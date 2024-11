The Crew Motorfest estará disponible en todo el mundo a partir de hoy, 6 de noviembre

Hoy, Ubisoft ha anunciado que la Season 5 del Year 2 de The Crew Motorfest estará disponible en todo el mundo a partir de mañana, 6 de noviembre. Esta esperada actualización llegará a PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC. Presentada durante el The Crew Showcase 2024, la Season 5 es la mayor actualización lanzada por el equipo de Ubisoft Ivory Tower en toda la historia de la franquicia, y lleva al juego una gran cantidad de contenido nuevo que amplía la experiencia.

Con la llegada de la Season 5 el 6 de noviembre, los jugadores de The Crew Motorfest podrán explorar de forma gratuita la nueva isla de Maui. Esta región, que cuenta con más de nueve nuevas zonas y biomas, además de 470 km de carreteras por descubrir, ofrece un sinfín de posibilidades de vivir aventuras, competir y divertirse. Y lo mejor de todo es que puede accederse a ella desde O‘ahu de forma fluida, sin pantallas de carga, por lo que el viaje entre las islas se convierte en un auténtico placer.

También se estrenan nuevas y emocionantes listas de partidas:

Made In Japan Volume 2: la emocionante secuela de la popular lista de partidas original ofrece una experiencia de carreras callejeras nocturnas tan innovadora como intensa, y está disponible de forma gratuita para todos los jugadores de The Crew Motorfest. Completarla desbloquea el acceso a las Carreras de rivales, en las que los jugadores competirán contra 21 rivales repartidos por toda O‘ahu y Maui. ¡Sumérgete en enfrentamientos dinámicos en carreras generadas de forma aleatoria, y gana recompensas exclusivas al dominar las calles!

Escuadrón de persecución: en esta lista, los jugadores se lanzan a una cacería de alto riesgo para perseguir, superar en habilidad y acabar con rivales callejeros en enfrentamientos por toda la isla. Disponible en el Year 2 Pass, esta experiencia de conducción frenética ofrece la oportunidad de pasar de ser un novato a convertirse en el miembro más respetado de un escuadrón. Al completar la lista, habrá disponibles nuevas persecuciones en mundo abierto, con 21 corredores callejeros con los que acabar. Y eso no es todo: la lista viene acompañada de pistas musicales exclusivas compuestas por Carpenter Brut, el reputado artista francés conocido por combinar elementos del cine de terror, el metal, el rock y la música electrónica. Sus creaciones captan a la perfección la intensa atmósfera de la experiencia Escuadrón de persecución; por eso, la lista incluirá el tema original exclusivo “Death Racer”, disponible en todas las plataformas de música digital y streaming el 1 de noviembre.

La experiencia Escuadrón de persecución, con su lista exclusiva, se incluirá en el Year 2 Pass, disponible desde el primer día por 29.99 €. También desbloquea el acceso a un total de 20 vehículos adicionales: 7 vehículos exclusivos de Escuadrón de persecución, que los jugadores pueden ganar al completar misiones específicas o persecuciones en mundo abierto, y otros 13 vehículos nuevos en forma de drops mensuales (incluyendo dos de ellos en el lanzamiento de la temporada). El Year 2 Pass forma parte de las ediciones Gold y Ultimate renovadas de The Crew Motorfest, disponibles desde hoy. En cuanto al Year 1 Pass, su precio baja de 39.99 € a 29.99 €.

Las nuevas ediciones Gold y Ultimate del título incluyen el Year 2 Pass en todas las plataformas. Permitirán a los jugadores desbloquear la emocionante experiencia Escuadrón de persecución, completar una lista exclusiva y sumergirse en un nuevo modo de juego de persecuciones en mundo abierto. El pase también garantiza el acceso a 20 coches adicionales, empezando por 9 vehículos desbloqueables en la lista de partidas desde el 6 de noviembre.

Con la Season 5 también llegan grandes mejoras a la experiencia de todos los jugadores, incluyendo espejos retrovisores funcionales en consolas de nueva generación y PC; esta función, toda una novedad en la historia de la franquicia, permite tener un mayor conocimiento de la situación y una mejor visión de los competidores y del entorno que dejas atrás. También llegan los Tickets de prestigio, una nueva moneda que permite a los jugadores desbloquear recompensas que se hayan perdido de Summit Contests anteriores. Para añadir una mayor profundidad a la experiencia de competición, habrá nuevos modificadores en la Grand Race y nuevas secciones en Maui, así como una nueva función, la de No colisión. En función de lo que los jugadores comenten, y para garantizar que todo el mundo disfrute de la experiencia, se irán añadiendo más modificadores. Por último, el Bug Reporter, una herramienta online que permite realizar un seguimiento de todos los problemas que haya en el juego, ofrecerá una mayor transparencia sobre el proceso de desarrollo y garantizará una experiencia más fluida para todos los jugadores.

Gracias a la potencia adicional de la consola, The Crew Motorfest contará con mayores detalles visuales, una calidad visual más nítida y un rendimiento más fluido en PS5 Pro cuando se lance el 7 de noviembre.

Con esta Season 5, Ubisoft Ivory Tower se enorgullece de formar parte de la primera tanda de juegos mejorados para la nueva PlayStation 5 Pro, que se lanzará el 7 de noviembre. El juego ofrecerá un rendimiento de 60 FPS con una resolución media de 1696p durante las misiones, reescalada gracias a la nueva tecnología PSSR. Aprovechando al máximo las especificaciones de la consola, The Crew Motorfest alcanzará un nivel de calidad gráfica que no tiene precedentes en PS5, con una calidad de imagen más nítida y clara, así como más elementos en pantalla (pegatinas, vegetación y multitudes) que permitirán disfrutar del juego de forma más intensa.