equipo se convierta en el mejor del mundo, y más; Super Mario Odyssey con el que unirse a Mario en una aventura 3D masiva por todo el mundo para rescatar a la Princesa Peach e intentar frustrar los planes de boda de Bowser; y Red Dead Redemption que sigue el viaje de Marston por los vastos parajes del Oeste americano y México mientras lucha por enterrar su pasado sangriento.

Entra en la Nintendo eShop desde tu Nintendo Switch o visita la página de ofertas de Nintendo eShop para ver todos los títulos en promoción.

En My Nintendo Store hay rebajas en títulos digitales distribuidos por Nintendo y el mando de Nintendo 64 para Nintendo Switch tiene un 30% de descuento para los miembros de Nintendo Switch Online (de 49,99 € pasa a 34,99 €). Además, My Nintendo Store tiene en oferta varios packs con consola, ideas para regalo exclusivas, packs con productos extra de regalo, y más. Y hasta el 12 de enero de 2025, una selección de accesorios y merchandise tendrán descuentos, incluyendo sets de LEGO®, auriculares, mandos, mochilas y bolsos. Todos los pedidos superiores a 80 € recibirán de regalo un adorno festivo de Mario.

Durante la campaña “Tráete a un amigo”, que estará activa hasta el 1 de diciembre, los usuarios que compren una suscripción individual de 12 meses de Nintendo Switch Online o Nintendo Switch Online + Paquete de expansión a través de My Nintendo Store, Nintendo eShop o la web oficial de Nintendo*1 recibirán un código adicional de una suscripción individual de 12 meses de Nintendo Switch Online.

*1 Solo las compras a través de Nintendo eShop, la web oficial de Nintendo y My Nintendo Store cuentan para la promoción. Las renovaciones automáticas y los códigos adquiridos a través de tiendas externas no entrarán en la promoción. El código adicional de la suscripción de 12 meses de la compra a través de Nintendo eShop se enviará por email en las 72 horas siguientes a la compra.

Más información: https://www.nintendo.com/es-es

