Tales of the Shire: Un juego de El Señor de los Anillos se lanzará el 25 de marzo de 2025

“Wētā Workshop ha creado el universo de la Tierra Media de J.R.R. Tolkien durante más de 25 años. A lo largo de ese tiempo hemos desarrollado una profunda comprensión de su narrativa y un verdadero amor por Tierra Media, lo cual se refleja en nuestro trabajo creativo, tanto para la pantalla como en coleccionables y, ahora, en nuestros juegos de simulación”, celebró Richard Taylor, cofundador y CEO de Wētā Workshop. “Tales of the Shire permite que nuestro equipo, lleno de talento, se inspire en un medio completamente nuevo y, en última instancia, creen este juego para personas como nosotros: fans de El Señor de los Anillos. Pensamos que es una forma hermosa de ofrecer a aquellos jugadores que buscan un tiempo más tranquilo y pacífico la oportunidad de descubrirlo en el rincón menos explorado de este universo”.

En Tales of the Shire , su pequeña y creciente comunidad es el hogar de encantadores habitantes, quienes solicitarán tu ayuda para colocar a Delagua en el mapa de la Comarca como una aldea oficial. Para lograr este objetivo, deberás cultivar y mantener relaciones con otros personajes. Para la mayoría de los Hobbits, la mejor manera de establecer lazos es a través de una comida caliente.Al igual que en la vida real, cocinar requiere preparación adecuada, atención y “un toque de esto o aquello” para el festín perfecto. Corta verduras cultivadas en casa, saltea setas que tú mismo has recolectado, tal vez añade un pepinillo ácido o una cucharada de mermelada dulce para equilibrar el plato. Cada comida tiene diversos pasos que debes completar para ganar varias estrellas. El objetivo de todo este esfuerzo es presentar platos que deleiten a tus invitados.

Como Hobbit recién llegado, tendrás acceso a lo esencial: un dormitorio, un acogedor comedor y, por supuesto, tu despensa y tu cocina para preparar comidas para invitados esperados e inesperados. Desde estos humildes comienzos, pronto podrás ampliar tanto el espacio disponible como tus provisiones: pescando, recolectando, cultivando y comerciando con tus vecinos. Esto te permitirá establecer rápidamente una despensa bien surtida y mejores herramientas para cultivar y cocinar. Las tiendas de Delagua están llenas de vendedores dispuestos a ofrecerte todo tipo de ingredientes, así como artículos decorativos para tu hogar Hobbit. Conoce a divertidos e interesantes personajes como el viejo Nogales, quien puede parecer un poco gruñón al principio, pero es un maestro pescador. No solo puede darte consejos para mejorar tus habilidades de pesca, sino que también te ayuda a desbloquear lugares secretos de pesca y comercia con las capturas diarias. La tienda de Nora y Fosco está llena hasta los topes de adornos para tu hogar, así como otros artículos encantadores para completar tu vestuario. Hay muchos otros Hobbits esperándote en Delagua, así que asegúrate de conocerlos e invitarlos a un segundo desayuno.

Si no te sientes con ganas de ir al mercado, pasea por los campos y bosques para buscar productos de temporada. Recolecta algunas jugosas bayas para una tarta fresca de verano o setas para añadir a tu pastel. Las mariposas suelen revolotear cerca de lo que buscas y, si las sigues de cerca, pueden guiarte hacia nuevos descubrimientos. Tan solo un poco más allá de la puerta redondeada de tu hogar Hobbit, podrás conseguir valiosas recompensas gracias a tu propio jardín. También podrás personalizar este área completamente a tu gusto: ¿Quieres poner una hamaca? ¿Quizás prefieras construir una mesa para comer en verano? ¡El espacio es tuyo para crear lo que quieras! Tu jardín ofrece un toque personal a tu nueva vida como Hobbit; aquí también puedes cultivar una gran variedad de frutas, verduras, especias y otros ingredientes cosechables. Tan solo debes asegurarte de cuidarlos adecuadamente, regándolos y revisándolos a diario.