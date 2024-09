State of Play septiembre 2024: todos los anuncios y novedades

El anuncio de Ghost of Yotei, la fecha de lanzamiento de LEGO Horizon Adventures, el próximo DLC de Astro Bot y la nueva colección de colores de DualSense, entre los anuncios más destacados de la noche.

En el marco del evento digital State of Play, Sony Interactive Entertainment (SIE) anunció anoche una gran batería de novedades de juegos ya conocidos así como nuevos títulos que llegarán próximamente a PS5. Entre los anuncios más importantes, destaca el nuevo título de Sucker Punch, Ghost of Yōtei, autores del aclamado Ghost of Tsushima, la fecha de lanzamiento de LEGO Horizon Adventures o el próximo DLC de Astro Bot.

Fear the Spotlight llega a PS5 y PS4 justo a tiempo para Halloween, el 22 de octubre.

En cuanto a PS VR2, estos fueron los anuncios más destacados:

Hitman: World of Assassination llega este diciembre con 21 nuevas ubicaciones, agarre doble y gestos intuitivos.

llega este diciembre con 21 nuevas ubicaciones, agarre doble y gestos intuitivos. Metro: Awakening VR desveló su fecha de lanzamiento en PS VR2: llega el 7 de noviembre y ya puedes reservar sus ediciones.

desveló su fecha de lanzamiento en PS VR2: llega el 7 de noviembre y ya puedes reservar sus ediciones. The Midnight Walk, una Aventura de fantasía oscura hecha de plastilina llegará a PS5 y PS VR2 en primavera del año que viene.

Puedes volver a ver el State of Play en este enlace y saber más detalles en el blog oficial de PlayStation

